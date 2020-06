Pēc nedēļām ilgas neskaidrības par turnīru koronavīrusa krīzes dēļ Ņujorkas gubernators Endrū Kuomo otrdien oficiāli deva pasākumam zaļo gaismu.

""US Open" notiks Kvīnsā bez faniem no 31.augusta līdz 13.septembrim," Kuomo paziņoja savā "Twitter" vietnē.

Ņujorkas gubernators sacīja, ka ASV Tenisa asociācija (USTA ) veiks "ārkārtas piesardzības pasākumus", lai pasākuma laikā aizsargātu spēlētājus un darbiniekus.

Šajos drošības protokolos ietilps pārbaudes, papildu tīrīšana, papildu ģērbtuvju platība, kā arī īpaši dzīvošanas un transportēšanas pasākumi," piebilda Kuomo.

Šāds lēmums tika gaidīts, kad pirmdien tika ziņots, ka USTA turnīra plāni ir saņēmuši Profesionālo tenisistu Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) un Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) tūres atbalstu.

Tāpat USTA Bilijas Džinas Kingas Nacionālajā tenisa centra kortos pirms "US Open" norisināsies arī otrs lielākais ASV vasaras turnīrs - no Sinsinati pārceltās sacensības uz cietā seguma. Vīriešiem tas ir viens no tikai deviņiem "Masters 1000" sērijas turnīriem, bet sievietēm - vienas no piecām "Premier 5" kaluma sacensībām.

USTA izvēlējās pārcelt turnīru uz Ņujorku, lai samazinātu spēlētāju, kas piedalās abos turnīros, ceļošanu.

USTA izpilddirektors Maiks Dovss sacīja, ka "US Open" notiks pēc iespējas drošākā veidā, mazinot visus iespējamos riskus.

Vairāki vadošie spēlētāji gan ir izteikuši iebildumus par iespēju spēlēt turnīru Ņujorkā, un galvenais kritiķis ir pasaules pirmais numurs serbs Novaks Džokovičs.

Viņš ir teicis, ka ierosinātie drošības pasākumi un katram spēlētājam atļautā atbalsta personāla skaita ierobežojumi ir problemātiski.

"Mums nebūs piekļuves Manhetenai, mums būs jāguļ viesnīcās lidostā un jātiek pārbaudītiem divas vai trīs reizes nedēļā," sacīja Džokovičs. "Tāpat mēs varēsim nogādāt kortos tikai vienu cilvēku, kas ir patiešām neiespējami. Es domāju, ka jums ir nepieciešams jūsu treneris, tad fitnesa treneris, un tad fizioterapeits."

Džokoviča šaubām piekrīt vīriešu vienspēļu čempions spānis Rafaels Nadals, kurš "Flushing Meadows" mēģinās iegūt savu 20."Grand Slam" titulu.

Pasaules ranga otrais numurs iepriekš paziņoja, ka nespēlētu Ņujorkā, ja turnīrs notiktu tagad, piebilstot, ka tenisa spēlēšanu nevajadzētu atsākt, kamēr tas nav "pilnīgi droši" spēlētājiem.

Tikmēr austrālietis Niks Kiris ar riebumu reaģēja uz ziņojumu par turnīra sākšanos.

"Cilvēki, kas dzīvo ASV, protams, spiež uz to, lai turnīrs notiktu "savtīgajiem". Man būs jāuzvelk savs skafandrs, lai izceļotu no Austrālijas, un pēc atgriešanās man būs 2 nedēļu karantīna," Kiris ievietoja ierakstu savā "Twitter" vietnē.

Tomēr citi spēlētāji ir izteikušies, ka tenisam, kas ir uz pauzes kopš koronavīrusa pandēmijas izcelšanās, ir laiks atgriezties kortos.

Pasaules trešā rakete un 2016.gada "US Open" fināliste Karolīna Pliškova saka, ka viņa "noteikti lidos" uz turnīru.

"Es jau sešus mēnešus esmu mājās. Ir svarīgi sākt. Jo ātrāk mēs sāksim, jo ??ātrāk mēs spēlēsim publikas priekšā," sacīja čehiete .

"Ja mēs paliekam mājās, gaidot ideālu situāciju, mēs varam gaidīt mūžīgi. Turnīrs ir labāks ar līdzjutējiem, bet, ja spēlētājiem patīk teniss, viņiem vajadzētu spēlēt."

Jau ziņots, ka koronavīrusa izplatības dēļ aprīļa sākumā tika atcelts šī gada tenisa sezonas "Grand Slam" trešais turnīrs - Vimbldonas čempionāts.

Atklātajā ērā šī būs pirmā reize, kad nenorisināsies prestižais turnīrs. Iepriekšējo reizi tenisisti Vimbldonas kortos neizgāja no 1940. līdz 1945.gadam, kad norisinājās Otrais pasaules karš. Tāpat turnīrs nenotika no 1915. līdz 1918.gadam Pirmā pasaules kara laikā.

Tikmēr sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts - no vasaras sākuma pārcelts uz rudeni.