FOTO: simtiem cilvēku Ozolniekos dodas Baltijas grūtākajā dubļu skrējienā

Karstajos laika apstākļos elites grupā 14 kilometru distancē uzvaras svinēja ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu vadošais šķēršļu skrējējs Artjoms Rekuņenko un Liene Allere, kura šobrīd ir OCR (“Obstacle course run” jeb šķēršļu skrējienu) ranga līdere, portālu Jauns.lv informēja organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Sacensības, ko atbalstīja Ozolnieku novada dome un “Sportland”, norisinājās vairākos startos sešu stundu garumā, sākot ar ģimenes un iepazīšanās skrējienu un dienu noslēdzot ar komandas skrējienu. Tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad bija plānoti trīs posmi, taču, ņemot vērā pasaulē un Latvijā notiekošo, tika atstāts tikai viens posms “Patria mud run” Ozolniekos. Pa šīm trim sezonām “ASK Patria” rīkotās šķēršļu sacensības ir kļuvušas par nozīmīgākajām ne tikai mūsu valstī, bet arī visā Baltijā, ko apliecināja arī spēcīgāko Lietuvas sportistu izteikumi.

Lielāko interesi radīja nepilnus 14 kilometrus garā sporta distance, kur elites grupā sacentās gandrīz simts dalībnieku, nosakot spēcīgākos Latvijas šķēršļa skrējiena sportistus. Šajā disciplīnā startēja gandrīz visi spēcīgākie Latvijas atlēti, kuri rūdījumu guvuši arī pasaules un Eiropas čempionātos.

Jau pēc starta šāviena desmit atlēti izveidoja līderu grupiņu, kuri netālu viens no otra veica pirmos divus kilometrus. Izejot caur sacensību centru, izveidojās līderu kvartets ar Latvijas titulētāko atlētu Artjomu Rekuņenko (ASK Patria) priekšgalā, bet pirmā apļa beigās pirmais četrinieks, kur bez Rekuņenko bija arī pieredzējušais OCR atlēts Edgars Apinis, panākumus "Ironman" triatlona sacensībās guvušais Oskars Cimmermanis (abi ASK Patria) un spēcīgākais Lietuvas pārstāvis Daiņus Ļutks (OCR Baltic Warriors), pamazām sāka izretoties. Otrajā aplī pagājušā gada pazīstamā taku skriešanas seriāla “Stirnu buks” kopvērtējuma uzvarētājs “Buka” distancē Rekuņenko pārsvaru bija palielinājis līdz divām minūtēm. Līdz ar to viens no ātrākajiem Latvijas orientieristiem Artjoms Rekuņenko svinēja uzvaru Ozolniekos otro gadu pēc kārtas, trasi veicot stundā un divās minūtēs. Atkārtojot pērno panākumu, otro vietu izcīnīja pirms nedēļas Latvijas čempionātā kanikrosā ar šķēršļiem jeb suņu biatlonā 4. vietu ieguvušais Apinis, bet savu pirmo godalgoto vietu “ASK Patria” rīkotajās sacensībās ieguva Cimermanis, kura labākais rezultāts bija pērn iegūtās divas 4. vietas. Savā debijā finišā uz ceturto vietu pakāpās daudzsološais Andis Sakne, kurš pēc finiša steidzās uz Dzemdību namu, lai būtu blakus sievai otrā bērniņa nākšanā pasaulē. Piekto vietu ieņēma pagājušajā gadā noslēdzošajā posmā Kuldīgā 2.vietu izcīnījušais Artis Ķemers, bet tikai sestais finišēja divas uzvaras “ASK Patria” šķēršļu skrējienos nopelnījušais lietuvietis Ļutks, kuram nācās cīnīties ar vēdera problēmām.

Sieviešu konkurencē, kur bija jāveic tāda pati distance kā vīriešiem, uzvaru izcīnīja pagājušā gada trešās vietas ieguvēja Liene Allere (ASK Patria), kura pērn trijos posmos nopelnīja pilnu godalgoto vietu komplektu un visos posmos tika trijniekā tāpat kā Kristīne Kuzņecova, kura šoreiz nestartēja, bet ir apņēmības pilna atgriezties nākamgad. Liene distancē pavadīja stundu un 21 minūti, pārvarot visus šķēršļus. Otro vietu izcīnīja komandas biedrene Ilze Meijere, kura pērn Ozolniekos nestartēja, bet 2019. gadā Kuldīgā bija otrā aiz Alleres. Pirmo reizi uz goda pjedestāla kāpa pagājušajā gadā “Vāveres” distancē “Stirnu bukā” dominējusī un šogad roku spēku uzlabojusī Agita Kaļva, kura “ASK Patria” šķēršļu skrējienos iesaistījās pagājušā gada septembrī Kuldīgā, ieņemot tur 9.vietu. Visātrāk distanci veikusī Rasma Čoiča beigās ierindojās 6.vietā, jo nebija pārvarējusi dažus vērtīgus punktus dodošos šķēršļus. Tikmēr aiz trijnieka ceturtajā vietā finišēja un savu labāko panākumu sasniedza Solvita Purmale.

Īsākajā, 5,5 kilomtetru distancē, starp vairāk nekā 90 dalībniekiem dominēja Lietuvas atlēti, vīriešu konkurencē aizņemot visu goda pjedestālu. Uzvaru izcīnīja Darjus Baranausks (OCR Baltic Warriors), aiz sevis atstājot savus tautiešus un komandas biedrus - Ričardu Kvedraviču un Artūru Pulšu. Ceturtais finišēja labākais Latvijas pārstāvis Guntis Peļņa. Sievietēm 5,5 km distancē uzvaru izcīnīja Sandra Montvile (OCR Baltic Warriors), aiz kuras otro vietu ieguva Latvijas sportiste Viktorija Zaretskaja, bet trešajā vietā finišēja lietuviete Neringa Griškiene (OCR Baltic Warriors).

Jauniešu distancē 5,5 kilometros sīvā konkurencē ar Lietuvas sportistu Karoli Laukuti uzvaru izcīnīja Alleres audzēknis Braens Meškis (ASK Patria), kurš nepārspēts Ozolniekos bija arī 2019. gadā. Trešo labāko rezultātu sasniedza Kristers Doroškēvičs. Spēcīgākā jauniete "Patria Mud Run" posmā bija Adrija Prokopenko no Lietuvas, otro vietu izcīnīja Lāsma Bauska, bet trijnieku nosēdza jaunaudzes pārstāve Luīza Jakovļeva no Kokneses.

Sacensību noslēgumā starp 12 komandām tika noteikta spēcīgākā šajā šķēršļu skrējienā. Liela intriga šajā disciplīnā saglabājās līdz pat pašam finišam, kur par uzvaru līdzīgi cīnījās pirmās trīs komandas. Uzvarētāju godā tika Lietuvas OCR Baltic Warriors, kura aiz sevis atstāja “Sporto Rīga” komandu, bet trešie bija Nacionālās Aizsardzības Akadēmijas komanda.