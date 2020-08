VIDEO: tas varēja beigties letāli. Piedzīvota viena no visu laiku biedējošākajām avārijām "MotoGP" vēsturē

Pēc sadursmes abi motobraucēji aizlidojuši krietnu gabalu no saviem braucamrīkiem. Motocikli milzu ātrumā triekušies uz trases, kļūstot par ārkārtīgi bīstamu šķērsli pārējiem sacensību dalībniekiem.

Tas, ka spēkrati neuzkrita virsū citiem sportisiem, ir īsts brīnums. Kā pēc brauciena "CNN Sport" atzina viens no sacensību dalībniekiem Breds Binders ("Red Bull KTM") no Dienvidāfrikas Republikas, viņaprāt, "vislaimīgākais cilvēks pasaulē šobrīd ir Valentīno Rosi", kurš knapi izvairījies no lidojošajiem motocikliem.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Atbildot uz jautājumu par to, kādas, viņaprāt, varēja būt avārijas sekas, Binders saka, ka par to pat labāk nedomājot: "Motocikls, visticamāk, joprojām slīd ar ātrumu 200 km/h, tā svars ir 185 kg, ja kas tāds uztriecas virsū, es domāju, ka mēs visi zinām, kā tas beigtos."

Arī paši avarējušie sportisti piedzīvojuši ne mazāk bīstamus mirkļus. Video redzams, kā viens no braucējiem apmet vairākus kūleņus, savukārt otrs aizslīd atpakaļ uz trases. Laimīgā kārtā sportisti paši uz savām kājām spējuši pamest avārijas vietu, bet Zarko nāksies veikt plaukstas locītavas operāciju.