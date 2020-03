Basketbola tiesnesis Kozlovskis tiesās olimpiskajās spēles

Šī būs jau trešā reize pēc kārtas, kad Olimpiādes spēles tiesās Latvijas soģis. Iepriekš 2012. un 2016.gada olimpiskajās spēles šis gods tika Oļegam Latiševam.

"Neslēpšu, ka strādāt olimpiskajās spēlēs bija mans sapnis, uz ko mērķtiecīgi gāju. Zinot, cik Eiropas tiesnešu saņem šādu norīkojumu, neloloju ilūzijas, ka tas notiks tik ātri. Tagad ir liels šoks un saviļņojums. Braucu mājās no kārtējās spēles un izbaudu šo brīdi," gandarīts par novērtējumu bija Kozlovskis.

Tagad tiesnesim priekšā akreditācijas dokumentu kārtošana un nu jau ierastais gatavošanās process, kas, visticamāk, būs tāds pats, kā pērn pirms Pasaules kausa izcīņas - jāstudē Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) sūtītie "skautinga" materiāli un video ar dažādu situāciju interpretācijām, jāpilda fiziskās sagatavotības programma un noteikumu testi.

"Ikdienas ritms īpaši nemainīsies, bet darba apjoms būs liels. Par psiholoģisko slogu gan neuztraucos. Turpināšu darīt savu darbu, kā protu," uzsvēra soģis.

1986.gada 9.septembrī Grobiņā dzimušais Kozlovskis basketbolu mācījies spēlēt Liepājas "Melnajos vanagos" pie trenera Edvīna Sprūdes. Kopš 2005.gada tiesājis dažāda līmeņa spēles Latvijas līgās. 2015.gada februārī ieguva FIBA licenci.

Strādājis 2019. un 2017.gada Eiropas sieviešu čempionātā (abās tiesājis bronzas spēli), 2017.gada Eiropas vīriešu čempionātā un 2019.gada Pasaules kausa izcīņā. 2018. un 2019.gadā tiesājis FIBA Čempionu līgas finālspēles.

Latvijas basketbola vēsturē olimpiskā pieredze ir diviem speciālistiem - Valdemāram Baumanim 1936.gadā un LBS Goda zāles biedram un kādreizējais Rīgas ASK trenrrim Aleksandram Gomeļskim 1956. gadā -, kuri attiecīgi no Berlīnes un Melburnas spēlēm atgriezās ar FIBA tiesnešu licencēm, taču bez skaidras norādes, kādā statusā darbojušies. Visticamāk, strādājuši sekretariātā, kā 1980.gadā Maskavas spēlēs to darīja Mariss Bernāts.