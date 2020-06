VIDEO: Benzemā meistarstiķis ļauj "Real" atgūt vadību Spānijas čempionātā; "Olympiacos" triumfē Grieķijas čempionātā

"Real" viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Espanyol", kas pēc šīs sezonas beigām, visticamāk, pametīs Spānijas spēcīgāko čempionātu.

Abas komandas spēli iesāka aktīvi, bīstamu momentu izveidojot arī "Espanyol" vienībai. Tāpat otrā laukuma galā aktīvi spēlēja Serhio Ramos un Kasemiro, taču futbolistu raidījumi ar galvu no tuvas distances bija neprecīzi. 45.minūtē Djego Lopess glāba savu komandu no vārtu zaudējuma, taču bumbu saglabāja "Real" un īsi pēc tam to sita vārtu tīklā.

Pirmā puslaika pēdējā minūtē soda laukumā pie bumbas tika Benzemā, kurš lieki laiku netērēja un lēkājošo bumbu ar papēdi atspēlēja Kasemiro, brazīlietim 1:0 panākot no tuvas distances.

"Tās bija skaista piespēle, bet pats galvenais, ka Kasemiro bija nekļūdīgs," pēc svarīgās uzvaras teica Benzemā. "Koncentrējamies tikai savām spēlēm, jo katra ir svarīga. Šodien guvām trīs punktus."

Pie "Espanyol" stūres svētdien debitēja galvenā trenera vietas izpildītājs Fransisko Rufete, kurš amatā nomainīja piektdien atlaisto Abelardo Fernandesu. Komanda šogad treneri mainījusi jau trīs reizes.

Jau ziņots, ka Spānijas futbola granda "Barcelona" uzbrukuma līderu Lionela Mesi un Luisa Svaresa tandēms sestdien vietējā čempionāta 32.kārtas spēles neglāba Katalonijas klubu no svarīgu punktu zaudēšanas īsi pirms sezonas noslēguma. "Barcelona" viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (1:0) ar Vigo "Celta", kas turnīra tabulā atrodama lejasgalā.

Līdz ar svētdienas panākumu "Real" turnīra tabulā no "Barcelona" atrāvusies jau par diviem punktiem. Barseloniešiem vairs atlikušas sešas spēles, lai veiktu korekcijas turnīra tabulā.

"Barcelona" arī neder vienāds punktu skaits, jo "Real" savstarpējos mačos ir labāka bilance.

Ar 71 punktu 32 spēlēs pirmo vietu ieņem Madrides "Real", kas par diviem punktiem apsteidz "Barcelona". Tālāk ar 58 un 54 punktiem attiecīgi seko Madrides "Atletico" un "Sevilla". Piecinieku ar 51 punktus noslēdz "Villarreal", kurai ar 49 punktiem seko 31 dueli aizvadījusī "Getafe".

Tikmēr Itālijas A sērijas klubs Milānas "Inter" svētdien vietējā čempionāta mačā uzvaru nokārtoja spēles pēdējā desmitminūtē, turpinot cīņu par valsts čempiontitulu.

"Inter" viesos ar 2:1 (0:1) uzvarēja "Parma".

Spēles rezultātu 15.minūtē atklāja Žervinju, kurš soda laukumā no Juraja Kuckas saņēma tālu piespēli. Uzbrucējs nomānīja tuvumā esošo aizsargu un pēc brīža trieca bumbu vārtu tīklā. Milānieši gan uzstāja, ka īsi pirms tam bijis sods, tāpēc vārti nav jāskaita, taču soģis izmantoja VAR iespēju un vēlāk vēlreiz apstiprināja, ka viņa lēmums par gūtajiem vārtiem bijis pareizs.

Otrā puslaika devītajā minūtē Lautaru Martinesa sitiens lidoja nedaudz garām vārtu stabam, bet 69.minūtē komanda palika desmit vīru sastāvā, jo uz rezervistu soliņa esošais Tomaso Berni nespēja valdīt emocijas, kritiku veltot tiesneša virzienā.

84.minūtē "Inter" izdevās panākt izlīdzinājumu, soda laukumā ar galvu precīzi spēlējot Stefanam de Vrijam. Milānieši ar neizšķirtu nebija mierā un jau trīs minūtes vēlāk Alesandro Bastoni palika nepiesegts pie kreisā vārtu stabu, ko pamanīja viņas komandas biedrs Viktors Moses.

Divas minūtes pirms otro vārtu guvuma Kucka par nesportisku rīcību saņēma sarkano kartīti.

Jau ziņots, ka Bergāmo "Atalanta" komanda svētdien svinēja panākumu Itālijas A sērijas futbola čempionāta 28.kārtas spēlē, turpinot apdraudēt Milānas "Inter" ieņemto trešo pozīciju. "Atalanta" viesos ar 3:2 pārspēja "Udine" komandu.

Vēl no vadošajām komandām Itālijas kausa ieguvēja "Napoli" mājās ar 3:1 (2:1) uzveica SPAL. Neapoliešiem ar gūtiem vārtiem izcēlās Drīss Mertenss, Hosē Kaljehons un Amins Juness.

Citā mačā "AC Milan" savā laukumā ar 2:0 (2:0) apspēlēja "AS Roma". Milāniešiem atzīmējās Ante Rebičs un Hakans Čalhanolu.

Ar 68 punktiem 28 spēlēs pirmo vietu ieņem "Juventus", kas par četriem punktiem apsteidz "Lazio", bet Milānas "Inter" seko ar 61 punktu. Ceturto pozīciju ar 57 punktiem 28 dueļos ieņem Bergāmo "Atalanta", "AS Roma" nopelnījusi 48 punktus, bet "Napoli" ar 45 punktiem noslēdz vadošo sešinieku.

Savukārt Par Grieķijas futbola čempionāta uzvarētājiem svētdien tika kronēti Pirejas "Olympiacos" futbolisti, kuri šo sezonu aizvada bez zaudējumiem, titulu izcīnot pēc divu gadu pārtraukuma.

"Olympiacos" viesos ar 2:1 (2:0) uzvarēja Atēnu AEK.

Spēles rezultāts tika atklāts septiņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, kad soda laukumā ar lielisku sitienu no gaisa precīzs bija Jusefs El Arabi. Savukārt tieši pirms došanās uz ģērbtuvēm 2:0 no soda laukuma dziļuma panāca Madijs Kamara.

66.minūtē mājinieku goda vārtus pēc stūra sitiena izspēles guva Serhio Arauho.

Pirejas vienība šosezon Grieķijas čempionātā 30 spēlēs izcīnījusi 24 panākumus, bet atlikušie seši mači aizvadīti neizšķirti. Komanda nodrošinājusi sev vietu nākamās sezonas UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā.

Zīmīgi, ka iepriekšējos divos gados Pirejas klubs pie čempiontitula netika, kas Grieķijā nebija redzēts kopš 1990.gada. 2018.gadā par čempioniem tika kronēti AEK futbolisti, bet pērn titulu ieguva Saloniku PAOK.

"Olympiacos" par šīs sezonas čempioniem tika kronēti sešas kārtas pirms turnīra noslēguma. Pirejas vienība tuvāko sekotāju PAOK apsteidz par 19 punktiem. Saloniku klubs par iespēju spēlēt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā cīnīsies ar AEK.

Jūlijā vēl paredzēta Grieķijas kausa finālspēle, kurā jātiekas "Olympiacos" un AEK komandām. Šī mača norises vieta vēl nav izziņota.