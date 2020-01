Gulbim ATP rangā divu vietu kritums un 258. vieta

Gulbis šo sezonu iesāka visai daudzsološi, jo Numea "Challenger" turnīrā pa seniem laikiem izdevās izcīnīt divas uzvaras pēc kārtas, bet trešo kārtu jeb astotdaļfinālu, tenisists nepārvarēja. Nākamās sacensības Gulbim sekoja Austrālijā, kur "Grand Slam" turnīra kvalifikācijā izdevās izcīnīt trīs uzvaras, kā rezultātā viņš otrdien uzsāks dalību pamatturnīrā. Par šādu sniegumu viņš nopelnīja 25 ATP ranga punktus, bet ar to nebija gana, lai pakāptos rangā, kā rezultātā viņš zaudēja divas pozīcijas, ieņemot 258. vietu.

Vadošais valsts tenisists šosezon izcīnījis jau piecas uzvaras, kas ir par vienu mazāk nekā pērn visas sezonas laikā.

Tenisists 2019.gada sezonā piedalījās 29 turnīros, bet tikai divos viņš aizvadīja vairāk nekā divus mačus. Visvairāk - četras spēles - Gulbis aizvadīja februārī Roterdamas "ATP World Tour 500" turnīrā. Gulbis aizvadītajā sezonā uzvaru izcīnīja sešos dueļos, kopumā aizvadot 23 mačus.

Tikmēr Mārtiņš Podžus arī zaudējis divas vietas rangā (ATP 458.), kamēr Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns atkāpušies par trim pozīcijām - abiem dalīta 1498.vieta. Savukārt Jānis Podžus tāpat kā abi vadošie Latvijas tenisisti, rangā zaudējis divas pozīcijas un šobrīd ir atrodams dalītā 1521.pozīcijā.

Pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmās raketes gods aizvien pieder spānim Rafaelam Nadalam, tālāk seko serbs Novaks Džokovičs, trešo vietu ieņem leģendārais šveicietis Rodžers Federers, bet četrinieku noslēdz Dominiks Tīms no Austrijas. No piektās līdz astotajai pozīcijai attiecīgi ierindojas Daniils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas un itālis Mateo Beretīni. Jau otro nedēļu francūzis Gaēls Monfiss ieņem devīto vietu, bet spānis Roverto Bautista-Aguts noslēdz desmitnieku.

Aizvadītajā nedēļā uzvaru Adelaidas "World Tour 250" turnīrā izcīnīja Krievijas sportists Andrejs Rubļevs, kurš finālā ar 6-3, 6-0 pieveica Dienvidāfrikas republikas sportistu Loidu Herisu. Tikmēr Oklendas ATP "World Tour 250" turnīra finālā francūzis Benuā Pērs ar 6-7 (2:7), 6-3, 6-7 (5:7) piekāpās tautietim Igo Umbēram.

Rubļevs līdz ar panākumu rangā pakāpies par divām pozīcijām (ATP 16.), bet Umbēram 14 vietu kāpums (ATP 43.).

Savukārt dubultspēļu rangā latviešiem pozīcijas nav izdevies nosargāt. Gulbis zaudējis četras vietas (ATP 446.), par vienu vairāk atkāpies M.Podžus (ATP 489.), bet J.Podžus noslīdējis četras pozīcijas zemāk (ATP 705.). Lazdiņš atkāpies par trim vietām (ATP 1023.), Rocēns zaudējis astoņas pozīcijas (ATP 1622.), savukārt Artūrs Kuļibaba noslīdējis par četrām vietām zemāk (dalīta ATP 2121.).