VIDEO: Toronto "Raptors" noliek NBA čempionu pilnvaras; Jokičs palīdz "Nuggets" turpināt sezonu

Toronto "Raptors" bija spiesta piekāpties Bostonas "Celtics" sērijas septītajā mačā ar 87:92 (27:26, 19:24, 25:22, 16:20) un visā sērijā - ar 3-4.

"Celtics" komandā Džeisons Tatums guva 29 punktus, izcīnīja 12 bumbas zem groziem un septiņreiz rezultatīvi piespēlēja partneriem, Džeilens Brauns guva 21 punktu, Markuss Smārts pievienoja 16 punktus, bet Kemba Volkers - 14, iekļūstot Austrumu konferences finālā trešoreiz pēdējo četru sezonu laikā.

"Ja vēlaties sasniegt kaut ko lielu, ja vēlaties uzvarēt, tas nebūs viegli," sacīja Tatums. "Taču tieši uzvaras pēc mēs esam šeit."

Freds Vanvlīts sakrāja 20 punktus, bet vēl četri spēlētāji sakrāja ar diviem cipariem rakstāmu punktu summu, "double-double" - 13 punkti un 11 atlēkušās bumbas - nopelnot Paskālam Siakamam.

"Šajā sērijā mēs nespēlējām lieliski. To nevar noliegt. Tomēr gandrīz viss pārējais, ko mēs darījām šajā sezonā, bija vērā ņemams," sacīja Toronto vienības treneris Niks Nērss.

Nu jau eksčempions Kails Laurijs ar 16 punktiem pameta spēli pēc sestā pārkāpuma mača pēdējā minūtē, bet "Raptors" 18 reizes pieļāva kļūdas, tostarp pusduci ceturtajā ceturtdaļā, kamēr pretiniekiem visā spēlē bija desmit kļūdas.

Smārts nobloķēja Siakamu ceturtdaļas beigās, kad Bostonas kluba pārsvars bija vien 89:87, bet Laurijs beidza maču 35 sekundes līdz tā beigām.

"Celtics" debitants Grānts Viljamss palaida garām iespēju realizēt divus soda metienus, bet Tatums kļūdījās divos mēģinājumos kļūdījās vienreiz - 90:87.

Vanvlīts palaida garām iespēju izlīdzināt rezultātu ar trīs punktu metienu ar atlikušām 12 sekundēm, bumbai neskarot stīpu, bet Volkers otrā laukuma galā realizēja divus soda metienus, fiksējot uzvaru.

Uzvarēti Austrumu konferences finālā tiksties ar Maiami "Heat".

Tikmēr Rietumu konferencē Losandželosas "Clippers" atstāja dzīvas Denveras "Nuggets" cerības, piekāpjoties ar 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38). Sērijā ar 3-2 vadībā joprojām ir Losandželosas klubs.

Uzvarai Denveras klubu, kas pirmoreiz spēlē vadībā izvirzījās vien pēdējās ceturtdaļas vidū, ceturtajā ceturtdaļā spārnoja Džamals Marejs, vairākās epizodēs izceļoties arī debitantam Maiklam Porteram.

Kanādietis Marejs komandas labā guva 26 punktus, Nikola Jokičs sakrāja 22 punktus un 14 atlēkušās bumbas, kā arī izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, bet Pols Milsaps sakrāja 17 punktus.

"Nuggets" bija zaudētājos ar 1-3 arī iepriekšējā sērijā, taču izcīnīja trīs uzvaras pēc kārtas pār Jūtas "Jazz".

Marejs spēja izcelties pēc tam, kad lielāko sērijas daļu viņu bija ierobežojis rotējošu "Clippers" aizsardzības spēlētāju trio - Kavi Lenards, Pols Džordžs un Patriks Beverlijs. Viņam šajā spēlē tika arī astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Turklāt viņš iemeta piecus no septiņiem trīspunktu metieniem, kamēr sērijas ceturtajā mačā viņš no spēles meta vien sešus metienus no 15.

"Mēs spēlējam vislabāk ar muguru pret sienu," sacīja Marejs. "Tas ir tik vienkārši. Mēs uzlabojām sniegumu cīņā. Viņiem bija labs sākums, bet mums nācās cīnīties par zaudētā atgūšanu."

Porters spēles beigās nospēlēja izcili virknē izspēļu, ieskaitot trīspunktu raidījumu no nepilniem deviņiem metriem ar atlikušu 71 sekundi uz tablo, kas "Nuggets" deva piecu punktu pārsvaru - 105:100.

22 gadus vecajam Porteram 35 sekundes vēlāk padevās bloks pret Ivicu Zubaču, un pēdējā 21 sekundē viņš realizēja četrus soda metienus.

Lenards guva 36 punktus, pievienojot deviņas atlēkušās bumbas, bet Džordžs finišēja ar 26 punktiem "Clippers" labā, kas cenšas iekļūt savā pirmajā Rietumu konferences finālā.

Lenards šogad septiņās izslēgšanas spēlēs ir guvis vismaz 30 punktus, un viņa vidējais rādītājs spēlē ir gandrīz 30 punkti, taču piektajā spēlē viņam pietrūka atbalsta no "Clippers" rezervistu soliņa.

NBA sezona turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.