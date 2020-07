Apskatnieki Porziņģi pirms NBA noslēguma turnīra ierindo labāko basketbolistu trīsdesmitniekā

"Mavericks" pārstāvošais Porziņģis, kurš pirmssezonas visu spēlētāju rangā ieņēma 34.vietu, sešu NBA apskatnieku vērtējumā Orlando turnīrā būs 24.vērtīgākais spēlētājs.

"Paredzami Porziņģis uzlaboja savu sniegumu nākamās sezonas laikā pēc tam, kad saplēstā ceļgala saite viņam maksāja visu 2018./2019.gada sezonu," teikts ekspertu vērtējumā. "Pāreja uz pilnu laiku centra spēlētāja pozīcijā pēc Dvaita Pauela savainojuma palīdzēja arī Porziņģim, kurš pēc "Visu zvaigžņu" spēles pārtraukuma vidēji spēlē guva 23,0 punktus, zem groziem izcīnīja 11,1 atlēkušo bumbu un bloķēja 3,0 pretinieku metienus vidēji spēlē.

Vienu pozīciju augstāk par Latvijas basketbolistu novērtēts Ņūorleānas debitants Zaions Viljamsons, bet vietu zemāk - Bostonas "Celtics" aizsargs Džeilens Brauns.

Labāko spēlētāju topā ir Losandželosas "Lakers" aizsargs Lebrons Džeimss, kuram seko Milvoki "Bucks" uzbrucējs Jannis Adetokunbo un Losandželosas "Clippers" uzbrucējs Kavai Lenards.

Hjūstonas "Rockets" aizsargs Džeimss Hārdens ir ceturtais, "Lakers" uzbrucējs - Entonijs Deiviss - piektais, Filadelfijas "76ers" centra spēlētājs Džoels Embīds - sestais, bet Porziņģa komandasbiedrs slovēnis Luka Dončičs - septītais.

Vēl labāko desmitniekā iekļauts "Clippers" uzbrucējs Pols Džordžs, Denveras "Nuggets" centra spēlētājs Nikola Jokičs un Maiami "Heat" uzbrucējs Džonijs Batlers.

Rasels Vestbruks no "Rockets" ierindots 12.vietā, Oklahomasitijas "Thunder" aizsargs Kriss Pols - 15., lietuvietis Domants Sabonis no Indiānas "Pacers" ieņem 28.vietu, bet spānis Marks Gasols no Toronto "Raptors" - 49.vietu.

NBA sezona atsākst paredzēts 30.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.