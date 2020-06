Kuruca pārstāvētās "Nets" zvaigzne un Spēlētāju asociācijas viceprezidents iestājas pret NBA sezonas turpināšanu

Jau ziņots, ka saskaņā ar NBA priekšlikumiem, līgas sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando, lai mazinātu Covid-19 draudus.

Līgas zvaigzne un arī NBA spēlētāju asociācijas (NBPA) viens no viceprezidentiem Ērvings piektdien sarunas gaitā uzsvēra, ka NBA aizvien nav informējusi komandas par vairākām nozīmīgām detaļām. Ērvings nebija pārliecināts, ka apstākļi Orlando tiešām būs droši, tāpat viņš uzsvēra, ka uzmanība pašlaik būtu jāvelta jautājumiem, kas saistīti ar rasu nevienlīdzību.

Pret sezonas turpināšanu Orlando iebilda arī NBPA prezidents Kriss Pols, NBPA viceprezidents Kevins Durents, pieredzējušais Karmelo Entonijs, kā arī Donovans Mičels.

"Neatbalstu ideju par sezonas turpinājumu Orlando. Neatbalstu sistemātisku rasismu un pārējās stulbības," pauda Ērvings. "Esmu gatavs šķirties no visa, kas man ir, lai realizētu sociālo reformu."

Ērvings gan neslēpa, ka gadījumā, ja viņa pārstāvētā vienība "Nets" tomēr dosies uz Orlando, viņš būs kopā ar komandu, jo ir daļa no tās.

Tikmēr portāla "Yahoo" apskatnieks Kriss Hainss savā "Twitter" profilā pauda, ka vairums spēlētāju uzskatu, ka NBA sezonas atsākšana Orlando, "burbulī" ievietojot melnādainus vīriešus, lai izklaidētu masas, kas atbild par līgas finansiālo stāvokli, būtu divdomīgi pie pašreizējās situācijas ASV.

Ērvings un arī citi spēlētāji sarunā, kas ilga nedaudz mazāk par divām stundām, lielu uzmanību veltīja rasu jautājumiem. Basketbolisti norādīja, ka NBA būtu jāveic sociālā reforma.

Zīmīgi, ka vēl pagājušajā nedēļā NBPA un NBA vienojās par plānu turpināt sezonu Orlando. Arī Ērvingam šajā sakarā bija teikšana.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka NBA komandām sezonas turpinājumā būs atļauts pieteikt 17 spēlētājus.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.

Tikmēr ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis ziņo, ka uz ārzemēm aizbraukušajiem spēlētājiem par sevi jādod ziņa līdz 15.jūnijam, bet pārējiem jāatgriežas līdz 22.jūnijam. Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu - 75 - būs aizvadījusi Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013.gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" - Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.