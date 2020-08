Iecavas novadā noskaidroti Latvijas čempioni kanikrosā ar šķēršļiem

Kanikross ar šķēršļiem jeb biatlons ar suni ir sacensības, kur sportists kopā ar suni noteiktā distancē pārvar vairākus dažāda veida šķēršļus, viens no kuriem ir šaušana pa biatlona mērķiem, līdz ar to arī kanikrosam ar šķēršļiem tiek lietots otrs nosaukums – biatlons ar suni. Lielākā daļa šķēršļu tika veikti kopā, bet atsevišķus šķēršļus dalībnieks veica bez suņa. Par šķēršļu apiešanu vai neprecīzu izpildi dalībnieki saņēma soda laikus, kas tika summēti ar distances veikšanas laiku un veidoja dalībnieka rezultātu. Par neprecīzu mērķa sašaušanu dalībnieki saņēma soda apļus, kas bija jāveic kopā ar suni.

Zemgales kinoloģiskais klubs (ZKK), kurš no biedrībām šobrīd Latvijā ir vienīgais šāda veida sacensību rīkotājs, ceturto gadu rīkoja kanikrosu ar šķēršļiem, bet Latvijas čempionāts notika otro reizi. Piedalīties varēja dalībnieki ar jebkāda izmēra šķirnes vai bezšķirnes suni no 12 mēnešu vecuma. Saulainos laika apstākļos grūtajā, bet skaistajā trasē, sacensības tika ļoti labi noorganizētas. Šoreiz dalībniekiem, kuriem bija jāveic 2,7km distance, bija lielāks izaicinājums, jo pirmo reizi sacensības notika mototrasē, tāpēc startējušo skaits bija nedaudz mazāks nekā pērn – 78 dalībnieki.

Vīriešiem sporta grupā trijniekā iekļuva tie paši, kas pagājušajā gadā, vienīgi šoreiz esot vēl tuvāk viens otram. Neskatoties uz to, ka distanci visātrāk veica pasaules kausa posma 3.vietas ieguvējs kanikrosā un ātrais skrējējs Uldis Kuklis (13:11), ZKK pārstāvim ļoti līdzīgā cīņā nācās samierināties ar otro vietu, jo saņemtā soda laika dēļ viņš uzvarētājam piekāpās nieka 4 sekundes. Taču tik un tā tas ir par vienu vietu augstāk nekā pērn, kad Uldis noslēdza godalgoto trijnieku Līdz ar to otro gadu pēc kārtas uzvaru svinēja igaunis RaidoLaidla, kurš tīrajā laikā bija par 26 sekundēm lēnāks (13:37) nekā Kuklis. Pagājušā gada otrās vietas ieguvējs Ivars Šabanovs (ex.Veisis) no „Kleisti K9” komandas šogad nebija tik labā formā, vadošajiem zaudējot ap pusotru minūti, bet ar uzrādīto trešo rezultātu pie godalgotās vietas viņš tomēr tika, lai gan tuvu Ivaram bija 2019.gada Tautas grupas uzvarētājs un pasaules čempionāta dalībnieks šķēršļu skrējienā Edgars Apinis, kuram pirmajā reizē sporta grupā šajā sporta veidā neizdevās tik labs starts kā cerēts.

Ja vīriešiem trijniekā iekļuva tie paši sportisti, tad sievietēmgodalgotās vietas ieguva citas dalībnieces. Tas, ka tā būs, bija zināms jau pirms starta, jo čempionātu izlaida mūsu vadošā sportiste Gunda Šabanova (ZKK), kura pērn startēja ar diviem suņiem un ieguva pirmās divas vietas. Tāpat dalībnieču vidū nebija pagājušā gada bronzas medaļas ieguvējas Diānas Spiridovskas, kura tajā pašā dienā startēja Latvijas čempionātā krosstriatlonāPļaviņās. Sievietēm arī rezultāti šogad bija blīvāki nekā pērn. Progresu nodemonstrēja unuzvaru izcīnīja vēl jauniešu vecumā esošā Kate Monika Korņejeva, kura bija vismaz par minūti ātrāka skriešanā nekā citas (17:36), bet ar pieskaitīto soda laiku un rezultātu 18:21 beigās tuvāko konkurenti un šī gada mini suņu biatlona uzvarētāju Ievu Spruženieci apsteidza par 21 sekundi. Bronzas medaļu nopelnīja Līva Liepkalne, kura pirms gada ieņēma otro vietu Tautas klasē. Ceturtajā vietā ierindojās divkārtējā Eiropas kausa uzvarētāja junioriem triatlonā Daniela Leitāne, kura jūnija beigās ar startu mini suņu biatlonā debitēja šajā sporta veidā un kurai lielāko problēmu sagādā uzrāpšanās virvē, tādējādi nopelnot vairākas soda minūtes.

