Ostapenko krīt rangā un zaudē Latvijas pirmās raketes godu

Ostapenko februāra sākumā pārstāvēja Latvijas izlasi Federāciju kausā, kur otrajā mačā spēja pieveikt šīs sezonas pirmā "Grand Slam" čempioni Sofiju Keninu, bet dienu iepriekš viņa piekāpās savam elkam Serēnai Viljamsai. Uzreiz pēc dalības Federāciju kausā, kas norisinājās ASV, Ostapenko devās uz Sanktpēterburgu, taču vēl nebija aklimatizējusies un pirmajā kārtā ar 1-6, 2-6 piedzīvoja bezierunu zaudējumu pret francūzieti Alizē Kornē. Šāds sniegums Ostapenko neļāva nosargāt vietu rangā, kā rezultātā viņa šobrīd ieņem 42.pozīciju.

Tikmēr valsts pirmās raketes godā atgriezusies Anastasija Sevastova, kura pēc vēsturiskā panākuma Federāciju kausā pret Viljamsu, WTA rangā spējusi saglabāt 41.vietu. Viņa tikai par 32 punktiem apsteidz savu tautieti.

Arī Sevastova bija plānojusi piedalīties Sanktpēterburgas "Premier" turnīrā, bet galvenā tiesneša kļūdas dēļ viņas spēle bija ielikta otrdienā, kas sportistei nekādi nederēja, jo viņa nepilnu dienu iepriekš bija veikusi garu pārlidojumu no ASV. Pirmdien Sevastova aizvadīs savu pirmo turnīru pēc dalības Federāciju kausā, Dubaijas "Premier" sacensību pirmajā kārtā tiekoties ar Markētu Vondrušovu no Čehijas.

Diāna Marcinkēviča saglabājusi 262.vietu, kamēr Daniela Vismane un Kamilla Bartone pakāpušās par attiecīgi trim un četrām pozīcijām - 519. un 915. Margarita Ignatjeva rangā veikusi 20 vietu kāpumu (1021.), kas viņai ir jauns rekords, bet talantīgā Elza Tomase noslīdējusi divas pozīcijas zemāk (1050.). Par vietu atkāpusies arī Darja Semeņistaja (1282.).

Pirmajā desmitniekā divas pozīcijas zaudējusi ukrainiete Jeļina Svitoļina, kas ļāvis par vietu pakāpties kanādietei Bjankai Andresku un Belindai Benčičai no Šveices.

Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, otro un trešo pozīciju nemainīgi ieņem rumāniete Simona Halepa un Karolīna Plīškova no Čehijas, kamēr uz ceturto vietu pakāpusies Benčiča. Uzreiz aiz viņas ir Andresku, Svitoļina, Kenina no ASV un Kiki Bertensa no Nīderlandes, bet pirmo desmitnieku noslēdz Viljamsa un Naomi Osaka no Japānas, kurai pagaidām sezona iesākusies bez spožiem panākumiem.

Pagājušajā nedēļās nogalē Sanktpēterburgas turnīra finālā Bertensa ar 6-1, 6-3 uzvarēja Jeļenu Rjabkinu no Kazahstānas, savukārt Taizemē "International" sacensībās titulu ieguva Magda Linete no Polijas, kura ar 6-3, 6-2 pieveica šveicieti Leoniju Kungu.

Dubultspēļu rangā kāpumu rangā piedzīvojušas vienīgi Bartone un Semeņistaja. Ostapenko zaudējusi vienu vietu (19.), Sevastova piecas (157.), Marcinkēviča divas (301.), bet Vismane vien (794.). Ignatjeva noslīdējusi divas pozīcijas zemāk (882.), bet pieredzējusī Līga Dekmeijere (970.) atrodas četras vieta zemāk nekā nedēļu iepriekš. Tikmēr Bartone un Semeņistaja pakāpušās par vienu pozīciju, attiecīgi ieņemot 1061. un 1122.vietu.