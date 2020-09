VIDEO: kā draugi 230 centimetrus garam senegāliešu milzim mācīja peldēt

“Celtics” komanda, kas pirmajā kārtā ar 4:0 pārspēja Filadelfijas “76ers”, pašlaik NBA Austrumu konferences pusfināla sērijā ir vadībā pret pašreizējiem čempioniem Toronto “Raptors” ar 2:0, tāpēc var justies gana komfortabli. Viens no komandas līderiem Džeilens Brauns kopā ar bez Turcijas pilsonības palikušo Enesu Kanteru un Tako Folu vienā no brīvajām dienām devušies atpūsties uz vienu no daudzajiem baseiniem. Ūdenī pavadītais laiks tika izmantots ļoti sekmīgi, jo senegāliešu milzim Folam tika mācīts peldēt.

Kanters baseinā notiekošo nodēvēja par “senegāliešu Maikla Felpsa radīšanu”, tomēr pagaidām Tako Fola vienīgā līdzība ar amerikāņu peldēšanas leģendu ir iespaidīgais pēdas izmērs, kas ir pat senegālieša priekšrocība (Felpsam – 48,5 izmērs, kamēr Folam - 56,5).

Daudzu NBA līdzjutēju mīlulim Folam šobrīd ir lielākais kājas izmērs no visiem līgas basketbolistiem, tikai vēsturiski tāda paša izmēra apavos ir spēlējuši arī Šakils O’Nīls, Dikembe Mutombo, Vils Perdjū un Bobs Lanīrs.

Tako Fola 56. izmēra basketbola apavi. (Foto: Greg M. Cooper-USA TODAY Sports/Sipa USA/ Vida Press)

Šāds pats kājas izmērs bija pirms nepilna mēneša treniņa laikā Belgradā traģiski mirušajam nigēriešu basketbolistam Maiklam Odžo. “Nike” viņam derīgu apavu radīšanu 2017. gadā iztērēja 15 000 ASV dolāru, jo bija nepieciešams radīt speciālu ierīci, lai varētu izgatavot šādus apavus.

Tako Fols pirms debijas NBA tika uzskatīts par visu laiku garāko šīs līgas basketbolistu, jo iepriekš tika nomērīts kā 231 centimetru garš (tikpat gari savulaik bija arī rumānis Džordže Murešans un sudānietis Manute Bols), tomēr pirms šīs sezonas tika nolemts, ka spēlētāju mērīšana turpmāk būs bez apaviem kājās, tāpēc oficiālajos datos Fols ir “sarāvies” līdz 226 centimetriem. Pašā šīs sezonas sākumā Fols vēl nebija “Celtics” pietiekumā, tāpēc līdz tam abi garākie NBA spēlētāji pārstāvēja Dalasas “Mavericks” – Bobans Marjanovičs 224 centimetri un Kristaps Porziņģis 221 centimetrs.