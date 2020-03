Gulbim pirms Deivisa kausa pamatīgs kāpums ATP rangā

Gulbis aizvadītajā nedēļā spēlēja Po "Challenger" turnīrā, kurā izcīnīja sešas uzvaras pēc kārtas un piekto reizi karjerā virs galvas cēla "Challenger" raudzes trofeju. Lieliskais sniegums turnīrā viņam deva 100 ranga punktus, kā rezultātā izdevies pakāpties par 59 vietām, ieņemot 161.pozīciju. Iepriekš augstākā vieta rangā tika sasniegta pērnā gada oktobra vidū, kad Gulbis bija atrodams 134.pozīcijā.

Gulbis šo sezonu iesāka samērā labi, jo Numea "Challenger" turnīrā pēc seniem laikiem izdevās izcīnīt divas uzvaras pēc kārtas, bet trešo kārtu jeb astotdaļfinālu tenisists nepārvarēja. Nākamās sacensības Gulbim bija Austrālijā, kur "Grand Slam" turnīra kvalifikācijā izdevās izcīnīt trīs uzvaras, bet pamatturnīrā viņš apstājās trešajā kārtā, piekāpjoties tobrīd ranga desmitajam numuram Gaēlam Monfisam no Francijas. Pēc tam Gulbim sacensības beidzās jau pēc pirmās spēles, Indijā piedzīvojot neveiksmi Punes "ATP World Tour 250" sacensību kvalifikācijā.

Tikmēr pārējie Latvijas tenisisti pirms šajā nedēļas nogalē gaidāmā Deivisa kausa vietas rangā ir tikai zaudējuši. Mārtiņš Podžus atkāpies par 13.pozīcijām (ATP 438.), Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns par piecām (dalīta 1507.), bet Jānis Podžus par septiņām - dalīta 1536.

Latvija 6. un 7.martā Lielupes tenisa kortos Deivisa kausā spēkosies ar Ēģiptes izlasi. Latviju šajās sacensībās pārstāvēs Gulbis, M.Podžus, Roberts Štrombahs, talantīgais Kārlis Ozoliņš un Lazdiņš.

Savukārt ranga pirmajā desmitniekā traumētais Rodžers Federers no Šveices zaudējis trešo pozīciju, samainoties vietām ar iepriekš vietu zemāk esošo Dominiku Tīmu no Austrijas. Pārējās pozīcijas izmaiņas nav notikušas. Pasaules vadošā rakete aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Rafaels Nadals no Spānijas, bet aiz Tīma, kuram šis ir karjeras rekords rangā, un Federera, piecinieku noslēdz Daniils Medvedevs no Krievijas. Tālāk seko grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, itālis Mateo Beretīni, Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Aizvadītajā nedēļas nogalē uzvaru Čīles "ATP World Tour 250" raudzes turnīrā svinēja brazīlietis Tiagu Vailds (ATP 113.), kurš ar 7-5, 4-6, 6-3 uzvarēja Kasperu Rūdu no Norvēģijas (ATP 36.). Savukārt "ATP World Tour 500" turnīros pie panākumiem tika Džokovičs un Nadals.

Serbijas tenisists Dubaijā ar 6-3, 6-4 finālā uzveica Cicipu, bet Nadals Akapulko ar 6-3, 6-2 pārliecinoši uzvarēja Teiloru Fricu no ASV (ATP 24.).

Dubultspēļu rangā Gulbis pakāpies par trim vietām (440.), M.Podžus par divām (498.), bet J.Podžus pozīciju zaudējis (706.). Piecas vietas augstāk šajā nedēļā atrodams Lazdiņš (1016.), Rocēnam aizvien dalīta 1626.pozīcija, kamēr Artūrs Kuļibaba noslīdējis vietu zemāk (dalīta 2132.).