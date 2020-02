Rīgas "Dinamo" mājās ar 6:7 (5:2, 0:3, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Maskavas "Dinamo", kuras rindās spēlēja Miks Indrašis.

Latvijas vienībai tas bija jau 13.zaudējums pēc kārtas.

Rīdzinieku labā vārtus guva Gints Meija, bet ar vienu precīzu metienu izcēlās Lauris Dārziņš, Mareks Djaloga, Sergejs Gimajevs un Kārters Eštons. Tikmēr maskaviešu rindās divas rezultatīvas piespēles nopelnīja Indrašis.

Gints Meija otro reizi savā KHL guva divus vārtus. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Jau 11.sekundē aktīvi mājinieku aizsardzības zonā nospēlēja viesi, Indrašim pie zilās līnijas spējot izcīnīt ripu, kas ātri vien tika nogādāta līdz Daniilam Tarasovam, kurš panāca 1:0. Rīdzinieki nepadevās, un jau nākamajā uzbrukumā Kristaps Sotnieks saasināja situāciju pie viesu vārtiem, bet "golu" vēl gūt neizdevās. Neilgi pēc tam viesi par bīstamu spēli ar augstu paceltu nūju bija spiesti spēlēt četru vīru sastāvā, un šo iespēju ātri vien izmantoja Dārziņš, ripu raidot garām vārtsarga atsitējcimdam.

Nepilnu minūti vēlāk rīdzinieki turpināja aktīvi spēlēt uzbrukuma zonā, un Kārters Eštons ieguva ripu, īsi pēc tam izdarot metienu, taču vārtsargs to atvairīja. Turpat blakus bija Meija, kurš ar spēku prata ripu iestumt vārtos, vadībā jau izvirzīdams mājiniekus. Prieks par lielisko sniegumu ātri aprāvās, jo devītajā minūtē Indrašis no aizsarga saņēma piespēli un uzbrukuma zonā nomānīja Aleksandru Salāku, uzreiz pēc tam piespēlējot Tarasovam, kurš bija nekļūdīgs iepretim tukšiem vārtiem.

Pirmais periods nebeidza priecēt Latvijas līdzjutējus, jo 12.minūtē pēc Miķela Rēdliha šķēliena pirmais pie atlēkušās ripas bija aizsargs Djaloga, kurš guva "Dinamo" trešos vārtus, bet nepilnas desmit sekundes vēlāk Gimajevs ar spēcīgu šķēlienu no laukuma centra jau panāca 4:2. Mača 15.minūtē noraidījumu saņēma Kristofers Berjlunds, bet pēc minūtes viņam pievienojās arī Sotnieks. Viesi skaitliskajā vairākumā vairākas reizes nespēja iemest ripu tukšos vārtos, taču uzreiz pēc tā beigām Eštons laukuma vidusdaļā ieguva ripu un īsi pēc tam prata to raidīt vārtsargam starp kājām, gūstot jau piektos rīdzinieku vārtus pirmajā periodā.

Otrā perioda devītajā minūtē Vadims Šipačovs vairākumā aiz vārtiem sagaidīja brīdi, kad Salāks pagriež galvu uz pretējo pusi un piespēlēja Andre Petešsonam, kurš no asa leņķa ripu raidīja vārtsargam pret muguru un panāca 3:5. Nepilnu minūti vēlāk pēc rīdzinieku metiena vārtu priekšā pagrūstīts tika Dārziņš, bet Rēdlihs ar to nebija mierā un iesaistījās asumos, par ko abi hokejisti saņēma noraidījumu. Spēli četri pret četri savā labā izmantoja Maskavas komanda, Dmitrijam Jaškinam ar vairākām filigrānām kustībām apspēlējot Djalogu un Salāku, kā rezultātā tablo vēstīja 4:5 par labu mājiniekiem.

