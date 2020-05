Ja valsts atkopšanās no Covid-19 ritēs pēc optimistiskā scenārija, tad no 9. jūnija sporta pasākumos drīkstēs piedalīties 300 dalībnieku, no 1. jūlija 1000, bet no pirmā augusta pat 3000 sportistu. Tiesa, tas viss ir spēka ir spēkā, ja jaunā koronavīrusa izplatīšanās Latvijā un tuvākajā reģionā nepieaug. Pašlaik gan vēl daudz neskaidrību par amatieru un jauntanes kontaktu sporta veidiem kā basketbols, hokejs, futbols, florbols un citiem.

Sporta sabiedrība, protams, ir vairāk vai mazāk apmierināta par šādu darba grupas lēmumu, jo tas pārskatāmā nākotnē ļauj atsākt sacensības, un ir skaidri arī iespējamie nosacījumi, tomēr sašutumu daudzos raisa kāda pavisam cita tendence.

Pēdējos gados, kad pasaule (tostarp dažādas sporta organizācijas) izteikti virzās un strikti ievēro dzimumu līdztiesību, Latvijas darba grupā, kas strādās pie sporta atkopšanās no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, 12 pārstāvju vidū izraudzīti 12 vīrieši.

Darba grupas sastāvs, ko izvēlējies Sandis Riekstiņš personīgi, publiski nekur nebija pieejams, bet to viņš atklājis sociālajos tīklos:

1. Edgars Severs

2. Edgars Šneps

3. Dmitrijs Miļkevičs

4. Edgars Pukinsks

5. Aigars Nords

6. Raimonds Strokšs

7. Andis Pikāns

8. Andris Blaka

9. Žoržs Tikmers

10. Einars Fogelis

11. Mārtiņš Lazdovskis

12. Zintis Ekmanis

Vēlāk gan Riekstiņš piebilst, ka darba grupas sastāvs laika gaitā var mainīties un tas var paplašināties, pieļaujot arī to, ka tajā tiktu iesaistītas arī sievietes.

Tomēr paradoksāli šķiet arī tas, ka Riekstiņš Saiemā pārstāv Jauno konservatīvo partiju (JKP), kuras pārstāve Ramona Petrāviča ir labklājības ministre. Tieši šī ministrija ir atbildīga dzimumu līdztiesību Latvijā.

Sašutumu neslēpj Ventspils sporta skolas "Spars" direktore Solvita Pleinica:

Pleinica neizprot, kā darba grupā var neatrasties vieta Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājai, Nacionālās sporta padomes loceklei, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktorei Diānai Zaļupei. Tāpat Pleinica izceļ arī to, ka reģioni un jaunatnes sporta pārstāvji šajā grupā arī nav tikuši pie teikšanas.

Neizpratni par sieviešu nebūšanu darba grupā pauž arī "Elektrum Olimpiskā centra" valdes locekle Zane Gemze, norādot uz nopietnām dzimumu līdztiesības problēmām Latvijas sportā.

Savukārt Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte pus pa joka radušos situāciju salīdzina ar patriarhātu, uz ko Riekstiņš vien spēj atjokot, ka pēc vēl viena šāda komentāra 100% neplānos ņemt nevienu sievieti darba grupā.

Savos komentāros nepatiku par radušos situāciju pauž arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece Dina Vīksna un daudzi citi sociālo tīklu lietotāji.