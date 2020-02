Porziņģis un Dončičs "Kings" grozā kopā samet 60 punktus; Bertānam 16 punkti uzvarā pār "Knicks"

"Mavericks" mājās ar rezultātu 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34) pārspēja Sakramento "Kings" komandu.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 32 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā grozā raidīja deviņus no 11 divpunktu metieniem, divus no pieciem "trejačiem" un trīs no četriem soda metieniem.

Liepājnieks arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, piecreiz rezultatīvi piespēlēja, bloķēja trīs metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 27 punktiem vairāk nekā ielaida.

Savu pirmo maču kopš janvāra beigām aizvadīja Dončičs, kurš pēc potītes savainojuma izdziedēšanas laukumā atgriezās ar 33 punktiem, 12 bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl mājinieku uzvarā artavu ieguldīja Tims Hārdevejs juniors, kurš guva 19 punktus un veica sešas rezultatīvas piespēles.

"Kings" komandā ar 22 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Badijs Hīlds.

"Mavericks" ar 33 uzvarām 55 spēlēs Rietumu konferencē ieņem sesto vietu, bet "Kings" ar 21 panākumu 54 cīņās ir 12.pozīcijā.

Dalasas komandai šī bija pēdējā spēle pirms NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukumu. Porziņģa komanda nākamo maču aizvadīs vien nākamajā piektdienā, kad viesosies pie Orlando "Magic".

Citā spēlē latviešu basketbolists Dāvis Bertāns guva 16 punktus un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru. Otrs latviešu basketbolists "Wizards" sastāvā Anžejs Pasečņiks šoreiz nespēlēja.

"Wizards" viesos ar rezultātu 114:96 (25:24, 21:26, 31:23, 37:23) pārspēja Ņujorkas "Knicks".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 30 minūtes un vienu sekundi, kuru laikā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Bertānam šī bija pēdējā spēle pirms sestdien gaidāmā NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursa.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja divas bumbas zem groziem un veica trīs rezultatīvas piespēles.

"Knicks" vienībā 21 punktu guva un 13 atlēkušās bumbas izcīnīja Džūljess Rendls.

"Wizards" ar 20 uzvarām 53 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Knicks" ar 17 panākumiem 55 dueļos ir 13.pozīcijā.

Tikmēr Rodions Kurucs palika rezervē spēlē, kurā viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" mājās ar 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26) uzveica NBA pašreizējo čempioni Toronto "Raptors".

Bruklinas komandā ar 20 punktiem izcēlās Keriss Leverts, 19 punkti bija Džo Herisam, bet desmit punktus un 13 bumbas zem groziem iekrāja Džerets Elens, kamēr 17 punkti, sešas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles bija Spenseram Dinvidijam.

Viesiem ar 28 punktiem atzīmējās Seržs Ibaka, 22 punkti bija Fredam Vanvlītam, bet 12 punktus guva, 11 bumbas zem groziem izcīnīja un 12 rezultatīvas piespēles veica Kails Laurijs.

"Nets" 25 uzvarām 53 dueļos Austrumu konferencē ieņem septīto vietu, kamēr "Raptors" ar bilanci 40-15 ir otrā.

Abas latviešu pārstāvētās komandas nākamos mačus aizvadīs pēc NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma. "Nets" nākamajā ceturtdienā viesosies pie Filadelfijas "76ers", bet "Wizards" dien vēlāk mājās uzņems Klīvlendas "Cavaliers".