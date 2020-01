Latvijas jaunie sportisti gatavi cīņām III Jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs Lozannā

Latvijas delegācijas sastāvā ir iekļauti 30 talantīgākie jaunie ziemas sporta veidu sportisti, kuri piedalīsies 9 sporta veidos. III Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles Šveices pilsētā Lozannā norisināsies no 9. līdz 22.janvārim.

Šodien, 3.janvārī “Elektrum Olimpiskajā centrā” norisinājās Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas prezentācijas pasākums, kura laikā jaunieši viens ar otru iepazinās, uzzināja praktisku informāciju, kas būs jāņem vērā Olimpisko spēļu laikā, noklausījās semināru par dopingu un kontroles procedūrām, kā arī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Aldons Vrubļevskis nosauca Latvijas delegācijas karognesēju Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā.

“Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas karognesējs III Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā būs viens no talantīgākajiem Latvijas jaunajiem kalnu slēpotājiem Kristofers Gulbis”, tā prezentācijas pasākumā paziņoja LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. “Novēlu visiem Latvijas jaunajiem sportistiem sasniegt savas karjeras augstākos sasniegumus, izbaudīt Olimpisko gaisotni un mājās atgriezties motivētiem turpināt iesākto”.

Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas dalībnieki piedalīsies 9 sporta veidos – biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, šorttrekā, kērlingā, kā arī 3x3 jaukto komandu hokeja turnīrā.

Latvijas komandas sastāvā ir iekļauti 30 sportisti. Lielākā pārstāvniecība būs kamaniņu sportā, kur būs pilna komanda – septiņi sportisti, biatlonā startēs seši sportisti, pa diviem pārstāvjiem būs bobslejā un skeletonā, distanču un kalnu slēpošanas sacensībās startēs attiecīgi četri un divi jaunie slēpotāji, kērlinga turnīrā jauktajām komandām piedalīsies četri sportisti, šorttrekā – divi, bet viena pārstāve būs 3x3 jaukto komandu hokeja turnīrā, kur komandas tiks veidotas no vairāku valstu sportistiem un Latvijas pārstāve būs vārtsardze.

III Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles Šveices pilsētā Lozannā norisināsies no 9. – 22.janvārim. Kopumā sacensībās piedalīsies vairāk kā 1100 jauno sportistu no 70 pasaules valstīm, vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Olimpisko spēļu sacensību programmā ir iekļauti 8 ziemas sporta veidu 16 disciplīnas un tiks sadalīts 81 medaļu komplekts.

Līdztekus sporta sacensībām norisināsies arī īpaša kultūras un izglītības programma, kuras mērķis ir veicināt Olimpiskās vērtības, kā arī viedokļu un pieredzes apmaiņu starp dažādām kultūrām, padarot Jaunatnes ziemas Olimpiskās spēles par unikālu sporta un kultūras festivālu.

Jāpiezīmē, ka Jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs iepriekš ir startējuši un godalgotas vietas izcīnījuši tādi tagad zināmi sportisti kā kamaniņu braucēji Ulla Zirne un Kristers Aparjods, bobsleja pilots Oskars Ķibermanis, daiļslidotāji Deniss Vasiļjevs un Diāna Ņikitina, kā arī distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka.

Ar Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas sportistu rezultātiem varēs iepazīties un fotogalerijas no sacensību norises vietām varēs aplūkot LOK oficiālajā mājaslapā internetā: olimpiade.lv.

III Jaunatnes ziemas Olimpisko spēļu oficiālā mājaslapa internetā: lausanne2020.sport/en.

Dalībnieku sastāvs:

biatlonā - Aleksandrs Kuzņecovs, Imants Maļina, Ņikita Kondrašovs, Līva Šahno, Signe Miķelsone un Anastasija Ņedaivodina;

bobslejā - Renārs Grantiņš un Loreta Beķerniece;

skeletonā - Elvis Veinbergs un Annija Miļūne;

kamaniņu sportā - Gints Bērziņš, Kaspars Rinks, Ardis Liepiņš, Zane Kaluma, Justīne Maskale, Viktorija Ziediņa un Selīna Elizabete Zvilna;

distanču slēpošanā - Lauris Kaparkalējs, Aleksandrs Artūrs Ļūļe, Samanta Krampe un Kristīne Brunere;

kalnu slēpošanā - Kristofers Gulbis un Dženifera Ģērmane;

šorttrekā - Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone;

hokejā - Jeļizaveta Stadņika;

kērlingā - Ričards Vonda, Eduards Seļiverstovs, Anna Lasmane un Ērika Patrīcija Bitmete.