Latvijas izlases futbolists stāsta par FK "Ventspils" aplokšņu algām

Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) atklājis "aplokšņu algu" izmaksu lielos apjomos futbola klubā "Ventspils". Saistībā ar šo gadījumu esot sākti kriminālprocesi un veiktas arī vairākas kratīšanas. 5.maijā ar futbola klubu "Ventspils" saistītās telpās un personu dzīves vietās VID Muitas un nodokļu policija veikusi vairākas kratīšanas.

Šajā lietā statuss - personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess - ir piemērots par līdzīgiem noziegumiem Moldovā apsūdzētajam "Ventspils" futbola kluba prezidentam Adlanam Šišhanovam, bijušajam "Ventspils" futbola kluba direktoram Andrejam Butrikam, kluba menedžerim Nikolajam Djakinam un finanšu direktoram Sergejam Usačevam.

Futbola klubā tika piesaistīti un līgumi noslēgti katru gadu aptuveni ar 40 spēlētājiem, kuriem standarta līgums paredzēja attiecībā no spēlētāju kvalifikācijas saņemt algu no minimālās algas līdz aptuveni 1000 eiro, bet patiesībā spēlētāji "aplokšņu algas" saņēmuši ievērojamas summas. Šādā veidā ik gadu spēlētāji "aplokšņu algās" saņēmuši no 20 000 līdz 35 000 eiro.

Pirmdien šo informāciju raidījumam "Sporta studija" apstiprināja arī bijušais ventspilnieku kapteinis Kazačoks, kurš jau šī gada sākumā sarunā ar portālu "Sportacentrs.com" ziņoja par "aplokšņu algām".

"Teicu, ka vēlos visu oficiāli, bet klubs atbildēja, ka tā šeit nenotiek. Visiem esot vienādi līgumi," tā brīža situāciju skaidro futbolists, kurš piedāvājumam piekritis, jo neesot bijuši citi varianti. "Biju izvēles priekšā - palikt RFS un deldēt soliņu vai doties uz "Ventspili", kur man dod spēlēt."

Futbolists nenoliedza, ka jau iepriekš bija zinājis par algu izmaksas specifiku Kurzemes vienībā, taču klubā esošie draugi mierinājuši, norādot, ka nopelnītā nauda tiekot izmaksāta laicīgi.

"Oficiālā alga mūsu banku kontos "ienāca" katra mēneša 10.datumā, bet "aploksnes" viņš [Adlans Šišhanovs] tev varēja iedot jebkurā dienā. Nebija noteikta datuma... Atbraucam no spēles, un viņš tev iedod naudu," norēķināšanās kārtību apraksta bijušais vienības kapteinis. "Sākotnēji aploksnē saņēmu 1400 eiro mēnesī, bet vēlāk saņēmu jau par 500 eiro vairāk, jo demonstrēju labu sniegumu. Šādā veidā es saņēmu aptuveni 2000 eiro mēnesī."

Kazačoks martā nebija vienīgais ventspilnieks, kurš nebija mierā ar nesaņemto algu. Viņam pievienojās arī Ņikita Koļesovs, abiem skaidri paziņojot par "aplokšņu algu" sistēmas esamību. Vēlāk sarunā ar portālu "Sportacentrs.com" Šišhanovs nevairījās abus futbolistus nosaukt par analfabētiem, kuri nespējuši izpildīt savas saistības.

Šišhanovs apliecināja, ka nelegālas darbības viņa komandā nenotiek, tāpat nedz viņš, nedz citi kluba darbinieki abiem futbolistiem neesot maksājuši "aplokšņu algas". Kurzemes kluba amatpersona savās problēmās ar VID vaino bijušo Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Kasparu Gorkšu, kuram pats reiz izteica atbalstu LFF notikušajās prezidenta vēlēšanās, bet neilgi pēc tam jau bija Gorkša lielākais oponents.

"Vienmēr vainīgs ir tiesnesis, vainīgs ir treneris, vainīga ir federācija un Gorkšs. Tomēr domāju, ka būtiskākais ir sakārtot savu saimniecību," pārmetumus noliedz Gorkšs.

Kazačoks jaunajai futbola sezonai gatavojas kopā ar "Jelgava" komandu, taču cerības par neizmaksātās algas atgūšanu ir niecīgas, jo futbolistam nelabvēlīgu lēmumu pieņēma LFF Spēlētāju statusa un pārejas komisija.

