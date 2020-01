Bertāns atgriežas "Wizards" un tuvākajā laikā atkal izies laukumā

"Wizards" pirms nedēļas Bertānu un viņa komandas biedru Tomasu Braientu nosūtīja uz attīstības līgu, lai abi basketbolisti rehabilitācijas laikā atgrieztos treniņu ritmā.

Jau tobrīd tika ziņots, ka abi spēlētāji attīstības līgā neatradīsies ilgu laiku, bet pēc nedēļas Bertāns, kurš dažas dienas pirms Ziemassvētkiem guva kājas augšstilba muskuļa savainojumu, nu jau ir atgriezies "Wizards" komandā.

Basketbolists šajā sezonā vidēji mačā guvis 15,4 punktus, izcīnījis 4,9 atlēkušās bumbas un veicis 1,7 rezultatīvas piespēles. Viņš realizējis 44,8% metienu no spēles, 43,4% tālmetienu un 89,4% soda metienu.

Tāpat viņš šosezon divreiz laboja iemesto trīspunktu metienu personīgo rekordu. Sākotnēji Bertāns iemeta septiņus "trejačus", kas līdz šim bija viņa labākais sniegums, bet jau nepilnas divas nedēļas vēlāk, viņš grozā raidīja astoņus tālmetienus.

Šāds sniegums no latvieša puses ir raisījis lielu interesi no vairākiem spēcīgiem NBA klubiem, starp kuriem ir arī viens no līderiem Losandželosas "Lakers". Vašingtonas vienība visai ātri sniedza savu redzējumu Bertāna aizmainīšanā, norādot, ka tā neplāno šķirties no latvieša.

"Wizards" komandai traumu dēļ nevar palīdzēt arī līgas jaunpienācējs Rui Hačimura, Morics Vāgners un Džons Vols, savukārt Bredlijs Bīls jau ir atgriezies sastāvā.

Vašingtonas komanda nākamo spēli aizvadīs piektdien, mājās tiekoties ar Atlantas "Hawks".

Vašingtonas klubs ar desmit uzvarām 33 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 13.vietu.