Merzļikins stāsta par atšķirīgo NHL hokejā un neseno pārcelšanos uz Dublinu

Jau ziņots, ka Latvijas hokeja izlases vārtsargs Merzļikins ir parakstījis divu gadu līgumu ar "Blue Jackets".

Ilgi gaidīto debiju pasaules spēcīgākajā līgā un 2:7 zaudējumu pret Pitsburgas "Penguins" Merzļikins atceras kā murgu.

"Vienmēr iztēlojos, ka būtu lieliski pirmajā mačā nostāvēt "sausā", bet man iemeta septiņus vārtus. Pat gandrīz no zilās līnijas," intervijā saka vārtsargs. "Atceros, Teodors Bļugers vienkārši uzmeta pa vārtiem, viņš pat necentās. Vienkārši uzmeta. Septiņi vārti Pitsburgā mani nolaida zemāk par zemi un lika saprast, ka šeit nav tāds hokejs kā Eiropā. Neesmu tik labs kā tur - te ir cits hokejs, un es esmu cits vārtsargs. Sapratu, ka jāmācās jaunas lietas, ka tas bija tā lemts un gan jau būs labāk. Bet labāk nebija - zaudējums sekoja zaudējumam."

Par spīti rezultātam hokejists vienalga ir gatavs pirmā mača spēļu kreklu ierāmēt un paņemt Pitsburgas kluba ripu.

"Sākumā nebija runas par manu talantu vai māku, bet gan psiholoģiju. Tu esi uz NHL ledus un zini, ka pēdējos gadus hokeju Eiropā esi spēlējis labi, bet brīvdienās ieslēdzi "Playstation un redzēji Sidniju Krosbiju un Jevgeņiju Malkinu," par atšķirībām stāsta hokejists. "Viss it kā ir kārtībā, taču vienā dienā Krosbijs un Malkins stāv tavu acu priekšā, esat uz viena ledus. Tad iestājas šoks. It kā noskaņojies neskatīties uz tiem uzvārdiem, bet pēc kustībām un ripas pārvaldīšanas tehnikas tāpat saproti, kurš hokejists tas ir. Viņi dod tādas piespēles, kādas nekad dzīvē neesi redzējis. Biju vienkārši šokā, kad Malkins pāri vienam cilvēkam piespēlēja partnerim tieši uz lāpstiņas. Vēlāk man bija jāstāv vārtos arī pret Sentluisu. Redzēju sev pretī hokeja zvaigznes. Ar laiku pieradu, ka tie vienkārši ir spēlētāji un komandas."

Pirmo NHL uzvaru hokejists vārtos izcīnīja vien 2019.gada beigās, kad savainots bija toreizējais kluba pirmais vārtsargs soms Jonass Korpisalo. Aiz muguras bija otrs latviešu vārtsargs Matīss Kivlenieks ar krietni mazāku spēļu pieredzi, taču Merzļikins saprata, ka slikti sargājot vārtus, viņš tajos nepaliks, vietā nākot kādam citam.

"Apzinājos, ka šī ir iespēja visiem kritiķiem aizvērt mutes. Pirmā "sausā" spēle - ar to man nepietika, nemaz nebiju par to priecīgs. Tad uzreiz sekoja otrā. Protams, biju pārsteigts, taču sev teicu: "Tas ir tikai sīkums." Sekoja arī trešā, kas man jau bija viegls šoks, bet vienlaikus sapratu, ka vēl tikai iejūtos," ceļu uz kluba pirmā vārtsarga posteni atceras hokejists. "Gribēju arvien vairāk un vairāk, turklāt jau aizmirsu par saviem kritiķiem. Ar komandu laukumā kārtīgi izbaudījām spēli, jo viss gāja no rokas un uzvara sekoja uzvarai. Jutos atbrīvots. Vairs aizmugurē nejutu to ķēdi, kas mani bija turējusi. Nedomāju vairs arī par uzvaru - vienkārši izklaidējos un izbaudīju."

Merzļikins un Korpisalo nav tikai konkurenti, bet arī ļoti labi saprotas ārpus hokeja laukuma, saucot viens otru par draugu. Abi iepazinās jau 2014.gadā "Blue Jackets" attīstības nometnē, nākamajā gadā šajā pašā nometnē jau dzīvojot vienā istabiņā un satuvinoties.

