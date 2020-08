Gulbim četru vietu kāpums ATP rangā

ATP rangs bija iesaldēts kopš 16.marta, bet pirmdiena atjaunotajā reitingā Gulbis ir veicis četru vietu kāpumu. Iepriekš augstākā vieta rangā tika sasniegta pērnā gada oktobra vidū, kad Gulbis bija atrodams 134. pozīcijā. Aizvadītajā nedēļā viņš apstājās Prāgas "Challenger" trešajā kārtā un nopelnīja desmit ranga punktus.

Tikmēr Mārtiņš Podžus pakāpies par vienu pozīciju (ATP 447.), bet Robertam Štrombaham ir divu vietu kāpums (ATP 675.). Tālāk Kārlim Ozoliņam ir trīs vietu kāpums (ATP 1130.), bet par piecām pozīcijām pacēlušies Artūrs Lazdiņš, Mārtiņš Rocēns (abi - ATP 1520.) un Jānis Podžus (ATP 1552.)

Savukārt ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs. Pasaules vadošā rakete aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Rafaels Nadals no Spānijas, bet trešais ir austrietis Dominiks Tīms. Ceturtajā pozīcijā atrodams šveicietis Rodžers Federers, piecinieku noslēdz Daniils Medvedevs no Krievijas, tālāk seko grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, itālis Mateo Beretīni, Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Dubultspēļu rangā pa vienai pozīcijai zaudējuši Gulbis (455.) un M.Podžus (503.) bet Štrombahs ieguvis divas (547.) un J.Podžus - četras vietas (721.). Divas vietas zemāk šajā nedēļā atrodams Lazdiņš (1030.), Rocēnam trīs vietu kāpums un 1639.pozīcija, kamēr Artūrs Kuļibaba pakāpies par četrām vietām (2164.).