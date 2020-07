Olimpiskais čempions Igors Vihrovs nogādāts slimnīcā

Kā portālam Jauns.lv atklāja Latvijas Vingrošanas federācijas ģenerālsekretāre Natālija Prokofjeva mūsu vingrošanas leģendas veselībai nopietnas briesmas nedraudot: "Jā, Igors Vihrovs ir hospitalizēts, neko vairāk nevaram šobrīd teikt, taču viss ir kārtībā."

Igors Vihrovs ir pirmais Latvijas olimpiskais čempions neatkarīgas valsts laikā. Tas notika 2000. gadā Sidnejā, kur rīdzinieks uzvarēja sporta vingrošanā brīvajās kustībās. Vihrovs ieguvis arī bronzas medaļu 2001. gada pasaules un 2000. gada Eiropas čempionātā brīvajās kustībās. Pēc sportista karjeras beigām Rīgas Olimpiskajā sporta centrā kopā ar citu vingrotāju Jevgeņiju Saproņenko (2004. gada olimpiskais vicečempions atbalsta lēcienā) izveidoja Vingrošanas sporta skolu.

Šodien "Elektrum olimpiskajā centrā" LOK Ģenerālo asambleju apmeklē 75 no 80 biedriem.

Sākotnēji bija ieradušies 73 no 80 reģistrētajiem locekļiem. Vēlāk sesijai pievienojās vēl divi locekļi, to kopējam skaitam sasniedzot 75. Lai LOK Ģenerālā asambleja būtu lemttiesīga, to klātienē jāapmeklē vismaz 41 biedram.

Ģenerālo asambleju iesāka LOK preses sekretārs Mārtiņš Mālmeisters, nolasot valsts prezidenta Egila Levita rakstīto uzrunu. Atbalstu LOK pauda arī Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), aicinot nākamo organizācijas prezidentu veidot vēl aktīvāku komunikāciju ar ministriju.

Ģenerālā asambleja oficiāli sākās ar līdzšinējā prezidenta Aldona Vrubļevska ziņojumu. Viņš prezentēja iepriekšējos četros gados padarīto un vēlēja veiksmi jaunajai LOK komandai. Vrubļevskis sportā turpmāk plāno iesaistīties caur Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (LRF), sniedzot savu atbalstu starptautisko projektos.

Ģenerālajā asamblejā piedalīties nevarēja Latvijas Vingrošanas federācijas pārstāvis Igors Vihrovs, kurš ceturtdien tika hospitalizēts. Savukārt pārējo trīs kandidātu (Deniss Čerkovskis, Edgars Dupats un Kirovs Lipmans) neierašanās tika atzīta par neattaisnojamu, kā rezultātā viņi tika svītroti no individuālo locekļu kandidātu saraksta. Kopējais LOK individuālo kandidātu sarakstā pēc šī lēmuma palika 36 personas.