Porziņģis par savu lomu uzbrukumā: "Ja uzvar komanda, tad uzvaru arī es"

Jau ziņots, ka Porziņģis ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē atzīmējās ar 13 punkti, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" komandas līdera Lukas Dončiča atgriešanās mačā svinot uzvaru.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24) pārspēja Sanantonio "Spurs".

Kristaps Porziņģis mačā pret "Spurs". (Foto: AP/Scanpix)

"Gribu būt tik nesavtīgs, cik vien varu, un darīt pašu labāko, kas nepieciešams manai komandai. Ja komanda uzvar, tad uzvaru arī es. Protams, ka tas nav viegli, jo gribu vairāk spēlēt soda laukumā un parādīt sevi. Neskatoties uz manu zemo precizitāti metienos, mēs esam viena no labākajām komandām uzbrukumā. Kad uzlabošu savu metienu, tad būsim vēl labāki," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem skaidroja Porziņģis.

TNT tiešraides laikā Čārlzs Bārklijs kritizēja Riku Kārlailu, sakot, ka "Mavericks" stūrmanis neliek Porziņģim spēlēt agresīvāk un iet tuvāk grozam.

"Tā mēs darām ar visiem spēlētājiem. Esam sapratuši, ka spēle ir mainījusies. Kristapa vietas atrašana un atbrīvošanās ir kļuvusi labāka. Viņš labi realizē tālmetienus vai dodas caurgājienā, triecot bumbu grozā no augšas. Tāpat viņš no perimetra ārpus uz soda laukumu atdod labas piespēles Dvaitam Pauelam. Tāpēc pārtrauksim runāt par to, ka Kristapam jāiet zem groza. Viņam nav. Man pietiek ar to, ja viņš tur iet pāris reizes," kritikai atbildēja Kārlails.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā iemeta tikai vienu no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem "trejačiem" un divus no četriem soda metieniem. Otro spēli pēc kārtas Porziņģis realizēja tālmetienu līdz ar pirmā puslaika finālsvilpi.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārķēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par deviņiem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Porziņģis iepriekšējās piecās spēlēs bija izcēlies ar "double-double".

"Mavericks" ar 20 uzvarām 30 cīņās ieņem piekto vietu Rietumu konferencē. Dalasas vienība nākamo spēli aizvadīs sestdien, kad viesosies pie Goldensteitas "Warriors".