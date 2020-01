Timma un Lomažs rezultatīvi zaudētās Eirolīgas spēlēs

Timmas pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" savā laukumā ar rezultātu 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22) piekāpās turnīra pastarītei Sanktpēterburgas "Zeņit".

Timma šajā duelī laukumā pavadīja 29 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no desmit tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, pieļāva vienu kļūdu, trīs reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja trīs piezīmes, tikdams pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

"Himki" rindās ar 30 punktiem izcēlās Aleksejs Šveds, kurš pieļāva arī septiņas kļūdas. Pretiniekiem 20 punkti bija Vilam Tomasam, 15 punktus guva Ostins Holinss, bet 12 punkti bija Mateušam Poņitkam.

Mājinieki ceturtās ceturtdaļas sākumā bija iedzinējos ar 16 punktiem, taču Timma pusminūtes laikā ar trīspunktu gājienu un "trejaci" sešus punktus atguva. Turpinājumā viesu pārsvars tika sadeldēts līdz trim punktiem, taču "Zeņit" pēdējās minūtēs sīvā cīņā noturēja vadību un svinēja uzvaru.

Savukārt Lomaža pārstāvētā Vilērbānas ASVEL savu līdzjutēju priekšā ar 80:83 (30:13, 19:17, 16:34, 15:19) atzina Belgradas "Crvena zvezda mts" pārākumu.

Lomažs nospēlēja 24 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja divus no sešiem divpunktu metieniem, divus no četriem "trejačiem" un četrus no pieciem soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu, tika pie divām piezīmēm un trim izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kā arī iekrāja desmit efektivitātes koeficienta punktus.

ASVEL komandā 17 punktus guva Adreiens Peins, bet bez Lomaža rezultatīvs bija arī Teo Maledons, kurš guva 13 punktus.

Viesiem 21 punkts bija savulaik Latvijā spēlējušajam Vladimiram Štimacam, 18 punktus guva Kevins Panters, bet 13 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Lorenso Braunam.

Lomažs 37 sekundes pirms finālsvilpes ar tālmetienu panāca 78:80 un vēlāk mājinieki izlīdzināja rezultātu. 1,9 sekundes pirms beigām Panters iemeta "trejaci", kas Belgradas komandai ļāva atgūt vadību, bet otrā laukuma galā Lomaža pēdējās sekundes tālmetienu bloķēja Štimacs.

Citā spēlē uz rezervistu soliņa palika Rolands Šmits, kura pārstāvētā "Barcelona" mājās ar 82:86 (19:24, 23:21, 16:21, 24:20) piekāpās Stambulas "Anadolu Efes".

Barselonas komandā 20 punktus guva Bredons Deiviss, 15 punkti bija Malkomam Delanijam, bet 14 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Nikola Mirotiča kontā.

Uzvarētājiem 26 punktus guva Šeins Larkins, bet 17 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Krisa Singltona rēķinā. Larkins ar 35 efektivitātes koeficienta punktiem kļuva par kārtas vērtīgāko spēlētāju.

Tikmēr Maskavas CSKA bez savainotā Jāņa Strēlnieka viesos ar 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25) guva virsroku pār Minhenes "Bayern".

CSKA komandā ar 27 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Maiks Džeimss, bet 20 punktus guva Derans Hilards. Minheniešiem 20 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Gregam Monro, bet pa 17 punktiem guva Vladimirs Lučičs un Džošua Huestiss.

Vēl piektdien Pirejas "Olympiakos" izbraukumā ar 93:91 (16:16, 23:20, 31:27, 23:28) uzveica "Valencia" komandu.

Grieķijas komandā 18, 17 un 16 punktus guva attiecīgi Georgs Printezis, Saša Vezenkovs un Kosts Papanikolau. Pretiniekiem 23 punkti bija Fernando san Emeterio, bet 20 punktus iemeta Vanja Marinkovičs.

Madrides "Real" komanda ceturtdien svinēja savu 13.uzvaru pēc kārtas ULEB Eirolīgas spēlēs, savā laukumā ar rezultātu 88:82 apspēlējot Lietuvas klubu Kauņas "Žalgiris". Citviet Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" mājās ar 96:87 guva virsroku pār Atēnu "Panathinaikos Opap", Stambulas "Fenerbahce Beko" izbraukumā ar 79:65 pieveica Vitorijas "Kirolbet Baskonia", bet Telavivas "Maccabi FOX" pretinieku frontē ar rezultātu 95:89 pārspēja Berlīnes "Alba".

Turnīra līderpozīcijā ar 15 uzvarām 18 spēlēs ir "Anadolu Efes" un "Real", trešā ar 13 panākumiem ir "Barcelona", bet CSKA ar 12 uzvarām ieņem piekto vietu. "Himki" un ASVEL vienības iekrājušas pa astoņām uzvarām, ieņemot attiecīgi devīto un 11.pozīciju.

Šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir par divām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota maija beigās Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni astoto reizi kļuva Maskavas CSKA, kas finālspēlē uzveica Stambulas "Anadolu Efes".

Madrides "Real" ir tituliem bagātākā komanda, ULEB Eirolīgā triumfējot desmit reizes.