Saldais ēdiens basketbola līdzjutējiem - Maikla Džordana leģendārā spēle

Par spīti tam, ka Jūtas Jazz komandai bija mājas spēles priekšrocība, čempiona gredzenus izcīnīja Čikāgas Bulls ar basketbola superzvaigzni Maiklu Džordanu sastāvā.

Bulls finālsērijā uzvarēja ar 4:2. Sestā spēle bija jo sevišķi mainīga un dramatiska. Džordans izšķirošo metienu izdarīja sešas sekundes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām, un Bulls spēja svinēt uzvaru pretinieku cietoksnī Soltleiksitijā (87:86). Tas bija viens no Džordana karjeras svarīgākajiem precīzajiem uzbrukumiem.

Džordans, kurš nodēvēts par pasaulē visu laiku labāko basketbolistu, guva vairāk nekā pusi no komandas punktiem - 45. Viņš no spēles raidīja 35 metienus.

Tas bija Bulls trešais čempiona tituls pēc kārtas un sestais pēdējos astoņos gados.

Šajā Jazz un Bulls komandu finālsērijā piecas no sešās spēlēm bija ļoti konsekventas. Tās noslēdzās ar 1-5 punktu atšķirību. Šajā finālsērijā Džordans vidēji spēlē guva 33,5 punktus.

Pēc uzvaras šajā finālsērijā pār Jazz Džordans aizgāja no Bulls komandas. Viņš tajā bija nospēlējis no 1984. gada līdz 1993. gadam un no 1995. gada līdz 1998. gadam. 2001.-2003. gadā viņš atgriezās NBA un spēlēja Vašingtonas Wizards klubā, taču līdzjutēju atmiņās viņš vienmēr saglabāsies kā Čikāgas Bulls simbols un seja.

Maikls Džordans ir ne tikai seškārtējs NBA čempions, bet arī sešas reizes ieguvis NBA finālsērijas vērtīgākā spēlētāja titulu, piecas reizes saņēmis NBA sezonas vērtībā spēlētāja titulu, bijis desmit reizes rezultatīvākais NBA spēlētājs, 14 reizes piedalījies NBA Visu zvaigžņu spēlē, kā arī ieguvis vairākus citus titulus.

Bulls sastāvā 1997.-1998. gada sezonā bija tādi spēlētāji kā Skotijs Pipens, Deniss Rodmans, Tonijs Kukočs un Stīvs Kers, kurš tagad ir Goldensteitas Warriors galvenais treneris.

Jazz komandas līderi bija Karls Melouns, Džons Stoktons, Džefs Hornačeks un Brions Rasels. 1998. gada finālsērijas sestajā spēlē K. Melouns guva 31 punktu un savāca 11 atlēkušās bumbas, taču šī atmiņā paliekošā Jazz komanda ne reizi neizcīnīja NBA čempiontitulu.