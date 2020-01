Jau ziņots, ka Vējonis otrdien biedru sapulcē tiks ievēlēts par LBS prezidentu uz turpmākajiem četriem gadiem. Vējonis saņēma 34 balsis, bet viņa konkurente Anete Jēkabsone-Žogota tika pie 14 balsīm.

"Vēlos teikt paldies tiem cilvēkiem, kuri man uzticējās. Būs ļoti daudz jāstrādā un jāapgūst. Šādā situācijā neesmu pirmo reizi dzīvē. Ir loks jautājumu, ar kuriem nopietni jāstrādā. Pirmkārt, ir jārisina komunikācijas trūkums, jaunatnes treneru atalgojums un jauno basketbolistu pārejas uz citām sporta skolām vai klubiem. Protams, arī ziedojumu apjoma kritums klubiem ir problēma. Šie jautājumi nav jārisina tikai basketbola sabiedrībai, bet arī citām organizācijām. Lai gan basketbolā ir daudz padarīts un sasniegts, vienmēr būs lietas, ko pilnveidot," preses konferencē stāstīja Vējonis.

Tāpat viens no pirmajiem jautājumiem būs basketbola halles Rīgā projekts.

"Valsti īr nepieciešami daudz un dažādi infrastruktūras objekti, tajā skaitā sportā un kultūrā. Ir dažādi ceļi, pa kuriem būs jāiet, lai palīdzētu tam piesaistīt finansējumu. Kā politiķis esmu strādājis dažādos līmeņos, un tā būs mana priekšrocība," skaidroja Vējonis.

Pirmdien, 20.janvārī, LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps, kurš šo amatu ieņem kopš 2009.gada sākuma, paziņoja, ka basketbola saimniecībai vajadzīgs jauns ģenerālsekretārs.

"Man pašam bija pārsteigums, ka Šneps ir gatavs amatu atstāt. Nav pašlaik konkrēta kandidāta. Uzklausīšu basketbola sabiedrību un izvērtēšu tos kandidātus, lai varētu saprast, kurš būtu atbilstošākais. Man galvenais ir izveidot lemtspējīgu valdi - tas ir tuvāko trīs nedēļu uzdevums. Kamēr nav valdes, tikmēr nevar apstiprināt ģenerālsekretāru," atzīmēja Vējonis, kurš vēl nav nosaucis valdes sastāvu.

Viņš pieļāva iespēju, ka priekšvēlēšanu kampaņa neesot bijusi godīga, taču vairījās nosaukt konkrētus faktus, kas to apstiprinātu.

"Viesojoties reģionos un tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem, nācās dzirdēt, ka kāds no vadības norādījis, kā balsot. Tādas runas bija. Cik patiesas vai nepatiesas, man to ir grūti pārbaudīt. Nevēlos izplatīt baumas, bet neizslēdzu iespēju, ka bija kādas darbības. No manas puses gan nekā tāda nebija," teica Vējonis.

Pašreizējā LBS prezidenta Valda Voina un LBS Padomes pilnvaru termiņš beigsies nākamajā pirmdienā.

"Varu apsveikt Vējoņa kungu ar ievēlēšanu, saņemot ļoti nopietnu uzticības balsojumu. Tas rāda, ka basketbola sabiedrība ir pietiekami vērtējoša un vienota. Basketbolam kā lielai organizācijai vienmēr būs panākumi un kritumi, problēmas un darbi. Vējoņa programmā ir ļoti būtiski jautājumi par jaunatnes sistēmu. Šobrīd ir jautājums par ģenerālsekretāra pozīciju, kas ir ļoti nozīmīga. Varu novēlēt veiksmi jaunajam prezidentam, lai to panākumu būtu pēc iespējas vairāk," vēlēja Voins.

Lai kļūtu par LBS prezidentu, bija jāsaņem vismaz 26 balsis no 50 sanākušajiem biedriem. Atbilstoši Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas praksei, balsošana bija aizklāta.

Pirms tam savas uzrunas laikā kandidatūru atsauca Kaspars Cipruss.

Bijušais Latvijas Valsts prezidents Vējonis ir aktīvs "Ogres" kluba līdzjutējs un ir iesaistījies dažādās ar basketbolu saistītās aktivitātēs. Viņam ir vairāk nekā divu gadu desmitu pieredze sabiedrības pārvaldē, gan ministriju vadīšanā, gan Valsts prezidenta amatā.

Viņam atbalstu izteikuši Nacionālās basketbola asociācijas klubā Vašingtonas "Wizards" spēlējošie Anžejs Pasečņiks un Dāvis Bertāns, viņa tēvs un ilggadējs Valmieras kluba spēlētājs Dainis Bertāns, basketbola klubs "Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola", Valmieras Bērnu sporta skola, Cēsu pilsētas Sporta skola, biedrība "Sporta Klubs Cēsu Basketbols", Rūjienas novada sporta skola un biedrība "Sporta klubs Rūjiena", kā arī Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks.

Prezidents tāpat kā LBS padome tiek vēlēts četru gadu periodam.

Rīgas Ostas policijas priekšnieks un pašreizējais LBS vadītājs Valdis Voins jau iepriekš paziņoja, ka uz trešo termiņu nekandidēs. Viņš LBS prezidenta amatu ieņem kopš 2011.gada 2.februāra, organizācijas vadībā aizstājot ilggadējo prezidentu Ojāru Kehri. Iepriekšējās vēlēšanās 2016.gada janvārī viņš bija vienīgais kandidāts uz amatu un tika pārvēlēts vienbalsīgi.