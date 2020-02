Gulbis nepilnas trīs nedēļas pirms Deivisa kausa ATP rangā noslīd līdz trešajam simtam

Gulbis aizvadītajā nedēļas nogalē pārvarēja Delribīčas "ATP World Tour 250" kvalifikācijas turnīru, par ko nopelnīja 12 ATP ranga punktus. Viņš pērn šajā laikā Roterdamā sasniedza "ATP World Tour 500" turnīra otro kārtu, par ko ieguva 55 ranga punktus, kā rezultātā atjaunotajā rangā viņam nācās šķirties no 43 punktiem, kas viņam maksāja izkrišanu no otrā simta. Gulbis ieņem 224.vietu.

Divas nedēļas iepriekš sportists bija pakāpies līdz pat 178.pozīcijai, bet septiņas dienas vēlāk sekoja 12 vietu kritums. Gulbis šo sezonu iesācis samērā labi, jo pēc divām uzvarām Numeas "Challenger" turnīrā, viņam izdevās pārvarēt Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikāciju, bet pēc tam trešajā kārtā piedzīvota neveiksme pret francūzi Gaēlu Monfisu. Nākamajā turnīrā (Punes "ATP World Tour 250") viņš nespēja izcīnīt uzvaru, bet otrdien jau gaidāms pirmais duelis Delribīčas pamatturnīrā, kurā viņš karjeras laikā izcīnījis divas uzvaras. Tostarp ir arī pirmais tituls ATP tūrē.

Tikmēr Mārtiņš Podžus pēc veiksmīgā sezonas sākuma, kurā jau reizi izdevies sasniegt Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Pālmkostas M25 turnīra finālu, rangā pakāpies par 35 vietām un ieņem 418.pozīciju. Šis tenisistam ir jauns rekords ATP rangā.

Tāpat kāpumu rangā piedzīvojuši arī Jānis Podžus, Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns, visiem iegūstot sešas pozīcijas. Lazdiņš ar Rocēnu dala 1497.vietu, kamēr J.Podžus ierindojas dalītā 1521.pozīcijā.

Jau tagad zināms, ka 6. un 7.martā Lielupes kortos Latviju Deivisa kausā pārstāvēs gan Gulbis, gan M.Podžus.

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Aizvien pirmo vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, šveicietis Rodžers Federers un Austrijas vadošā rakete Dominiks Tīms. Piekto vietu ieņem Daniils Medvedevs no Krievijas, sestais ir Stefans Cicips no Grieķijas, aiz viņa vācietis Aleksandrs Zverevs, bet astotajā pozīcijā atrodams itālis Mateo Beretīni. Desmitnieka pēdējās divās vietās redzami Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Aizvadītajā nedēļas nogalē "ATP World Tour 250" turnīros uzvaru izcīnīja norvēģis Kaspers Rūds un Lielbritānijas tenisists Kails Edmunds.

Rūds Buenosairesas turnīra finālā ar 6-1, 6-4 pieveica portugāli Pedro Souzu. Savukārt Edmunds Ņujorkas sacensību finālā ar 7-5, 6-1 bija pārāks pret Andreu Seppi no Itālijas.

Svētdien pie otrā panākuma šajā sezonā tika arī Monfiss, kurš Roterdamas "ATP World Tour 500" finālā ar 6-2, 6-4 uzvarēja kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu.

Dubultspēļu rangā no Latvijas tenisistiem kāpumu izdevies piedzīvot vienīgi Lazdiņam. Gulbis zaudējis četras pozīcijas (443.), M.Podžus atkāpies par desmit vietām (488.), bet J.Podžus par četrām (699.). Lazdiņš ieguvis piecas vietas (1017.), kamēr Rocēns spējis saglabāt dalītu 1620.pozīciju. Artūrs Kuļibaba rangā zaudējis trīs vietas un ieņem dalītu 2120.pozīciju.