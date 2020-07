Mančestras "United" izkrīt no Čempionu līgas zonas; "Inter" pakāpjas uz otro vietu Itālijā

Nedēļas nogalē neveiksmes cieta Ūles Gunnara Šūlsēra vadītās komandas tuvākās konkurentes, kas pavēra iespēju trīs kārtas pirms turnīra beigām iekļūt pirmajā četriniekā jeb UEFA Čempionu līgas zonā. Tiesa, pēdējās minūtēs zaudētie divi papildus punkti pagaidām liedza sasniegt kāroto mērķi.

Vispirms šajā mačā izcēlās viesi, spēles 12.minūtē "Southampton" komandai pēc "United" kļūdas aizsardzībā iegūstot bumbu un raidot to mērķī. Ātru uzbrukumu ar sitienu no tuvas distances noslēdza Stjuarts Ārmstrongs.

Astoņas minūtes vēlāk mājinieki pēc pacietīga uzbrukuma izlīdzināja rezultātu, pēc Antonī Marsiālā piespēles precīzi sitot Markusam Rešfordam. Vēl pēc trim minūtēm "United" sarāva visas viesu līnijas, un Marsiāls panāca jau 2:1.

Marsiāls kļuvis par desmito futbolistu, kurš "United" komandas kreklā guvis vismaz 50 vārtus Anglijas premjerlīgas ērā. No francūžiem to iespējis tikai Ēriks Kantonā, kurš, pārstāvot "sarkanos velnus", karjeras laikā Anglijas premjerlīgā izcēlās 64 reizes.

Mājinieki jau pamazām noskaņojās uzvarai, taču "Southampton" izbojāja svinības, jo otrā puslaika kompensācijas laika sestajā minūtē pēc stūra sitiena Maikls Obafemi izrāva neizšķirtu.

Jau ziņots, ka Lesteras "City" svētdien viesos ar 1:4 zaudēja "Bournemouth" komandai. Lesteras futbolistiem ir tikpat punktu, cik Mančestras komandai, taču 2016.gada čempioniem ir labāka gūto/zaudēto vārtu starpība.

Piektās vietas ieguvēja netiks pie ceļazīmes uz UEFA Čempionu līgu, jo pēc Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) pirmdien publicētā lēmuma Mančestras "City" netiks diskvalificēta no Eiropas klubu turnīriem.

Svētdien divu Ziemeļlondonas komandu duelī Totenhemas "Hotspur" mājās ar 2:1 pārspēja Londonas "Arsenal". No augšgala komandām Vulverhemptonas "Wanderers" savā laukumā ar 3:0 uzveica Liverpūles "Everton".

Sestdien no vadošajām komandām Londonas "Chelsea" viesos ar 0:3 atzina Šefīldas "United" pārākumu, Mančestras "City" izbraukumā ar 5:0 sagrāva Braitonas un Havas "Albion", bet "Liverpool" mājās cīnījās neizšķirti 1:1 ar "Burnley".

Priekšlaicīgi par čempionāta uzvarētāju jau ir kronēta "Liverpool", kas 35 spēlēs iekrājusi 93 punktus. Ar 72 punktiem sudrabu jau ir izcīnījusi Mančestras "City", bet trešajā pozīcijā ar 60 punktiem ir Londonas "Chelsea". Tālāk ar 59 punktiem ir Lesteras "City" un Mančestras "United", bet sesto vietu ar 55 punktiem ieņem "Wanderers".

Tikmēr Itālijas A sērijas futbola čempionāta 32. kārtas pēdējā spēlē Milānas "Inter" savā laukumā uzvarēja "Torino" un izmantoja konkurentu Romas "Lazio" klupienu šajā kārtā, paceļoties uz otro vietu turnīra tabulā. "Inter" pārspēja "Torino" ar 3:1 (0:1).

Vārtus mājiniekiem guva Ešlijs Jangs, Djego Godins un Lautaro Martiness, bet viesiem izcēlās Andrea Beloti.

Viesi 17.minūtē izvirzījās vadībā pēc mājinieku vārtsarga Samira Handanoviča kļūdas. Slovēņu vārtsargs tvēra bumbu pēc stūra sitiena izspēles, taču izlaida to no rokām tieši uz kājas Beloti.

49. minūtē Jangs raidīja bumbu vārtos pēc Martinesa piespēles soda laukumā ar galvu. Jau divas minūtes vēlāk Godins ar sitienu ar galvu izvirzīja "Inter" vadībā pēc vēl vienas elegantas saspēles, ar galvu piespēlējot vārtu guvējam arī Aleksisam Sančesam.

Galīgo spēles rezultātu 61. minūtē fiksēja Martiness, kad viesu vārtsargs Salvatore Sirigu bija bezspēcīgs pēc rikošeta no aizsarga Bremera.

"Kad jums ir pienācis grūts brīdis, ir svarīgi uzvarēt vienalga kā," sacīja Godins par uzvaru pēc neizšķirta iepriekšējā kārtā. "Šodien mēs uzvarējām labi, neskatoties uz ielaistiem dīvainiem vārtiem."

"Mums ir iespēja palikt otrajā vietā, un tagad mēs vēlamies domāt tikai par nākamo spēli (pret pastarīšiem SPAL trešdien), neskatoties tālāk uz priekšu. Mēs zinām, ka ir grūti panākt "Juventus", jo viņiem ir liels pārsvars."

Martiness iesita savus 13. vārtus par piecu spēļu klusuma pārtraukšanas, kamēr viņa komandasbiedrs Romelu Lukaku, kas ir līgas trešais labākais vārtu guvējs ar 20 "goliem", izlaida maču sliktas sportiskās formas dēļ.

