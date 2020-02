Gulbim ATP rangā četru vietu kāpums; Ostapenko un Sevastovai kāpums par vietu

Gulbis savu pēdējo turnīru aizvadīja Delribīčā, kur pirmajā kārtā zaudēja amerikānim Reilijam Opelkam. Pirms tam viņš šo sacensību kvalifikācijā izcīnīja divas uzvaras.

Gulbis šo sezonu iesāka samērā labi, jo Numea "Challenger" turnīrā pa seniem laikiem izdevās izcīnīt divas uzvaras pēc kārtas, bet trešo kārtu jeb astotdaļfinālu tenisists nepārvarēja. Nākamās sacensības Gulbim sekoja Austrālijā, kur "Grand Slam" turnīra kvalifikācijā izdevās izcīnīt trīs uzvaras, bet pamatturnīrā viņš apstājās trešajā kārtā, piekāpjoties tobrīd ranga desmitajam numuram Gaēlam Monfisam no Francijas. Tāpat viņš šosezon piedalījās arī Punes "ATP World Tour 250" sacensībās, kurās nepārvarēja kvalifikācijas pirmo kārtu.

Latvijas tenisists atjaunotajā rangā pakāpies ar četrām pozīcijām un ieņem 220.vietu. Februāra sākumā viņš ATP rangā bija aizcīnījies līdz 178.vietai.

Tikmēr pārējie Latvijas tenisisti ATP rangā piedzīvojuši kritumu. Mārtiņš Podžus zaudējis septiņas vietas (ATP 425.), Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns piecas (dalīta 1502.), bet Jānis Podžus atkāpies par astoņām pozīcijām (dalīta 1529.).

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmo vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, šveicietis Rodžers Federers, Dominiks Tīms no Austrijas un Daniils Medvedevs no Krievijas. Pirmā desmitnieka otro pusi sadala grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, itālis Mateo Beretīni, francūzis Gaēls Monfiss un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Pagājušajā nedēļas nogalē Riodežaneiro "ATP World Tour 500" turnīra finālā Kristiāns Garins no Čīles ar 7-6 (7:3), 7-5 uzvarēja Džanluku Mageru no Itālijas. Marseļā "ATP World Tour 250" sacensībās Cicips ar 6-3, 6-4 pieveica Fēliksu Ožjē-Aljasimu, bet šādas pašas raudzes turnīrā Delribīčā Opelka ar 7-5, 6-7 (4:7), 6-2 uzvarēja japāni Jošihito Nišioku.

Dubultspēļu rangā Gulbim izdevies noturēt savu vietu (443.), bet pārējie latvieši zaudējuši pozīcijas. M.Podžus atkāpies par 12 vietām (500.), J.Podžus par sešām (705.), bet Lazdiņš par četrām (1021.). Šonedēļ sešas vietas zemāk atrodams Rocēns (dalīta 1626.), kamēr Artūrs Kuļibaba zaudējis 11 pozīcijas (dalīta 2131.).

Tikmēr Latvijas vadošās tenisistes Aļonas Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā pakāpušas par pozīciju un attiecīgi ieņem 41. un 40.vietu.

Sevastova pirms nepilnām divām nedēļām piedalījās Dubaijas WTA "Premier" turnīrā, kurā pirmajā kārtā zaudēja Čehijas tenisistei Markētai Vondrušovai. Latvijas tenisiste bez sacensībām Dubaijā un Federāciju kausā šosezon piedalījusies vēl trīs turnīros (Adelaidā, Brisbenā un Austrālijas atklātajā čempionātā), taču nevienā no tiem neizdevās pārvarēt pirmo kārtu. Tenisistei šosezon sešos dueļos izdevies gūt tikai vienu uzvaru, kas izcīnīta pret pieredzējušo Serēnu Viljamsu.

Liepājniece pirmdien atjaunotajā rangā pakāpusies par vietu un ieņem 40.pozīciju.

Tikmēr Ostapenko aizpagājušajā nedēļā piedalījās Sanktpēterburgas "Premier" turnīrā, kur jau pirmajā kārtā piekāpās francūzietei Alizē Kornē. Viņa šajās sacensībās startēja vien nepilnas divas dienas pēc atlidošanas no ASV, kur Latvijas izlases rindās tikai pēdējā mačā - dubultspēlē - atzina ASV valstsvienības pārākumu. Pirms dalības turnīrā Krievijā viņa sezonu iesāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur otrajā kārtā zaudēja Belindai Benčičai no Šveices.

Ostapenko atjaunotajā rangā ieguvusi vienu pozīciju un ieņem 41.vietu. Viņa tikai par 32 punktiem atpaliek no Sevastovas.

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča zaudējusi trīs vietas rangā (WTA 265.), Daniela Vismane atkāpusies par pozīciju (520.), bet Kamilla Bartone noslīdējusi piecas vietas zemāk (920.). Iespaidīgu kāpumu - par 47 pozīcijām - veikusi Margarita Ignatjeva (974.), Elza Tomase zaudējusi vietu (1051.), bet Darja Semeņistaja (1281.) atrodama pozīciju augstāk nekā nedēļu iepriekš.

Tāpat visai iespaidīgas izmaiņas notikušas pirmajā desmitniekā, kur pieredzējusī Belinda Benčiča no Šveices zaudējusi piecas vietas un patlaban atrodama devītajā pozīcijā. Pirmās trīs vietas nemainīgi sadala Ešlija Bārtija no Austrālijas, rumāniete Simona Halepa un Čehijas pirmā rakete Karolīna Plīškova. Kanādiete Bjanka Andresku pakāpusies par pozīciju, bet piekto un sesto vietu sadala Sofija Kenina no ASV un nīderlandiete Kiki Bertensa, abām pakāpjoties par divām pozīcijām. Par vietu zemāk noslīdējusi Jeļina Svitoļina no Ukrainas, par vietu zemāk ir Serēna Viljamsa, kura iepriekš bija devītā, bet desmitnieku noslēdz japāniete Naomi Osaka.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Dubaijas WTA "Premier" turnīra finālā Halepa ar 3-6, 6-3, 7-6 (7:5) uzvarēja Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas.

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi četras vietas (23.), kamēr Sevastova par tikpat pozīcijām veikusi kāpumu (153.). Divas vietas zaudējusi Marcinkēviča (303.), Vismane nu jau atrodama piecas pozīcijas augstāk (789.), kamēr Ignatjeva ieguvusi divas vietas (880.). Pieredzējusī Līga Dekmeijere pakāpusies trīs pozīcijas augstāk (967.), Bartone divas (1059.), bet Semeņistaja zaudējusi vienu vietu (1123.).