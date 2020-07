LOK individuālo biedru pulkā ievēl Ozoliņu, Sorokinu, Rubeni un vēl vairākus labi zināmus bijušos sportistus

Pēc izsludinātā pārtraukuma LOK Ģenerālā asambleja turpinājās ar prezidenta kandidāta Žorža Tikmera un arī ģenerālasekretāra kandidāta Kārļa Lejnieka programmas prezentāciju, kā arī individuālo biedru vēlēšanām.

Abu kandidātu kopējās programmas vērtības ir draudzība, cieņa un izcilība, savukārt par darbības virzieniem noteikti: olimpiskā kustība, olimpiskais mantojums un sasniegumi sportā.

Par LOK individuālajiem biedriem varēja kļūt 32 personas.

Balsojumā piedalījās visi 75 biedri, taču divas biļeteni tika atzīti par nederīgiem.

Par jaunajiem LOK individuālajiem biedriem pēc balsojuma iecelti Oļegs Sorokins, Igors Vihrovs, Agita Ābele, Sandis Ozoliņš, Līga Cīrule, Gunta Baško, Dina Vīksna, Marita Vilciņa, Pēteris Apinis, Andris Kalniņš, Zane Gremze, Dainis Kūla, Juris Grants, Māris Liepiņš, Inguna Minusa, Dainis Caune, Kaspars Gorkšs, Maruta Taima, Mārtiņš Rubenis, Jolanta Dukure, Dimitrijs Miļkevičs, Signe Luika, Renārs Līcis, Daina Paipala, Artis Jansons, Ludmila Beļikova, Māris Mančinskis, Jeļena Maļuka, Diāna Zaļupe, Guntis Keisels, Jūlija Lesčinksa un Ingrīda Biedre.

Sandis Ozoliņš.

Latvijas Paukošanas federācijas pārstāvis Kristaps Supe, Džudo federācijas pārstāve Lesčinska un Triatlona federācijas amatpersona Briede pēc pirmā balsojuma saņēma vienādu balsu skaitu, kā rezultātā notika vēl viens balsojums, kurā par katru biedru tika balsots individuāli.

Visvairāk balsu - 47 un 45 - attiecīgi saņēma Lesčinska un Briede. Par Supi otrajā balsojumā biļetenu pacēla 24 biedri.

Vēlāk veikto individuālo biedru balsojumu biedri atbalstīja ar 70 balsīm.

Jau ziņots, ka LOK Ģenerālajā asamblejā sākotnēji bija ieradušies 73 no 80 reģistrētajiem locekļiem. Vēlāk sesijai pievienojās vēl divi locekļi, to kopējam skaitam sasniedzot 75. Lai LOK Ģenerālā asambleja būtu lemttiesīga, to klātienē jāapmeklē vismaz 41 biedram.

Ģenerālo asambleju iesāka LOK preses sekretārs Mārtiņš Mālmeisters, nolasot valsts prezidenta Egila Levita rakstīto uzrunu. Atbalstu LOK pauda arī Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), aicinot nākamo organizācijas prezidentu veidot vēl aktīvāku komunikāciju ar ministriju.

Ģenerālā asambleja oficiāli sākās ar līdzšinējā prezidenta Aldona Vrubļevska ziņojumu. Viņš prezentēja iepriekšējos četros gados padarīto un vēlēja veiksmi jaunajai LOK komandai. Vrubļevskis sportā turpmāk plāno iesaistīties caur Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF), sniedzot savu atbalstu starptautiskos projektos.

Ģenerālajā asamblejā piedalīties nevarēja Latvijas Vingrošanas federācijas pārstāvis Igors Vihrovs, kurš ceturtdien tika hospitalizēts. Savukārt pārējo trīs kandidātu (Deniss Čerkovskis, Edgars Dupats un Kirovs Lipmans) neierašanās tika atzīta par neattaisnojamu, kā rezultātā viņi tika svītroti no individuālo locekļu kandidātu saraksta. Kopējais LOK individuālo kandidātu sarakstā pēc šī lēmuma palika 36 personas.

LOK Ģenerālās asamblejas laikā notika individuālo locekļu, LOK prezidenta, ģenerālsekretāra, Izpildkomitejas, viceprezidentu un Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas, kā arī tika apstiprināts 2019.gada pārskats un 2020.gada Ieņēmumu - izdevumu tāme.

Iepriekš ievēlēšanai par individuālajiem locekļiem, prezidentu, ģenerālsekretāru, kā arī par Izpildkomitejas un Revīzijas komisijas locekļiem LOK biedri izvirzīja 72 kandidatūras.

LOK prezidenta amatam bija izvirzīts viens kandidāts - LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers, arī LOK ģenerālsekretāra amatam bija viens kandidāts - LOK Izpildkomitejas loceklis un Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

Iepriekš kā LOK individuālo locekļu kandidāti izvirzīti 40 pretendenti, uz LOK 19 Izpildkomitejas locekļa amatiem izvirzītas 33 personas, bet uz trīs LOK Revīzijas komisijas locekļa amatiem pretendēja deviņi kandidāti.

Kā vēstīts, pēc konsultācijām ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) nolemts pastiprināt epidemioloģiskās drošības prasības LOK Ģenerālā asamblejas dalībniekiem.

Personām, kuras bija apmeklējušas Latvijas Futbola federācijas (LFF) 3.jūlija kongresu "Elektrum" Olimpiskajā centrā, bija obligāti jāveic Covid-19 tests pēdējo divu dienu laikā pirms Ģenerālās asamblejas, un tam bija jābūt negatīvam. Tikai tādā gadījumā bija atļauts apmeklēt LOK Ģenerālās asamblejas sesiju.

Visiem LOK Ģenerālās asamblejas dalībniekiem bija jāaizpilda speciāla ar Covid-19 saistīta apliecinājuma forma, dalībniekiem tika veikta attālinātā ķermeņa temperatūras mērīšana, jāievēro divu metru distance un, ja nepieciešams, jālieto dezinfekcijas līdzekļi, individuālās aizsargmaskas un cimdi.

Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas un piesardzības pasākumus, LOK Ģenerālās asamblejas sesijā piedalīties varēja tikai LOK biedru - olimpisko sporta veidu federāciju un Latvijas Olimpiešu kluba - divi pilnvaroti pārstāvji, kā arī izvirzītie kandidāti ievēlēšanai par LOK individuālajiem locekļiem.

Pēc LOK darbības atjaunošanas 1988.gadā tai ir bijuši divi prezidenti. No 1988. līdz 2004.gadam LOK prezidents bija Vilnis Baltiņš, bet no 2004.gada LOK prezidents ir Aldons Vrubļevskis.