"Vefiņš" gatavojas spēlēm ar vareno Kauņas "Žalgiri"

Rīdzinieki ceturtdien noskaidroja savas potenciālās pretinieces Latvijas kausa pusfinālā - uz tikšanos ar valsts čempioni reālākās pretendentes ir "Latvijas Universitātes" un "Jēkabpils" komandas. "VEF Rīga" kā vienīgā no Latvijas komandām gaidāmajā sezonā startēs Eiropas klubu turnīros, tāpēc tā kausa izcīņu sāks no priekšpēdējās fāzes.

"Tā kā esam pusfinālā, nezīlējam daudz, kas mums būtu pretī. Pašiem būtu interesanti uzspēlēt ar kādu otrās vai trešās divīzijas komandu. Ceram, ka kāda komanda no pirmās vai otrās kārtas tālu aizspēlēsies. Kausa izcīņā Labprāt iesaistītos kopā ar visiem pārējiem LBL klubiem, taču mums kalendārs ir ļoti aizņemts un nav brīvo vietu," izlozes rezultātus komentēja Jahovičs.

Šobrīd komanda izziņojusi četru leģionāru pievienošanos. Arī nākamajā sezonā vienībā spēlēs soms Aleksandrs Madsens, bet komandas sastāvu papildinājuši amerikāņi Kails Almens un Maikls Kaizers, kā arī puertorikānis Aizejs Pinjeiro.

"Amerikāņu spēlētājiem pašizolācijas laiks iet uz beigām. Viņi ieradušies ātrāk nekā iepriekšējos gados, un tas dod cerību, ka rezultāti sezonas sākumā būs labāki. No leģionāru snieguma ir daudz kas atkarīgs," skaidroja Jahovičs.

"Soms Madsens Latvijā ir zināms - ar labu metienu apveltīts atlētisks ceturtais numurs, kurš var nospēlēt arī kā centrs. Pinjeiro var spēlēt pozīcijās no otrās līdz ceturtajai, agresīvas spēlētājs. Kaizers ir ātrs un atlētisks centra spēlētājs ar labu metienu. Visi ir uz uzbrukumu tendēti un var palīdzēt ar punktu gūšanu komandā," par leģionāru trumpjiem pastāstīja Jahovičs.

Komanda centās panākt, lai ārvalstu spēlētāji Rīgā ir mēneša sākumā un pirms pirmās oficiālās spēles aizvada sešas nedēļas ilgu treniņu procesu.

"Uz septembra sākumu bija sarunāts labs pārbaudes turnīrs Lietuvā, taču tas tika atcelts. Kalendārs pārbaudes spēlēm tiek izstrādāts darba procesā. Ja nekas nemainīsies, būs pārbaudes spēle ar Kauņas "Žalgiris" komandu un citām Lietuvas vienībām. Taču tālāk par Baltiju neplānojam braukt," atklāja Jahovičs.

Komanda līdz vasaras sākumam esot norēķinājusies ar visiem spēlētājiem, vienīgi ar amerikāņiem bijušas ilgas sarunas par līgumu pārtraukšanu. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, nav paredzētas drastiskas izmaiņas budžetā, tāpat arī spēlētāju prasības nav būtiski samazinājušās.

Jahovičs atzīst, ka komanda nav piesaistījusi visus tos izlases spēlētājus un tuvākos kandidātus, kurus vēlējās redzēt savā sastāvā.

"Process katru gadu ir līdzīgs. Basketbolisti arī skatās, kādos turnīros piedalās un kādu lomu var dabūt komandā. Izlases spēlētājiem loma ir liela, tāpēc daži piekrīt palikt, nevis braukt prom," teica Jahovičs.

FIBA Čempionu līgas sezonu "VEF Rīga" sāks 13.oktobrī, kad mājās pretī stāsies komanda, kas pārvarēs kvalifikāciju.

"FIBA Čempionu līgā nav bijušas nekādas klubu sapulces, kurā runātu par turnīra pārcelšanu, atcelšanu vai izspēlēšanu citādāka formātā. Pamatturnīrā visi grafiki un datumi ir salikti. Gatavojamies tiem datumiem un gaidām paziņojumus," atzīmēja Jahovičs.

FIBA vēl nav informējusi komandas par noteikumiem attiecībā uz ceļošanu, piemēram, vai netiks piemērota prasība lidot ar līgumreisiem.

"Mēs uz to nekoncentrējamies, jo situācija mainās ik pa nedēļai. Pirmās izbraukuma spēles ir oktobra beigās, un līdz tam laikam noteikumi būs mainījušies. Šobrīd lidojumus vēl neplānojam, bet nav arī nekādu prasību attiecībā uz tiem. FIBA vadība seko līdzi situācijai katra valstī un, tuvojoties spēļu datumiem, viņi nāks klajā ar vadlīnijām attiecībā uz skatītājiem, ceļošanu un citiem faktoriem," skaidroja Jahovičs.

"VEF Rīga" komanda FIBA Čempionu līgā tika ielozēta A apakšgrupā, kur būs jāspēkojas ar Lietuvas klubu Viļņas "Rytas", turnīra pirmo čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, slaveno Stambulas "Galatasaray" no Turcijas, Strasbūras SIG no Francijas, Sasāri "Dinamo" no Itālijas un "Peristeri" no Grieķijas.

Šīm septiņām komandām pievienosies viena kvalifikāciju pārvarējusī vienība - Telavivas "Hapoel" (Izraēla), Orhūsas "Bakken Bears" (Dānija), "Belfius Mons-Hainaut" vai Vloclavekas "Anwil" (Polija).

"Man ir prieks, ka viens no lielākajiem Lietuvas klubiem atkal spēlēs Rīgā. Izloze varēja būt veiksmīgāka, taču skatītājiem jābūt priecīgiem, jo Rīgā varēs redzēt "Rytas", "Galatasaray", kā arī spēcīgas Spānijas, Itālijas un Grieķijas komandas," uzsvēra Jahovičs.

"VEF Rīga" šovasar izziņojusi līgumus ar latviešu basketbolistiem Aigaru Šķēli, Arti Ati, Mārci Vītolu, Verneru Kohu, Emīlu Krūmiņu, Pēteri Salmiņu, Kristeru Zoriku un Arnoldu Helmani, kā arī leģionāriem Aleksandru Madsenu, Kailu Almenu, Maiklu Kaizeru un Aizeju Pinjeiro.

Rīdzinieki aizvadītajā sezonā tika pasludināti par Latvijas čempionāta uzvarētājiem, bet FIBA Čempionu līgā "vefiņš" pēc vienas uzvaras cieta 13 zaudējumus un nekvalificējās izslēgšanas turnīram.