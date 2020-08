Ostapenko un Sevastova saglabājušas savas pozīcijas WTA rangā pēc sezonas atsākšanās

Ne Ostapenko, ne Sevastova iepriekšējā nedēļā Palermo "International" raudzes turnīrā Itālijā nespēlēja, turklāt turnīra rezultāti vēl nav iekļauti rangā.

Šonedēļ "International" sērijas turnīrā Prāgas "Open" sacensībās paredzējusi startēt Sevastova.

Diāna Marcinkēviča rangā ieņem 261.vietu, Daniela Vismane - 499.vietu Kamilla Bartone - 926., Margarita Ignatjeva - 957., Elza Tomase - 1055. un Darja Semeņistaja - 1290.vietu.

Bez izmaiņām pirmās trīs pozīcijas rangā ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, Simona Halepa no Rumānijas un Karolīna Plīškova no Čehijas, ceturtā ir amerikāniete Sofija Kenina, piektā - ukrainiete Jeļina Svitiļona, sestā - Bjanka Andresku no Kanādas.

Nīderlandiete Kiki Bertensa ienem septīto, Belinda Benčiča no Šveices - astoto, amerikāniete Serēna Viljamsa - devīto un japāniete Naomi Osaka - desmito vietu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Palermo "International" turnīra finālā francūziete Fiona Fero (WTA 44.) ar 6-2, 7-5 pieveica igaunieti Aneti Kontaveitu (WTA 20.).

Dubultspēļu rangā joprojām Ostapenko ieņem augsto 17.vietu. Viņai seko Sevastova (156.), Marcinkēviča (310.), Vismane (794.), Igantjeva (896.), Līga Dekmeijere (973.), Semeņistaja (1133.) un Bartone (1149.).