"Bayern" sagrauj "Barcelona" UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā

"Bayern" Lisabonā sagrāva "Barcelona" ar 8:2 (4:1).

Divus vārtus uzvarētāju labā guva Tomass Millers un Filipe Koutinju, pa vieniem - Ivans Perišičs, Seržs Njabrī, Roberts Levandovskis un Džošua Kimmihs. Barselonas komandas labā vārtus guva Luiss Svaress, bet Davids Alaba raidīja bumbu savos - "Bayern" vārtos.

Minhenes klubu vadībā jau ceturtajā minūtē izvirzīja Millers pēc saspēles pretinieku soda laukumā ar Levandovski. Tomēr jau trīs minūtes vēlāk rezultāts kļuva neizšķirts, kad Hordi Albas piespēli Svaresam ātrajā uzbrukumā ar raidījumu savos vārtos pārtrauca Alaba.

Puslaika vidū "Bayern" deviņu minūšu laikā guva trīs vārtus, nodrošinot uzvaru. Perišičs no kreisās malas pēc Njabrī piespēles pārspēja vārtsargu, Njabrī pats izmantoja iespēju, nokļūstot aiz muguras aizsargam, un Millers pabeidza iesākto, no vārtsarga laukuma raidot vārtos bumbu pēc Kimmiha piespēles no labās malas, - 4:1.

57.minūtē Svaress vienus vārtus atguva, iespaidīgi pie pretinieku soda laukuma līnijas apmānot Žeromu Boatengu un raidot bumbu vārtos, - 2:4.

Tomēr arī uz šiem vārtiem bavārieši atbildēja ar četriem "goliem" Kimmiha (63.minūte), Levandovska (82.) un diviem Koutinju (85., 89.) vārtiem un sagrāva pretiniekus ar 8:2.

Jau ziņots, ka pirmajos divos ceturtdaļfināla mačos "Leipzig" ar 2:1 pārspēja Madrides "Atletico", bet Parīzes "Saint-Germain" ar tādu pašu rezultātu izrāva uzvaru pār Bergamo "Atalanta".

Atlikušajā ceturtdaļfināla mačā sestdien tiksies Mančestras "City" un Lionas "Olympique". Mača uzvarētājs spēlēs ar "Bayern".

UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfināla spēles no 12. līdz 15.augustam notiek Lisabonā. Turpat 18. un 19.augustā paredzēti arī pusfināli un 23.augustā - fināls.

Sākotnēji bija paredzēts, ka fināls notiks Stambulā, bet Turcijas pilsētai piešķirts nākamās sezonas titula mačs. Jūnija vidū UEFA lēma, ka Čempionu līgas uzvarētājs tiks noskaidrots finālturnīrā Lisabonā.

Pērn UEFA Čempionu līgas finālā divu Anglijas klubu duelī Madridē "Liverpool" ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".