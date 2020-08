Mūsējie Igaunijā izcīnījuši godalgotas vietas Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā

Divas godalgotas vietas mums nopelnīja vadošais junioru slēpotājs no Madonas Lauris Kaparkalējs, kurš junioru konkurencē uzvarēja pēdējā dienā 15km distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu, bet pirmajā dienā sprintā klasiskajā stilā bija trešais ātrākais, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Tikmēr pieaugušo grupā pie godalgām mūsējie tika otrajā dienā, kad 27km distancē brīvajā stilā ar masu startu vīriešiem otro vietu izcīnīja madonietis Raimo Vīgants, bet sievietēm šajā pašā distancē trešā finiša līniju šķērsoja madoniete Kitija Auziņa.

Ņemot izmaiņas sākotnējā kalendārā, šī gada pasaules kausa sezona rollerslēpošanā sākās tikai augusta otrajā pusē ar sacensībām Igaunijā. Mūsu ziemeļu kaimiņi jau kopš deviņdesmito gadu beigām ir rīkojuši vairākus pasaules kausa posmus distanču slēpošanā ziemā, bet pasaules kauss rollerslēpošanā pie viņiem norisinājās pirmo reizi. Pateicoties Latvijas Slēpošanas federācijas iniciatīvai un arī atbalstam, uz Otepi varēja doties arī mūsu vadošie slēpotāji.

Vislabākos panākumus guva Lauris Kaparkalējs, izcīnot trijos startos divas godalgotās vietas. Lai arī pirmajā dienā sprintā kvalifikācijā labākais no mūsējiem bija ar 4.laiku atzīmējušais madonietis Niks Saulītis, tomēr izslēgšanas kārtas, sākot no ceturtdaļfināliem, pārliecinošāk veica kvalifikācijā 8.laiku uzrādījušais Kaparkalējs, kurš vienīgais no mūsējiem spēja aizkļūt līdz fināla četriniekam. Finālā Lauris apsteidza somu, bet piekāpās diviem igauņiem, tajā skaitā arī Olimpiskā čempiona Andrusa Vērpalu dēlam Andersam, tādējādi izcīnot trešo vietu. Tā bija Kaparkalēja pirmā godalga pasaules kausa posmos. Saulītis izstājās pusfinālā un ieguva 6.vietu 21 dalībnieka vidū. Otrajā dienā 27km distancē ar masu startu mūsu junioriem bija iespēja izcīnīt vēl vienu godalgu, jo Kaparkalējs, Saulītis un vēl viens Latvijas čempionātu medaļnieks junioru konkurencē – rīdzinieks Aleksandrs Artūrs Ļūļe no SS “Arkādija” – atradās septiņu sportistu līderu grupā, taču ne somu un nevienu no trim igauņiem mūsējiem neizdevās pārspēt finiša spurtā. Ātrākais no latviešiem finiša taisnē bija piekto vietu ieguvušais Saulītis.

Uz lieliskas nots noslēdzās šīs sezonas pirmais pasaules kausa posms rollerslēpošanā, jo Daiņa Vuškāna audzēknis Kaparkalējs 15km klasikā ar intervāla startu pārspēja pārējos 20 konkurentus no Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un arī savus tautiešus, svinot savu pirmo uzvaru šāda mēroga sacensībās un aiz Raimo Vīganta kļūstot par otru mūsu slēpotāju, kam izdevies izcīnīt uzvaru pasaules kausa posmā rollerslēpošanā junioriem. Otram Vuškāna audzēknim Saulītim līdz trijniekam pietrūka 17 sekunžu, bet tik un tā Niks Igaunijas posmu pabeidza ar savu labāko rezultātu – 4.vietu, kamēr vēl viens madonietis Uvis Akmentiņš uzrādīja 7.laiku.

Pieaugušo grupā vīriešiem visos trijos startos nepilnu divdesmit dalībnieku konkurencē sešiniekā iekļuva Raimo Vīgants. Sprintā viņam nedaudz pietrūka līdz finālam, ieņemot 6.vietu, bet 15km klasikā viņš atzīmējās ar 5.vietu,uzvarētajam Ērikam Misenam no Norvēģijas zaudējot gandrīz divas minūtes, bet līdz trijnieku noslēdzošajam citam Norvēģijas slēpotājam pietrūkstot 1:17. Vislabāk pagājušajā sezonā Norvēģijā nodzīvojušais madonietis nostartēja 27km brīvajā stilā ar masu startu, parādot savas finišētāja spējas un izcīnot otro vietu. Šogad ziemā pasaules čempionātā U23 grupā 9.vietu ieguvušais Vīgants finiša taisnē par dažām sekundes desmitdaļām apsteidza divus norvēģus un par 3 sekundēm piekāpās vien igaunim Raido Rankelam, kurš pasaules kausa posmos distanču slēpošanā trīs reizes ir ticis trīsdesmitniekā un vairākas reizes četrdesmitniekā.

Atšķirībā no Vīganta sieviešu konkurencē Kitijai Auziņai nesanāca parādīt stabilitāti. Sprintā klasikā Kitijai nācās samierināties ar pēdējo 9.vietu, bet 10km klasikā ar intervāla startu viņa apsteidza vienu konkurenti. Taču Auziņai labā nozīmē bija arī viena izņēmuma diena, kad viņa parādīja ļoti labu sniegumu un tika pie godalgas, tāpat kā Raimo izdarot to masu starta distancē. Kitija piekāpās divām igaunietēm un uzrādīja trešo laiku (+36,7 s), nodrošinot mūsu valstij pirmajā posmā ceturto godalgu.

Juniorēm meitenēm vislabāk nostartēja augusta sākumā Latvijas čempionātā savā vecuma grupā uzvarējusī rīdziniece Samanta Krampe, kura sprintā bija tuvu iekļūšanai trijniekā. Kvalifikācijā SS “Arkādija” pārstāve 15 dalībnieču konkurencē uzrādīja 3.laiku, bet fināla četriniekā viņai neizdevās apsteigt ne divas igaunietes, ne arī vācieti. 10km klasikā Samanta uzrādīja 6.rezultātu, uzvarētājai piekāpjoties pusotru minūti, bet līdz trijniekam pietrūkstot nepilnai pusminūtei.

Igaunijā startēja arī vairāki citi Latvijas pārstāvji – Roberts Slotiņš, Edgars Bernāns, Artūrs Brants, Bruno Krampe, Ilvars Bisenieks, Silvestrs Švauksts, Gustavs Sināts, Emīls Zaķis, Katrīna Bērziņa, Marta Priede, taču viņiem pārsvarā sanāca finišēt noslēdzošajās vietās, izņemot Roberta Slotiņa 8.vietu 27km masu startā pieaugušajiem, Silvestra Švauksta 9. un 10.vietu masu startā un sprintā junioros, Bruno Krampes 13.vietu junioros 15km klasikā.

Pasaules kausa otrais posms arī ar trīs sacensību dienām notiks pie mums Madonā un sāksies jau šo piektdien, 28.augustā, ar sprintu brīvajā stilā Madonas pilsētas centrā.