Pēc tam vārtsargi izvēlējās dažādus ceļus līdz pasaules spēcīgākajai līgai. Latvijas hokejists izvēlējās sevis par plānu B nosaukto un lauza ceļu uz NHL caur Šveices čempionātu, bet Korpisalo sitās caur Amerikas hokeja līgas (AHL) dzirnavām, taču abiem sekojot otra gaitām.

Tāpat labas attiecības Merzļikinam ir arī ar Kivlenieku, kuram vārtsargs mēģināja pēc iespējas vairāk ar padomu palīdzēt pirms sekmīgās Kivlenieka debijas līgā.

Tāpat Merzļikins vienmēr ar lielu cieņu izsakās par Kolumbusas vārtsargu treneri Meniju Legasu, arī šoreiz uzsverot, ka Legass ir ļoti daudz iemācījis, turklāt ne tikai hokeja laukumā. Arī vārtsarga draudzene Aleksandra ļoti labi saprotas ar Legasa sievu.

Sportisko formu piespiedu atvaļinājumā Merzļikins uztur, vingrojot, izmantojot slaidbordu un pa reizei skrienot krosus.

Sportists pirms pāris mēnešiem kopā ar draudzeni Aleksandru ir pārvācies no Kolumbusas uz tās piepilsētu Dublinu, ko viņš salīdzina ar Ogri blakus Rīgai. Tur ir vairāk zaļumu un parku, bet tuvumā ir arī pirts, trenažieru zāle un baseins.

Savukārt Aleksandra, kurai ir dubultā Šveices un Polijas pilsonība, ASV iepriekš jau bija dzīvojusi, ievērojami atvieglojot iedzīvošanos šajā valstī arī Latvijas vārtsargam. Viņas patēvs kādreiz bija viesnīcas šefpavārs, un Merzļikins uzsver, ka viņa draudzenei ir talants uz ēstgatavošanu.

Brīvajā laikā Latvijas vārtsargs atpūšas spēļu konsolē "Playstation", koronavīrusa apstākļos konsolē pavadītajam laikam palielinoties. Dominē "Call of Duty" spēle, ko Merzļikins spēlē kopā ar citiem Latvijas hokejistiem Rūdolfu Balceru un Jāni Jaku, kā arī komandasbiedru "Blue Jackets" rindās Aleksandru Teksjē.

Tāpat pašam hokejistam pārsteidzoši viņš atklājis sevī zīmēšanas talantu, kam šobrīd arī velta daudz laika.

Pagaidām tas viss būs jādara ASV, jo ir vairākas grūtības, lai visa ģimene, ieskaitot draudzeni Aleksandru un sunīti Kobiju, atlidotu uz Eiropu. Sportists lēš, ka visdrošākais variants lidošanai būtu ar privātu lidmašīnu kopā ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) latviešu basketbolistiem, piemēram, Dāvi Bertānu, kuram intervijas tapšanas laikā līga vēl nebija devusi atļauju doties mājās atšķirībā no NHL hokejistiem.

Merzļikins jau tagad ir pārspējis dažus par visu laiku labāko Latvijas vārtsargu uzskatītā Artura Irbes sasniegumus NHL, taču līdz daudziem Irbes rekordiem vēl ir tālu. Labot Irbes rekordu vienā no kategorijām - iekļūšana Stenlija kausa finālā - nozīmētu iegūt Stenlija kausu.

Janvārī desmit spēlēs Merzļikins izcīnīja astoņas uzvaras, mačā vidēji ielaizdams 1,72 ripas un atvairot 94,8 procentus pretinieku metienu, kā arī trīsreiz nosargājot savu "cietoksni" neieņemtu. Šajā mēnesī viņš arī pretendēja uz labākā spēlētāja godu visā līgā.

Vārtsargs pēc lieliskā snieguma janvārī uz brīdi bija līderis "sausajās" spēlēs, savus vārtus spējot nosargāt neskartus piecas reizes. Kopumā šosezon viņš laukumā izgāja 33 spēlēs. 21 mačā viņš palīdzēja komandai gūt vismaz vienu punktu. Vidēji mačā Merzļikins ielaida 2,35 ripas un atvairīja 92,3% raidījumu.

Merzļikins aizvien ir starp favorītiem cīņā par šīs sezonas labākā debitanta balvu.

NHL sezonas pārtraukumu izsludināja 12.martā, taču spēlētājiem līdz pat aprīļa beigām tika lūgts ievērot paškarantīnu.

Līgas vadība izskata vairākus variantus sezonas turpināšanai. Tostarp pastāv iespēja, ka finālsērija varētu tikt izspēlēta augustā.