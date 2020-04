Pēc LOK valdes pieprasījuma Amantova atkāpusies no ieņemamajiem amatiem

Iesniegums par amata atstāšanu no Amantovas ir saņemts, LOK valde to ir apstiprinājusi un persona amata pienākumus pārstājusi pildīt nekavējoties uz visu izmeklēšanas laiku.

Tāpat LOK valde pieprasījusi paskaidrojumu no ģimnāzijas direktores par radušos situāciju, kā arī skaidrojumu lūgts sniegt Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), par to kā tiks turpmāk organizēts darbs Murjāņu sporta ģimnāzijā.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šonedēļ aizturējis Amantovu. Bijusī kamaniņu braucēja ir arī Ropažu novada domes deputāte.

KNAB apliecināja, ka otrdien iepriekš sāktā kriminālprocesā veica neatliekamas procesuālās darbības un aizturēja vienu Murjāņu sporta ģimnāzijas amatpersonu.

Kriminālprocess sākts 15.aprīlī par dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā un krāpšanas mēģinājumu.

Pēc procesuālo darbību veikšanas amatpersonai piemērots aizdomās turētā statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, proti, aizliegums ieņemt noteiktu amatu un tuvoties noteiktām personām.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju par konkrēto kriminālprocesu KNAB šobrīd nesniedz. KNAB norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Amantova atzina, ka viņa tiešām tikusi aizturēta, taču viņa uzskata, ka tas ir pārpratums. Vaicāta, ar ko saistīta viņas aizturēšana, ģimnāzijas direktore teica, ka sīkākas detaļas pašlaik "negrib un nevar" atklāt.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norādīja, ka IZM šo informāciju uzzināja no medijiem, un šobrīd ministrijai ir grūti ko papildus komentēt. "Tiek gaidīta oficiālā informācija no KNAB un rīkosimies atbilstoši saņemtai informācijai un norādījumiem," pauda ministrijā.

Tāpat IZM atklāja, ka Amantova kopš 2020.gada 18.aprīļa līdz 14.maijam atrodas atvaļinājumā un skolas direktora pienākumus pašlaik pilda direktora vietnieks sporta jomā Sergejs Čevers.

Ropažu novada pašvaldības Izpilddirektore Signe Grūbe apstiprināja, ka šonedēļ KNAB pārstāvji bija ieradušies Ropažu novada pašvaldībā. Uz jautājumu par to, vai KNAB interese par Amantovu varētu būt saistīta ar darbu domē, Grūbe norādīja, ka pašvaldība nekādus komentārus nevar sniegt, jo notiek izmeklēšanas darbības.

Amantovas amatpersonas deklarācija par 2019.gadu liecina, ka viņa ir arī sporta kluba "Brīze" valdes locekle, sporta kluba "Ziemeļpols" valdes locekle, Latvijas Olimpiešu kluba valdes locekle, Latvijas Sporta treneru asociācijas valdes locekle, "V.Zozuļas Olimpiskā kluba" valdes locekle, kā arī viņa saņem atalgojumu no Ropažu novada pašvaldības, bet kā asistente - Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Amantovas kopējie ienākumi pērn bijuši aptuveni 40 000 eiro. Lielākoties viņa ienākumus guvusi par ģimnāzijas direktores amatu - 23 914,94 eiro, un par deputātes amatu Ropažu novada domē - 11 888,91 eiro.

Tāpat viņa saņēmusi 3480 eiro no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda, 332 eiro - no Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un 402,95 eiro - no Rīgas pilsētas pašvaldības.