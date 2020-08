Ostapenko pieteikusies dalībai "US Open"

Turnīra norise Ņujorkā plānota no 31.augusta līdz 13.septembrim.

Rīkotāji vēsta, ka turnīrā piedalīsies 13 tenisisti, kuri kaut reizi karjerā uzvarējuši "Grand Slam" turnīrā. Tāpat laukumā būs redzamas deviņas no desmit vadošajām raketēm.

Zināms, ka pasaules pirmais numurs Ešlija Bārtija no Austrālijas šajās sacensībās nepiedalīsies.

Tikmēr viena no "Grand Slam" čempionēm "US Open" būs Ostapenko.

Latvijas tenisiste pagājušajā nedēļa kopā ar Ernestu Gulbi, Kārli Ozoliņu un Anastasiju Sevastovu Igaunijā piedalījās pārbaudes turnīrā, kur 11 spēļu summā piekāpās ar 5-6.

Ostapenko šajās sacensībās zaudēja gan Kaiai Kanepi (WTA 99.), gan Anetei Kontaveitai (WTA 22.).

Latvijas pirmajai raketei konkurenci sastādīs arī vadošās pasaules tenisistes rumāniete Simona Halepa (WTA 2.), čehiete Karolīna Plīškova (WTA 3.), amerikāniete Sofija Kenina (WTA 4.), Jeļina Svitoļina no Ukrainas (WTA 5.), kanādiete Bjanka Andresku (WTA 6.), Kiki Bertensa no Nīderlandes (WTA 7.), Belinda Benčiča no Šveices (WTA 8.), kā arī devītās un desmitās vietas īpašnieces - amerikāniete Serēna Viljamsa un Naomi Osaka no Japānas.

Turnīra rīkotāji pamatsacensībās iekļāvuši 19 tenisistes no ASV, bet vēl astoņus "wild card" piešķirs Amerikas Savienoto valstu Tenisa federācija (USTA).

Savukārt vīru konkurencē piedalīsies septiņi no desmit vadošajiem planētas tenisistiem. Viņu vidū būs pirmā rakete Novaks Džokovičs no Serbijas, kā arī ranga trešais numurs no Austrijas Dominiks Tīms un piektā rakete Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš pērn spēlēja finālā.

Tāpat sacensībās piedalīsies grieķis Stefans Cicips (ATP 6.), vācietis Aleksandrs Zverevs (ATP 7.), Mateo Beretīni no Itālijas (ATP 8.) un Dāvids Gofēns (ATP 10.) no Beļģijas.

Prestižajā turnīrā šogad nebūs redzams Rodžers Federers (ATP 4.), jo viņš dziedē ceļgala traumu. Tāpat par trofeju necīnīsies spānis Rafaels Nadals, kurš pērn tika kronēts par čempionu.

Organizatori pamatturnīrā vietu piešķīruši 13 amerikāņiem, bet vēl astoņus "wild card" piešķirs USTA.

Lai noteiktu turnīra dalībnieku sarakstu, tika izmantots 3.augusta WTA un ATP rangs. Izsētie numuri, kas piešķirti spēlētājiem, tiks paziņoti tuvāk turnīra norisei.

Pērn vīru konkurencē uzvaru svinēja spānis Nadals, bet starp dāmām pārākā bija talantīgā kanādiete Andresku.