"Torino" 65.minūtē bija tuvu rezultāta starpības samazināšanai, kad Beloti, kurš tagad ir guvis 15 vārtus, varēja gūt savus otros spēlē, taču viņa raidījums ar galvu trāpīja pa pārliktni.

"Nerazzurri" jeb melnizilie tagad atrodas astoņus punktus aiz līderes Turīnas "Juventus", par vienu vārtu tiesu apsteidzot "Lazio", kam ir tikpat punktu, un par vienu punktu - Bergamo "Atalanta". Visām četrām komandām šobrīd ir vieta nākamās sezonas Čempionu līgā. Tikmēr "Torino" sešas kārtas pirms turnīra beigām ar 34 punktiem ieņem 16.vietu - divas vietas un piecus punktus virs izkrišanas zonas, ko ieņem "Lecce".

Turīnas "Juventus" 32 cīņās ir 76 punkti, ar 68 punktiem seko Milānas "Inter" un "Lazio", bet 67 punktus iekrājusi "Atalanta". Tālāk ar 54 punktiem ir "AS Roma", bet 52 punkti un pēdējā vieta dalībai nākamās sezonas Eiropas līgā ir "Napoli".

Visbeidzot Madrides "Real" komanda svinēja uzvaru Spānijas futbola čempionāta 36. kārtas spēlē, nokļūstot divu punktu attālumā no čempiona titula.

"Real" pirmdien cīņā par valsts čempiona titulu atguva četrus punktu handikapu pret "Barcelona", Granadā izcīnot uzvaru ar 2:1 (2:0) pār vietējo "Granada".

"Real" tagad ir nepieciešami tikai divi punkti tās pēdējās divas spēles, lai uzvarētu "La Liga".

Ferlāns Mendī guva pirmos vārtus 10.minūtē, pa kreiso malu apspēlējot aizsargu un neatvairāmi triecot bumbu vārtu tuvējā augšējā stūrī - 1:0 viesu labā.

Karims Benzemā sešas minūtes vēlāk dubultoja pārsvaru, gūstot savus 19.vārtus šīs sezonas līgas mačos un nodrošināja kluba devīto uzvaru pēc kārtas.

Tomēr "Granada" atjaunoja intrigu 50.minūtē, kad teicamu Janhela Ereras piespēli no laukuma dziļuma ātrajā uzbrukumā izmantoja Darvins Maciss, pirmo reizi 506 minūšu laikā pārspējot viesu vārtsargu Tibo Kurtuā.

Spēles beigās labāki vārtu gūšanas momenti bija mājiniekiem, talkā uzbrucējiem stūra sitiena izspēles laikā devās arī 'vārtsargs Rui Silva, taču punktu iegūt "Granada" neizdevās.

"Real" par čempioni var kļūt ceturtdienas vakarā, ja mājās pārspēs "Villarreal". Tikmēr "Granada" zaudējums apgrūtināja iespējas spēlēt Eiropas līgā. Tagad klubs ar 50 punktiem ieņem desmito vietu un no septītās vietas, ko ieņem Sansevastjanas "Real Sociedad", atpaliek par četriem punktiem.

"Mēs nedrīkstam atslābt," pēc mača "Real" kapteinis Serhio Ramoss. "Mums ir jāsaglabā tāda pati vēlme uzvarēt un koncentrēšanās arī uz nākamo maču pret "Villarreal"."

"Mēs nokļuvām slazdā otrajā spēles pusē. Mēs uzvarējām pirmo puslaiku, un viņi uzvarēja otro, bet no tā mēs varam mācīties," ne visai apmierināts ar pavērsieniem mača gaitā bija Ramoss. "Tiek atlīdzināts par konsekvenci, un to mēs esam demonstrējuši. Mērķis bija uzvarēt līgas čempionātā, un cerēsim, ka varēsim to svinēt šopiektdien."

Iepriekš "Real Sociedad" izcīnīja tikai otro uzvaru kopš sezonas atsākšanas, lai atgrieztos Eiropas līgas vietā.

Panākums 2:1 (0:0) devās rokās viesos pret vēl vienu Eiropas kausu tīkotāju "Villarreal", apsteidzot turnīra tabulā Bilbao "Athletic".

"Villarreal" zaudējums nozīmēja teorētisku izredžu zudumu noķert ceturtajā vietā esošo "Sevilla", kas nākamsezon spēlēs Čempionu līgā.

"Real Sociedad" izvirzījās vadībā, kad Viljans Žozi, kurš devās laukumā otrā puslaika sākumā, guva vārtus pēc Martina Odegārda izpildītā stūra 61.minūtē.

Djego Ljorente 75.minūtē ar galvu guva vēl vienus vārtus no stūra sitiena, panākot 2:0.

Mājiniekiem 85.minūtē goda vārtus guva Santi Kasorla.

Vēl vienā mačā "Getafe" viesos spēlēja neizšķirti 0:0 ar "Alaves" un palika sestajā vietā, bet "Alaves", kas ir 17.vietā, par punktu attālinājās no izkrišanas zonas. Tās kontā ir 36 punkti - četri vairāk nekā 18.vietā esošajai "Leganes".

Pirmajā vietā turnīra tabulā pēc 36 kārtām ar 83 punktiem ir Madrides "Real", par četriem punktiem mazāk ir "Barcelona", bet pa 66 punktiem guvušas Madrides "Atletico un "Sevilla" komandas. 57 punktus nopelnījusi "Villarreal", bet pa 54 punktiem - "Getafe" un "Real Sociedad", kuri cīņā par vietām Eiropas līgā par trim punktiem apsteidz Bilbao "Athletic".