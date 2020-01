Leģendārais treneris Popovičs nespēj valdīt emocijas, runājot par Braienta bojāeju

Jau ziņots, ka svētdien Losandželosā helikoptera avārijā traģiski gājis bojā leģendārais basketbolists Kobe Braients. Izcilais basketbolists mūžībā aizgāja 41 gada vecumā.

Kā raksta "Los Angeles Times", "Sikorsky S-76" helikopters miglainos laikapstākļos avarējis kalnos netālu no Kalabasas pilsētas. Negadījums noticis neilgi pirms plkst.10 pēc vietējā laika.

"Paldies medijiem, kuri šonakt pēc spēles nedevās ģērbtuvēs, jo puiši tiešām pārdzīvo un gaisotne ģērbtuvē ir ļoti bēdīga," ar savām un komandas sajūtām dalījās pieredzējušais "Spurs" treneris Popovičs. "Ikviens no mums zina, cik lielisks spēlētājs viņš bija. Kobe bija neatlaidīgs cīnītājs."

"Viņa prasmes, degsme un vēlme vienmēr uzvarēt padarīja Braientu par ļoti mīlētu spēlētāju. Mēs visi jūtamies it kā mums būtu atņemta daļa no sevis. Tas ir neatsverams zaudējums. Miljoniem cilvēku viņu mīlēja visdažādāko iemeslu dēļ."

Popovičs intervijas laikā vairākkārt raustīja valodu un valdīja emocijas, uzsvērdams, ka basketbola pasaulei šobrīd būtu jāatbalsta sportista ģimene.

"Nav vārdu, kas raksturotu to, kā mēs visi jūtamies. Šobrīd domās esmu ar Kobes ģimeni. Ikvienam no mums vajadzētu būt atbalstošam procesā, kuram šobrīd cauri iet Kobes ģimene," norādīja Popovičs.

Vēlāk savā "Twitter" profilā līdzjūtību basketbola faniem un arī Braienta ģimenei izteica leģendārais basketbolists Karims Abduls Džabars.

"Man ir grūti ietvert vārdos to, kā es jūtos par Kobes bojāeju. Kad es biju jauns, satiku viņu 11-12 gadu vecumā, jo biju draugos ar Kobes tēvu Džo. Šī iemesla dēļ man šobrīd ir teju neiespējami iztēloties, ko jūt Braienta vecāki. Visdziļākā līdzjūtība viņiem abiem," teica leģendārais spēlētājs. "Kobe bija lielisks cilvēks, kurš ļoti mīlēja savas meitas un sievu. Viņš bija izcils spēlētājs un līderis, kurš atstāja lielu iespaidu uz vairākām paaudzēm un atlētiem."

"Kobe bija viens no pirmajiem, kurš uzreiz pēc vidusskolas sāka spēlēt NBA un visai ātri ar savu sniegumu dominēja līgā. Viņš bija viens no visu laiku labākajiem punktu guvējiem NBA un Losandželosas "Lakers" komandā. Man bija tas gods klātienē būt spēlē, kurā viņš iemeta 81 punktu - tas manā prātā būs viens no visu laiku labākajiem sporta brīžiem dzīvē. Šo zaudējumu ir ļoti grūti sagremot, domās esmu ar tevi Kobe."

Leģendārā basketbolista bojāeja pāršalkusi visu pasauli. Vairākas slavenības un citu sporta veidu zvaigznes publicējušas ierakstus un video uzrunas, kurās pauž sēras par Braienta bojāeju. Tenisa "sliktais puisis" Niks Kiriss pirmdien Austrālijas atklātā čempionāta astotdaļfināla spēles iesildīšanos aizvadīja "Lakers" kreklā, pieminot Braientu. Savukārt Atlantas "Hawks" spēlētājs Trē Jangs svētdienas maču iesāka ar sev neierasto astoto numuru, kuru vēlāk pārģērba, bet Parīzes "Saint Germain" futbolists Neimārs, atzīmējot vārtu guvumu, rādīja skaitļus 2 un 4, simbolizējot Braienta karjeras otras puses numuru.

