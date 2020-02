Ernests Gulbis ATP rangā atkritis uz 190. pozīciju

Gulbim šī sezona iesākās gana veiksmīgi, jo pirmajā turnīrā - Numea "Challenger" - viņš izcīnīja divas uzvaras pēc kārtas, bet pēc tam Austrālijas atklātajā čempionātā ar trim panākumiem pārvarēja kvalifikācijas sacensības. Pamatturnīrā viņš apstājās trešajā kārtā, ar 6-7 (2:7), 4-6, 3-6 piekāpjoties ranga desmitajam numuram Gaēlam Monfisam no Francijas.

Pēc dalības Austrālijas turnīrā viņš sezonu turpināja Punes "ATP World Tour 250" kvalifikācijā, kur kapitulēja jau pirmajā kārtā.

Vadošais valsts tenisists šosezon izcīnījis jau septiņas uzvaras, kas ir tikpat, cik pērn visas sezonas laikā. Veiksmīgais sniegums sezonas pirmajā mēnesī tenisistam iepriekšējā nedēļā ļāva rangā pakāpties par 77 pozīcijām, bet nu jau viņš zaudējis 12 un ierindojas 190.vietā.

Tikmēr valsts otrā rakete Mārtiņš Podžus pirmdien bija vienīgais Latvijas tenisists, kuram izdevās uzlabot vietu rangā. M.Podžus aizvadītajā nedēļas nogalē sasniedza Starptautiskās Tenisa federācija (ITF) Pālmkostas M25 turnīra finālu, nopelnīdams 12 ranga punktus, kas viņam ļāva pakāpties par četrām pozīcijām - 453.vieta.

Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns rangā zaudējuši četras vietas (dalīta 1503.), bet Jānis Podžus noslīdējis trīs pozīcijas zemāk (dalīta 1527.).

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Aizvien pirmo vietu ieņem serbs Novaks Džokovičs, tālāk seko spānis Rafaels Nadals, šveicietis Rodžers Federers un Austrijas vadošā rakete Dominiks Tīms. Piekto vietu ieņem Daniils Medvedevs no Krievijas, sestais ir Stefans Cicips no Grieķijas, aiz viņa vācietis Aleksandrs Zverevs, bet astotajā pozīcijā atrodams itālis Mateo Beretīni. Desmitnieka pēdējās divās vietās atrodas Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.

Aizvadītajā nedēļā uzvaru Monpeljē "ATP World Tour 250" turnīrā izcīnīja mājinieks Monfiss, kurš ar 7-5, 6-3 uzvarēja kanādieti Vaseku Pospišilu. Šādas pašas raudzes turnīrā Argentīnas pilsētā Kordobā panākumu svinēja čīlietis Kristiāns Garins, kurš ar 2-6, 6-4, 6-0 uzvarēja mājinieku Djego Švarcmanu.

Savukārt Punes "ATP World Tour 250" sacensībās uzvaru izcīnīja čehs Jirži Veselijs, kurš ar 7-6 (7:2), 5-7, 6-3 uzvarēja Jegoru Gerasimovu no Baltkrievijas.

Dubultspēļu rangā teju vai visiem Latvijas sportistiem izdevies uzlabot vietas, neskaitot J.Podžu. Gulbis (439.) un M.Podžus (478.) pakāpušies par trim vietām, bet tikpat pozīcijas zaudējis J.Podžus (695.). Lazdiņš (1022.) un Rocēns (dalīta 1620.) ieguvuši attiecīgi vienu un divas vietas, bet Artūrs Kuļibaba pakāpies par pozīciju - dalīta 2117.