"Tika uzklausītas abas puses... Tāpat kā arbitrāžas tiesā, arī šajā procesā tika skatīti dokumenti un fakti," LFF komisijas pieņemto lēmumu sarunā ar raidījumu skaidro organizācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks. "Izmeklēšanas pirmajā etapā abu pušu iesniegti dokumenti neliecināja par pārkāpumiem no kluba puses, tāpēc spēlētājam ir iespēja vērsties apelācijā, kas, cik man zināms, arī tiks darīts."

"Tādējādi iespējams iesniegt papildu dokumentāciju un pierādījumus, lai atkārtoti izskatītu šo jautājumu."

Lai arī futbola aprindās par "aplokšņu algām" Ventspilī runāja jau iepriekš, LFF par to nebija informēta. Aizdomām arī nebija pamata, jo līdz brīdim, kad klubu pārņēma Šišhanovs (2018.gads), ventspilnieki bijuši paraugkomanda.

""Ventspils" futbola klubs jau izsenis bijis Latvijas futbola vērtība ar augstu organizatorisko darbu. Tur vienmēr ir bijusi skaidra sistēma - jauniešu klubs, akadēmija, virslīgas komanda, kā arī regulāri bijis liels pašvaldības atbalsts," skaidro Pukinsks. "Cik man ir zināms, diskusija šajā lietā ir par pēdējiem diviem gadiem. Vēsturiski nav bijušas aizdomas pret klubu par organizatorisko pusi."

"Ja vērtējam mums šobrīd pieejamos faktus, nevaram izteikt pārmetumus "Ventspilij", jo vēl gaidām lēmumu šajā lietā."

Netieši uz pārkāpumiem klubā norādīja arī bijušais "Ventspils" līderis Jurijs Žigajevs, kurš pēc iepazīšanās ar Šišhanovu, nolēmis, ka karjeru Ventspilī vairs neturpinās.

"2018.gada sezonā laukumā neizgāju bieži, un bija neskaidrība par nākotni. Domāju uzspēlēt vēl vienu gadu... Baumoja, ka klubam būs jauns prezidents. Tikāmies, pārrunājām lietas, un es sapratu, ka mums nav pa ceļam," stāsta Žigajevs. "Prezidents neko lieki neiebilda, paspiedām roku un es devos prom."

"Godīgi varu teikt, ka no 2008. līdz 2018.gadam klubā nebija "aplokšņu algas". Kas tagad notiek tur un arī citās komandās... Neesmu no citas plānetas un redzu, kas notiek valstī, pieļauju, ka līdzīgi ir arī Latvijas komandās."

"Sporta studija" ziņo, ka šis, iespējams ir, nevis Šišhanova pretinieku pirksts, bet gan valsts institūciju vēlme sakārtot Latvijas sportu. To apliecinot arī aprīlī VID veiktā kratīšana LFF telpās.

Iepriekš televīzijas kanāls "TV3" vēstīja ka pret "Ventspils" kluba prezidentu Šišhanovu Moldovā izvirzītas apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā. Pēc izmeklētāju domām, Šišhanovs regulāri maksājis algas aploksnēs, kā arī esot piekopta dubultā grāmatvedība. Tāpat viņš esot finansējis arī citas Moldovas komandas, bet vairāku gadu garumā, kamēr Krievijas uzņēmējs darbojies šajā valstī, ticis turēts aizdomās arī par sarunātiem mačiem, turklāt netiekot izslēgta varbūtība, ka šajā nelikumīgajā darījumā iesaistīta arī Moldovas Futbola federācija.

Maija sākumā Ventspils pilsētas dome pēc izskanējušās informācijas par nelegālajām darbībām futbola komandā nolēma, ka izsolīs tai piederošās SIA "Futbola kluba "Ventspils" kapitāldaļas.

Kurzemes komanda ir apstiprinājusi, ka šosezon plāno piedalīties "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionātā, kas pirmās spēles plāno aizvadīt jūnija vidū.

Šajā sezonā virslīgā startēs desmit komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, bet par divām vairāk nekā aizpērn. Laukumos šogad dosies "Riga", RFS, "Ventspils", "Valmieras", Jūrmalas "Spartaks", "Liepājas", "Jelgavas", "Daugavpils", "Metta" un "Tukums 2000/TSS" komandas.

Pērn par Latvijas čempioni tika kronēta "Riga", bet savu pirmo trofeju kluba vēsturē ieguva RFS, kas uzvarēja valsts kausa izcīņā.