"Dinamo" izgāž pirmo trešdaļu un piedzīvo desmito zaudējumu pēc kārtas

"Dinamo" zaudēja "Jokerit" ar 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).

Vārtus mājinieku labā guva Miķelis Rēdlihs un Vitālijs Pavlovs.

Kalniņš Somijas komandas vārtos aizvadīja visu spēli un tika galā ar 26 mājinieku metieniem.

Pirmā perioda vidū viesi četru minūšu un 25 sekunžu laikā nodrošināja uzvaru, iemetot trīs vārtus, no kuriem pirmos Helsinku klubs guva vairākumā, kas tika izciests par spēlēšanu ar sešiem laukuma spēlētājiem. Vārtus, cauršaujot Aleksandru Salāku no kreisā iemetiena apļa, guva Peters Regins, bet pārējos divus no vārtu priekšas, neviena rīdzinieka nepieskatīts, guva Petri Kontiola.

Otrais periods noritēja ar rīdzinieku pārsvaru. Kārters Eštons izķeksēja ripu aiz viesu vārtiem un patraucēja Kalniņam to piespiest, bet Rēdliham piecas minūtes un četras sekundes līdz perioda beigām atlika vien iemest to vārtu augšējā stūrī. Tiesneši minūtes desmit pētīja, vai rīdzinieki nav traucējuši Kalniņam, un nolēma vārtus ieskaitīt, izbojājot latviešu vārtsargam "sauso" spēli.

46.minūtē pēc Roberta Lipsberga un Andra Džeriņa piespēlēm vārtu starpību līdz vieniem samazināja Vitāiljs Pavlovs, taču 52.minūtē rīdzinieku vārtu priekšā pielikta Stīva Mozesa nūja viesu pārsvaru dubultoja.

Rīgas komanda ar 34 punktiem 54 mačos Rietumu konferencē ieņem pēdējo, 12.vietu, un ir vājākā visā līgā. Tikmēr "Jokerit" ar 75 punktiem 55 spēlēs ir ceturtā un jau nodrošinājusi vietu Gagarina kausa izcīņā.

"Dinamo" pēc ceturtdienas neveiksmes, viesos ar 2:5 piekāpjoties Maskavas "Dinamo", oficiāli atvadījās no izredzēm šosezon spēlēt Gagarina kausa izcīņā. Rīgas komanda "play-off" nav spēlējusi sešus gadus pēc kārtas.

Pēc šī mača Rīgas klubam būs astoņu dienu pauze, bet pēc tam būs tikšanās ar Minskas "Dinamo", Kazaņas "Ak Bars", Maskavas "Dinamo" un Jekaterinburgas "Avtomobilist". Sezonas pēdējā mājas spēle tiks aizvadīta 17.februārī.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.