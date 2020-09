Olimpiskais reportieris: kā Edgars Buļs un Emīls Balceris uzsāka gatavošanos Parīzes olimpiskajām spēlēm

Olimpiskais reportieris Edgars Buļs ar sabiedrībā pazīstamām personībām dodas izpētīt atraktīvus sporta veidus un meklēt iespēju, vai varbūt nokļūt Parīzes olimpiskajās spēlēs kā sportists.

Seko olimpiskā reportiera Edgara Buļa piedzīvojumiem “OlimpiadeLV” “Youtube” kanālā un "LMT Straumē" kopā ar kādu sabiedrībā pazīstamu personību, iepazīstoties ar četriem aizraujošiem sporta veidiem – skeitbordu, jāšanas sportu, golfu un SUP sērfošanu. Pirmajā sērijā uz profesionāla SUP dēļa stāsies un Edgaru Buļu izaicinās Emīls Balceris no grupas “Musiqq”. Otrajā sērijā skeitbordu izmēģinās jaunais un talantīgais hiphopa mākslinieks Fiņķis, trešā sērija veltīta jāšanas sportam, kurā kopā ar Tokijas Olimpisko spēļu dalībnieku Kristapu Neretnieku, piedalīsies dziedātāja Patrisha, savukārt noslēdzošajā – ceturtajā Olimpiskā detektīva sērijā golfera ādā iejutīsies mūziķis Dons.

Pirmais secinājums: Emīls Balceris ir tuvāk dalībai olimpiskajās spēlēs nekā Edgars Buļs. (Foto: Publicitātes foto)

Gaidāmi interesanti, aizraujoši un smieklīgi mirkļi, kuru laikā būs iespēja vairāk iepazīt minētos sporta veidus.

Latvijas Olimpiskā komiteja šogad “Olimpisko dienu” ir pasludinājusi par “Olimpisko mēnesi”, kuru laikā sporta un veselību veicinošas aktivitātes ir izvērstas visa mēneša garumā.

Atgādinām, ka “Olimpiskās dienas 2020” kulminācija notiks 18. septembrī plkst.10.00 visā Latvijā ar iecienīto un tradicionālo rīta vingrošanu. Piedalies arī Tu!

Olimpiskā mēneša sauklis un oficiālais tēmturis sociālajos tīklos ir “Mēs esam #SPORTIŅĀ”. Seko Latvijas Olimpiskās komitejas oficiālajiem kontiem sociālajos tīklos “@OlimpiadeLV” un uzzini vairāk par aktivitātēm “Olimpiskajā mēnesī” un “Olimpisko dienu 2020”.