Jauniešiem(13-18 g.) pārliecinošu uzvaru izcīnīja pirmo sezonu šajā sporta veidā aizvadošais florbolists Everts Janušauskis, bet līdzīgajā cīņā par otro vietu jaunpienācējs no bērnu grupas Maksims Stepanovs apsteidza Renāru Smelteru. Tikmēr pagājušā gada pārliecinošais uzvarētājs Mikus Kalniņš, kurš katru reizi startē ar dažādiem suņiem, palika 4.vietā tāpat kā pirms mēneša mini suņu biatlonā. Jaunietēm grupas līderei Annijai Degterevai šoreiz nācās samierināties ar otro vietu, jo vislabāk nostartēja pagājušā gada otrās vietas ieguvēja Amanda Lapsa, kura reabilitējās pēc neveiksmīgā starta un 4.vietas mini suņu biatlonā jūnijā. Pārsteigumu sarūpēja un trešo vietu ieguva Angelina Krasovska, kurai sanāca krietni labāks starts nekā pirms mēneša.

Senioru grupā vīriešiem, lai arī ar ne tik lielu pārsvaru kā pērn, savu titulu nosargāja Andis Neļķe, tāpat kā vēlreiz trešais bija pasaules kausa posmā kamanu suņu sportā veterāniem kanikrosā trijniekā tikušais Andrejs Osipovs, kuram pirms mēneša mini suņu biatlonā izdevās uzvarēt, bet „Zorģu” trasē nebija veiksmīga diena. Turpretī priecīgs par otro vietu bija Māris Rāviņš, kuram sanāca pamatīgs lēciens uz augšu, jo pagājušajā gadā viņš ieņēma vien 7.vietu. Atšķirībā no vīriešiem senioru dāmām pamainījās uzvarētāja, jo pie tik ilgi gaidītās pirmās vietas tikaSvetlana Andreicēna, kura tikai par dažām sekundēm apsteidza iepriekš pārsvarā trešās vietas iegūstošo Olgu Medzjutu. Iepriekšējo sacensību uzvarētājai Ivetai Langei nebija labvēlīga diena un viņai nācās palikt aiz goda pjedestāla, jo ļoti līdzīgajā cīņā par trešo vietu viņu par 5 sekundēm pārspēja populārā taku skriešanas seriāla „Stirnu buks” dalībniece Baiba Mežgaile.

Aizraujošas sacensības sanāca vīriešiem Tautas klasē, kur pirmie trīs satilpa mazāk nekā 50 sekundēs, bet otro un trešo vietu šķīra tikai četras sekundes. Mini suņu biatlona otrās vietas ieguvējs Oskars Korsakovs svinēja uzvaru, kamēr otro vietu savā debijā izcīnīja Edgars Kovaļenko, bet trešo vietu ieguva pirms mēneša mini suņu biatlonā uzvarējušais Armands Midegs. Sievietēm pārliecinoši ar trīs minūšu pārsvaru uzvaras laurus plūca Agneta Auzāne, bet cīņā par otro vietu Agita Dreimane par dažām sekundēm apsteidza Dagni Beikmani. Bērnu grupā puišiem pagājušā gada panākumu atkārtoja Kristers Varusks, kuram šogad uzvara nāca grūtākā cīņā, jo bija jāpārspēj suņu mini biatlonā uzvarējušais jaunais hokejists Roberts Geriņš, kurš Kristeru pirms mēneša bija apsteidzis. Trijnieku noslēdza pagājušā gada otrās vietas ieguvējs Ralfs Korņejevs. Bērnu grupā meitenēm uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Kristiāna Purviņa, kas aiz sevis atstāja Anniju Auzāni un Esteri Midegu. Tikmēr Pēteris Leja bija vienīgais senioru 60+ dalībnieks.

Komandu ieskaitē no 13 komandām pirmās trīs uzrādīja ļoti līdzīgus rezultātus. Uzvarētāju godā tika „Kleisti K9”, no kuriem tikai nedaudz atpalika „Lūšu ķepas Izturība” un „ZKK” komandas. Komandā varēja būt ne mazāk kā 3 dalībnieki, rezultātus nosakot pēc komandas dalībnieku vidējā ātruma uz vienu kilometru.