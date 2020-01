"Ventspils" basketbolisti FIBA Eiropas kausā izcīna trešo uzvaru grupā četrās spēlēs

"Ventspils" ar 96:81 (30:19, 23:23, 19:21, 24:18) apspēlēja "Egis".

Abās komandās pa pieciem basketbolistiem guva vairāk par desmit punktiem. "Double-double" - 15 punkti un 11 atlēkušās bumbas - Ronaldam Zaķim, pa 14 punktiem guva Jānis Bērziņš un Māris Gulbis, 13 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles Raienam Luteram un 12 punkti Vesa Vašpuna kontā.

Viesu rindās par rezultatīvāko kļuva Džastins Edvardss, kurš sakrāja 20 punktus.

Pašā spēles sākumā vadībā divreiz izvirzījās arī viesi, taču "Ventspils" ņēma vadības grožus savās rokās un palielināja rezultāta starpību. Tai pārsniedzot desmit punktu robežu, sākās līdzīga spēle, un tikai pašās mača beigās ventspilnieki palielināja punktu starpību.

Otrā grupas mačā Ainara Bagatska trenētā "Kyiv" mājās ar 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26) pārspēja Nīderlandes vienību Zvolles "Landstede Hammers".

K grupā ar četrām uzvarām četrās spēlēs vadībā ir "Kyiv", trīs panākumus guvusi "Ventspils", viena uzvara ir "Egis" basketbolistiem, bet Nīderlandes komanda Zvolles "Landstede Hammers" cietusi četras neveiksmes.

Pirmajā aplī ventspilnieki "Egis" vienību viesos uzvarēja ar 96:76.

Ventspils iepriekšējā mačā ar 78:81 piekāpās Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītajai Ukrainas vienībai "Kyiv", ciešot savu pirmo zaudējumu FIBA Eiropas kausa sezonā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Ventspils" pirmajā posmā triumfēja savā grupā, pa divām reizēm pārspējot Prištinas "Sigal" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "Medi" no Vācijas. Savukārt "Egis" grupā sešās spēlēs divreiz zaudēja Dānijas klubam Orhūsas "Bakken Bears", bet pārējās četrās cīņās pieveica Somijas komandu "Kataja" un Polijas vienību Varšavas "Legia".

"Ventspils" basketbolisti iepriekšējā sezonā tika kronēti par Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem, bet pašmāju meistarsacīkstēs izcīnīja sudrabu. Savukārt trīskārtējā Ungārijas čempione "Egis" iepriekšējā sezonā arī savā čempionātā tika pie sudraba, finālsērijā piekāpjoties Sombathejas "Falco", kas rudenī aizšķērsoja ventspilniekiem ceļu uz FIBA Čempionu līgas grupu turnīru.

"Ventspils" ar 13 uzvarām 18 mačos Latvijas-Igaunijas līgā ieņem ceturto vietu, bet "Egis" ar 13 panākumiem 16 cīņās ir otrā Ungārijā.

Iepriekšējās trīs sezonas "Ventspils" komanda spēlēja FIBA Čempionu līgā, bet šogad nepārvarēja Eiropas trešā spēcīgākā klubu turnīra kvalifikāciju.

Šobrīd komandas sastāvu veido Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Artūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, kā arī amerikāņu basketbolisti Vess Vašpuns un Raiens Luters. Tāpat komandai uz pārbaudes laiku pievienojies Timotijs Neokartess Šortss.

Komandu vada galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, bet viņam asistē Gints Fogels un Gatis Melderis, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Edgars Seredjuks.