Septiņas minūtes līdz otrā perioda beigām ripu pēc pretinieka metiena tvēra Salāks, kurš uzreiz vērsās pie tiesneša un neskaidru iemeslu dēļ veltīja viņam kritiku, par ko saņēma desmit minūšu sodu, kuru izcieta Gimajevs. Divas minūtes vēlāk laukumā devās Koltons Gilīss, kura uzdevums bija pārmācīt Dārziņa pāridarītāju Andreju Mironovu. Gilīss uzklupa Maskavas aizsargam, bet viņš provokācijām neatbildēja, kā rezultātā rīdzinieki divas minūtes spēlēja mazākumā.

Noslēdzošās 20 minūtes veiksmīgāk iesākās rīdziniekiem, kuri jau pēc trim nospēlētām minūtēm spēlēja lielajā skaitliskajā vairākumā, bet īsi pēc tam vēl vienu noraidījumu saņēma maskavietis Artjoms Volkovs. Vairākumā bīstamu metienu izdarīja Bens Māršals, bet rezultāts palika nemainīgs. Spēles turpinājumā abas komandas demonstrēja aktīvu hokeju ar vairākām vārtu gūšanas iespējām. Prasmīgāki izrādījās viesi, kuru rindās Jaškins 51.minūtē saņēma ripu iepretim Salākam, apspēlēja viņu un vadībā jau izvirzīja Maskavas klubu.

Atlikušajā laikā rīdzinieki izmisīgi centās atspēlēties, vienā no epizodēm Dārziņam netrāpot tukšos vārtos. Tāpat pret mājiniekiem vairākās epizodēs tika pielietoti "netīri" spēka paņēmieni, taču soģa svilpe klusēja. Četras minūtes līdz mača beigām Uvis Balinskis saņēma divu minūšu sodu, kuru viesi neizmantoja. Kad mačā bija atlikušas nedaudz vairāk nekā 20 sekundes, vārtu priekšā pēc aizsarga metiena izveidojās liela burzma, bet pirmais pie atlēkušās ripas bija Meija, izraujot neizšķirtu.

Papildlaikā aktīvāk uzbrukuma mājinieki, bet viesi pacietīgi spēlēja aizsardzībā un savu iespēju sagaidīja pēdējā minūtē, Šipačovam piespēlējot Jaškinam. Salāks centās atvairīt ripu, virzoties no viena vārtu staba uz otru, taču pretinieku uzbrucējs bija pārāks.

Rīgas komanda šosezon vēl nevienā spēlē nebija guvusi sešus vārtus.

Mājinieki sezonas pēdējās mājas spēles sagaida vājākās komandas godā, pie tam pēdējos 12 dueļos nav izdevies svinēt uzvaru. Ceturtdien rīdzinieki ar 1:2 pašā spēles izskaņā piekāpās Kazaņas "Ak Bars", bet vēl iepriekšējās divās cīņās ar 2:4 zaudēts Jāņa Kalniņa pārstāvētajai Helsinku "Jokerit" un 1:2 neveiksme pret šīs sezonas otro vājāko komandu Minskas "Dinamo".

Tikmēr Indraša vienība jau ir garantējusi vietu izslēgšanās spēlēs un pēdējos piecos mačos pirms ierašanās Rīgā izdevās svinēt panākumu. Uzvaru sērija sākās pret Maskavas apgabala "Vitjaz" (3:1), pa ceļam uzvarot arī latviešu pārstāvēto Maskavas "Spartak" (4:0) un Rīgas vienību (5:2). Iepriekšējā duelī ar 3:1 uzvarēta Jaroslavļas "Lokomotiv".

Rīgas komanda pirms šī mača bija guvusi vien 88 vārtus, kas ir līdz šim sliktākais rādītājs kopš dalības KHL čempionātā. Tāpat vienība iepriekš 45 reizes nespēja realizēt skaitlisko vairākumu. Sezonas gaitā bijušas arī astoņu un deviņu pēc kārtas zaudētu spēļu sērijas.

Sniegumam noteikti nav palīdzējušas arī traumas, kas bijušas teju vai ikvienam hokejistam. Priekšlaicīgi sezona beigusies aizsargiem Kristapam Zīlem un Nerijam Ališauskam, tāpat iepriekš bija zināms, ka sestdienas spēlē vārtos nestāsies Andrejs Makarovs, kurš guvis rokas traumu.

