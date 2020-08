Lilards desmito reizi karjerā iemet vismaz 50 punktus; savainojumu gūst arī otra "76ers" zvaigzne Emdīds

Pēc sociālo mediju reakcijas uz diviem izšķirīgā brīdī garām aizmestiem soda metieniem sestdien piedzīvotajā zaudējumā Losandželosas "Clippers" Lilards dienu vēlāk desmito reizi karjerā un piekto - sezonā sasniedza 50 punktu robežu, Portlendas klubam vairs tikai par viena zaudējuma tiesu atpaliekot no Memfisas "Grizzlies" cīņā par astoto vietu Rietumu konferencē.

"Trail Blazers" pārspēja Filadelfijas "76ers" ar 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29).

"Šis bija savādāk, jo mūsu sezona bija uz spēles," sacīja Lilards. "Ja mēs to zaudētu, mēs vairs paši nenoteiktu savu likteni."

Lilards trāpīja 16 no 28 metieniem no spēles, tai skaitā četrus no 12 no trīspunktu attāluma un 15 no 16 soda metienus, kā arī izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles.

"Viņš tikai parādīja apņēmību, kādu ir rādījis visas karjeras laikā," sacīja "Trail Blazers" treneris Terijs Stots. "Es nedomāju, ka kādam bija bažas par to, kā viņš šovakar nospēlēs."

Kamerūnas uzbrucējs Embīds pēc neveiklas piezemēšanās netālu no groza statīva pameta spēli medicīniskajai izvērtēšanai pēc kreisās potītes savainojuma ar tikai spēlētām piecām minūtēm un 42 sekundēm pirmajā ceturtdaļā. Viņš neatgriezās laukumā, un viņa statuss pagaidām nav skaidrs.

"76ers" (42-28) trešdien jau zaudēja "Visu zvaigžņu" spēles austrāliešu basketbolistu Simonsu, kurš būs spiests veikt kreisā ceļa operāciju.

Portlendas spēlētājs Jusufs Nurkičs iemeta divus soda metienus desmit sekundes pirms mača beigām, bet Džošs Ričardsons, kurš bija rezultatīvākais "76ers rindās" ar 34 punktiem, aizmeta garām trīspunktnieku, un cīņa par atlēkušo bumbu notika līdz pat mača beigu sirēnai.

"Šī bija smaga uzvara, bet tā bija uzvara," sacīja "Trail Blazers" zvaigzne Karmelo Entonijs. "Mums to vienkārši vajadzēja izspiest."

"Trail Blazers" (33-39) un "Grizzlies" (33-38) mēģina noturēt drošā attālumā Sanantonio "Spurs" (31-38) un Fīniksas "Suns" (31-39) cīņā par vietām nākamās nedēļas nogalē paredzētajās spēļu sērijās par pēdējo Rietumu konferences izslēgšanas spēļu biļeti. Portlendas komandas uzvara izslēdza no "play-off" tīkotāju saraksta Ņūorleānas "Pelicans" un Sakramento "Kings".

"Mūsu cīņasspars ir tur, kur tam jābūt," sacīja Lilards. "Galu galā (detaļu pieslīpēšana) arī notiks, taču mums nav tāda luksusa, kā laiks."

Kamerūnas spēlētājs Paskāls Siakams guva 26 punktus, palīdzot Toronto "Raptors" pārspēt Memfisas "Grizzlies" ar 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28) un iegūstot otro vietu Austrumu konferences izslēgšanas spēlēs.

Memfisas vienībā rezultatīvākais bija Dilons Brukss ar 25 punktiem, taču komanda palaida garām iespēju turpināt cīņu par dalību "play-in" sērijā, "Grizzlies bilancei "burbuļa" spēlēs pasliktinoties līdz 1-5.

Ņūorleānas "Pelicans" tādas pašas cerības zaudēja pēc piekāpšanās Sanantonio "Spurs" ar 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41).

Bijusī Dāvja Bertāna komanda no Sanantonio izmisīgi cenšas sasniegt izslēgšanas spēles 23.sezonu pēc kārtas.

Demārs Derouzens ceturtajā ceturtdaļā guva 15 no saviem 27 punktiem spēlē, kurinot "Spurs" uzbrukumu un pieveicot sīkstos "pelikānus", kuriem 27 minūtēs 25 punktus savāca debitants Zaions Viljamsons.

"Viņi turpināja cīņu. Mums bija jāspēlē labāk," sacīja Derouzens. "Es zināju, ka saspringtā spēlē ceturtajā ceturtdaļā man vajag spēlēt agresīvi un izdarīt savus metienus."

Džeisons Tatums guva 29 punktus, piecus - pēdējā pamatlaika minūtē un vēl piecus - papildlaikā, pagarinājumā panākot Bostonas "Celtics" uzvaru pār Orlando "Magic" ar 122:119 (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10:7).

Tatuma trīspunktnieks 37 sekundes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām un divpunktnieks 4,2 sekundes pirms pamatlaika sirēnas deva iespēju uzvarēt pagarinājumā - 112:112.

Pēc tam viņš piecās minūtēs guva pusi no "Celtics" desmit punktiem, nodrošinot "Celtics" trešo vietu Austrumu konferencē ar bilanci 47-23, kamēr Orlando vienība ar bilanci 32-39 ieņem astoto vietu Austrumos.

Nespēlējot Raselam Vestbrukam, rezervists Ostins Riverss guva 41 punktu un Džeimss Hārdens pievienoja 32 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles Hjūstonas "Rockets" uzvarā pār Sakramento "Kings" -ar 129:112 (23:36, 38:20, 32:15, 36:41).

Jau ziņots, ka Rietumu konferences otra labākā vienība Losandželosas "Clippers" piekāpās Bruklinas "Nets" ar 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31).

Kurucs šo maču sāka "Nets" pamatpieciniekā, spēlē iesaistoties spēka uzbrucēja postenī, un laukumā pavadīja 31 minūti un vienu sekundi, šajā laikā gūstot septiņus punktus, izcīnot piecas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlējot un reizi pārķerot bumbu.

Latvietis grozā raidīja vienu no četriem trīspunktu un abus divpunktu metienus. Tāpat viņa rēķinā arī četras kļūdas un divas personiskās piezīmes, kā arī +/- rādītājs -1.

Nākamo spēli "Nets" aizvadīs otrdien ar mājiniekiem no Orlando "Magic".

Svētdienas agrajā spēlē Vašingtonas "Wizards" ar 103:121 (23:32, 25:32, 27:26, 28:31) piekāpās Oklahomasitijas "Thunder", ciešot sesto neveiksmi pēc kārtas kopš sezonas atsākšanas Orlando.

Vašingtonas komanda Pasečņiku šajā mačā neiesaistīja.

Komandai vēl priekšā divas spēles - otrdien ar Milvoki "Bucks" un ceturtdien ar Bostonas "Celtics". Jau tagad zināms, ka klubs nepiedalīsies izslēgšanas spēlēs.

Pirmdien Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" spēkosies ar Jūtas "Jazz".

NBA vienības Orlando aizvada astoņus mačus, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma.

Gadījumā, ja komanda, kas Rietumu vai Austrumu konferencē ieņem astoto pozīciju un devītās vietas īpašnieci apsteidz ne vairāk par četriem panākumiem, tai nāksies spēkoties ar vietu zemāk esošo pretinieci. Abi šie klubi aizvadīs mini sēriju līdz divām uzvarām. Komandas, kas uzvarēs, iegūs pēdējo vietu izslēgšanas spēlēs.

NBA sezona ar 22 komandu līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.