1996.gadā uzreiz pēc vidusskolas Braients pieteicās NBA draftam, kur 17 gadus veco jaunieti ar 13.numuru izvēlējās Šarlotas "Hornets". Neilgi pēc drafta "Hornets" aizmainīja Braientu uz "Lakers" komandu, pretī saņemot slaveno serbu centra pozīcijas basketbolistu Vladi Divacu.

Braients kļuva par gados jaunāko spēlētāju līgas vēsturē, kurš piedalījies NBA mačā. Viņš tobrīd bija 18 gadus un 72 dienas vecs. Vēlāk šo rekordu pārspēja Džermeins O'Nīls un pēc tam arī Endrjū Bainams, kurš septiņas sezonas bija Braienta komandas biedrs "Lakers" sastāvā.

1997.gadā Braients uzvarēja NBA "slam-dunk" konkursā, savukārt nākamajā gadā, līgā aizvadot tikai otro sezonu, līdzjutēji viņu iebalsoja Visu zvaigžņu spēles sastāvā. Braientam tobrīd bija tikai 19 gadi un viņš ir visu laiku jaunākais NBA Visu zvaigžņu spēles dalībnieks. Savas karjeras laikā Braients 18 reizes piedalījās NBA Visu zvaigžņu spēlē.

2000., 2001. un 2002.gadā "Lakers" komanda ar lielisko tandēmu - Braientu un Šakilu O'Nīlu - izcīnīja NBA čempiona titulus.

2006.gada 22.janvārī Braients guva 81 punktu uzvarā ar 122:104 pār Toronto "Raptors". Viņam izdevās pārspēt "Lakers" kluba rezultativitātes rekordu, kas līdz tam piederēja Eldžinam Beiloram, kurš 1960.gadā vienā spēlē guva 71 punktu. Tāpat Braients uzrādīja otru NBA rezultatīvāko sniegumu līgas vēsturē, jo rekords kopš 1962.gada joprojām pieder Viltam Čemberleinam, kurš vienā mačā guva 100 punktus.

Braients kļuva par 2007./2008.gada sezonas regulārā čempionāta MVP jeb vērtīgāko spēlētāju, tomēr "Lakers" komanda finālsērijā ar 2-4 zaudēja Bostonas "Celtics".

2009. un 2010.gadā Braients aizveda "Lakers" līdz čempiona titulam, abas reizes kļūstot arī par NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.

Braients ir divkārtējs olimpiskais čempions, izcīnot zelta medaļas ar ASV valstsvienību 2008.gada Pekinas un 2012.gada Londonas olimpiskajās spēlēs.

2013.gada aprīlī Braients pārrāva Ahileja cīpslu un visu vasaru rūpīgi strādāja, lai atveseļotos no savainojuma. Nākamajā sezonā viņš nospēlēja vien sešus mačus, jo savainoja ceļgalu un laukumā vairs nevarēja atgriezties.

Arī nākamā sezona Braientam savainojuma dēļ noslēdzās priekšlaicīgi, taču 2014.gada decembrī viņš apsteidza leģendāro Maiklu Džordanu līgas vēsturē rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, pakāpjoties uz trešo pozīciju. Braients karjeras laikā NBA guva 33 643 punktus, bet tagad ir ceturtais rezultatīvākais, jo sestdien viņu apsteidza Lebrons Džeimss.

Braients karjeru noslēdza 2016.gada 13.aprīlī, kad uzvarā pār Jūtas "Jazz" guva 60 punktus.

Braients pēdējās septiņās sezonās NBA bija apmaksātākais spēlētājs. 20 gadu ilgajā karjerā "Lakers" komanda Braientam samaksāja nedaudz vairāk par 300 miljoniem ASV dolāru.