Tuvojoties sezonas izskaņai, traumās iepriekš bija iedzīvojušies abi vadošie vārtu vīri Makarovs un Aleksandrs Salāks, kā rezultātā Jānis Voris aizvadīja septiņus mačus. Viņš vidēji spēlē ielaida 3,22 vārtus un atvairīja 89,3% raidījumu.

Rīgas "Dinamo" ar 35 punktiem 57 mačos ieņem pēdējo, 12.vietu Rietumu konferencē, kamēr Maskavas vienība ar 77 punktiem ir ceturtā.

Abas komandas KHL čempionātā tikušās 44 reizes, no kurām rīdzinieki uzvarējuši 21 mačā. Pirms šī dueļa klubi šosezon tikās jau trīs reizes, uzvaras svinot maskaviešiem. 30.janvārī rīdzinieki viesos zaudēja ar 2:5.

Sezonas pēdējā mājas spēle paredzēta pirmdien pret Jekaterinburgas "Avtomobilist". 20.februārī sāksies pēdējā izbraukuma sērija pret Habarovskas "Amur", tālāk paredzētas tikšanās ar Vladivostokas "Admiral" un Pekinas "Kuņluņ Red Star", bet 26.februārī sezona noslēgsies ar maču pret Novosibirskas "Sibirj".

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.

Tikmēr citi KHL spēlējošie Latvijas hokejisti sestdien savu klubu dueļos neizcēlās ar rezultatīvām darbībām.

Artūra Kuldas pārstāvētā Čerepovecas "Severstaļ" viesos ar 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) piekāpās Novosibirskas "Sibirj".

Kulda viesu komandā laukumā pavadīja 22 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā metienus pa vārtiem neizdarīja, bet pielietoja vienu spēka paņēmienu.

Citā duelī Pekinas "Kuņluņ Red Star" viesos ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudēja Čeļabinskas "Traktor".

Ķīnas komandas pieteikumā bija Gunārs Skvorcovs, kurš laukumā pavadīja piecas minūtes un 21 sekundi, to laikā zaudējot vienīgajā iemetienā.

Šo spēli tiesāja četras reizes par KHL labāko tiesnesi atzītais Eduards Odiņš no Latvijas.

Tikmēr Helsinku "Jokerit" sastāvā nebija iekļauts Jānis Kalniņš, kurš uz rezervistu soliņa noraudzījās, kā viņa komanda mājās ar 3:4 (1:1, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudē Magņitagorskas "Metallurg".

Kalniņš šosezon varēja atkārtot KHL rekordu uzvarētajās spēlēs, tomēr izlaistais sestdienas duelis viņam šo iespēju liedza. Latvieša pārinieks Anti Niemi noķēra 23 no 26 metieniem, atvairot 88,46% raidījumu.

Visbeidzot Maskavas "Spartak" viesos ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) piekāpās Kazaņas "Ak Bars".

Maskavas klubā 17 minūtes un trīs sekundes laukumā pabija Kaspars Daugaviņš, kura rēķinā viens bloķēts metiens, uzvarēts viens no diviem iemetieniem. Viņa komandas biedrs Mārtiņš Karsums uz ledus pavadīja 14 minūtes un 17 sekundes, to laikā izdarot trīs metienus pa vārtiem. Tāpat viņš uzvarēja vienā no četriem iemetieniem un pielietoja trīs spēka paņēmienus.

"Jokerit" ar 80 punktiem 58 spēlēs Rietumu konferencē ieņem trešo vietu, "Spartak" ar 72 punktiem ir piektā, bet "Severstaļ" iekrājusi 50 punktus, kas ļauj ieņemt desmito pozīciju. Austrumu konferencē Pekinas vienība ar 60 punktiem 60 spēlēs ieņem septīto vietu. Tikpat punktu ir arī pozīciju zemāk esošajai "Metallurg".