"Ventspils" basketbolisti Kijevā uzvar Bagatska vadīto komandu

"Ventspils" uzvarēja "Kyiv" ar 88:80 (23:15, 18:24, 20:15, 23:24).

Timotijs Neokartess Šortss uzvarētāju rindās sakrāja 22 punktus, sešas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas. 18 punkti Vesam Vašpunam, 14 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Raienam Luteram, bet "double-double" - 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas - Ronaldam Zaķim.

Mājinieku rindās 20 punktus guva Serhijs Pavlovs.

Spēles sākumā labāk veicās mājiniekiem, kuri pēc Vladislava Koreņuka divpunktu metiena panāca 8:3 savā labā. Ventsplinieki atbildēja ar 12:0 izrāvienu, ko ar diviem metieniem no groza apakšas uzsāka Ronalds Zaķis, bet pabeidza ar trīspunktu gājienu Timotijs Neokartess Šortss - 15:8 jau viesu labā.

Otrās ceturtdaļas sākumā tika panākts arī 11 punktu pārsvars, taču kijevieši izlīdzināja no sākuma spēli, pēc tam - arī rezultātu, pēc Bogdana Bļizņuka divpunktu metiena 15.minūtē panākot 32:31 savā labā.

Vēlreiz izrāvienu ventspilnieki veica trešās trešdaļas otrajā pusē, 51:50 pēc Klāva Čavara divpunktnieka pārvērsdami par 59:51 savā labā.

Rezultāta starpībai svārstoties, ventspilnieki uzvaru noturēja un uzvarēja grupā.

K grupā piecas uzvaras sešās spēlēs ir "Ventspilij", "Kyiv" finišēja ar četriem panākumiem, piecos mačos divi panākumi ir Kermendas "Egis", bet Zvolles "Landstede Hammers" cietusi piecas neveiksmes.

Pirms pēdējās kārtas "Kyiv" un "Ventspils" vienības jau bija nodrošinājušas tiesības spēlēt ceturtdaļfinālā un devās laukumā cīņā par pirmo vietu K grupā un maču izslēgšanas turnīrā ar Turcijas komandu "Bahcesehir". Zaudētājus gaidīja tikšanās ar citu Turcijas vienību - Izmiras "Pirnar Karsiyaka".

Pirmajā mačā savā laukumā "Ventspils" piedzīvoja līdz šim vienīgo zaudējumu šīs sezonas FIBA kausa izcīņā - 78:81.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā grupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Kyiv" apakšgrupā ieņēma pirmo vietu ar bilanci 4-2, otrajā vietā grupā atstājot Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā.

"Ventspils" basketbolisti iepriekšējā sezonā tika kronēti par Latvijas-Igaunijas līgas (LIBL) čempioniem, bet pašmāju meistarsacīkstēs izcīnīja sudrabu. Savukārt "Kyiv" Ukrainā kļuva par vicečempioni.

Iepriekšējās trīs sezonas "Ventspils" komanda spēlēja FIBA Čempionu līgā, bet šogad nepārvarēja Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra kvalifikāciju.

Šobrīd komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, kā arī amerikāņu basketbolisti Vess Vašpuns, Raiens Luters un Timotijs Neokartess Šortss.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, bet viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks.