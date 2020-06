"Mavericks" basketbolisti nepiekrīt NBA superzvaigznēm un gatavi turpināt NBA sezonu

Saskaņā ar NBA priekšlikumiem, līgas sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando, lai mazinātu Covid-19 draudus.

"Līgai šis ir viens no izaicinājumiem bagātākajiem periodiem. Šie trīs mēneši bijuši neparasti. Tik lielas pauzes nav pat vasarās, un, ja viss būs labi un atgriezīsimies laukumā, tās būs kā divas sezonas vienā," laikraksts "The Dallas Morning News" citē Kārlaila teikto.

Pret līgas turpināšanu iebilda NBA spēlētāju asociācijas (NBPA) prezidents Kriss Pols, viceprezidenti Kairijs Ērvings un Kevins Durents, kā arī Karmelo Entonijs un Donovans Mičels. Ērvings piektdien telefonkonferencē nebija pārliecināts, ka apstākļi Orlando tiešām būs droši, tāpat viņš uzsvēra, ka uzmanība pašlaik būtu jāvelta jautājumiem, kas saistīti ar rasu nevienlīdzību.

Kārlails gan atklāja, ka "Mavericks" nometnē nav signālu par spēlētājiem, kuri nevēlētos turpināt sezonu.

"Neko tādu neesmu dzirdējis. Mūsu puiši deg nepacietībā atgriezties laukumā un ir priecīgi par iespēju spēlēt. Esmu dzirdējis kādas runas, taču lielu daļu no tām uzkurina mediji. Ja kāds negrib doties, tas noteikti tiek izrunāts komandās vai līgā, taču no saviem spēlētājiem neko tādu nedzirdu," skaidroja Kārlails.

Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās. Kārlails gan vēl nav pārliecināts, vai izdosies aizvadīt vismaz divus treniņus dienā.

Visiem spēlētājiem nedēļas laikā jābūt komandas rīcībā. Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.