"Lazio" Itālijas Superkausā uzvar "Juventus"

Romas komanda ar 3:1 (1:1) pārspēja Turīnas "Juventus".

"Lazio" komandu 16.minūtē vadībā izvirzīja Luiss Alverto, kurš no aptuveni desmit metriem trieca bumbu vārtu tīklā. Pirmā puslaika pēdējā minūtē Krištianu Ronaldu sita bumbu no soda laukuma robežas, to atvairīja vārtsargs Tomass Strakoša, bet turpat bija Paulo Dibala, kurš panāca 1:1.

Otrajā puslaikā, 73.minūtē, Senads Luličs pie vārtsarga laukuma stūra saņēma bumbu un no gaisa trieca to vārtos, atgūdams "Lazio" komandai vadību. Punktu Romas komandas uzvarai pielika Danilo Kataldi, kurš otrā puslaika kompensācijas laika ceturtajā minūtē ar skaistu soda sitienu panāca 3:1.

"Juventus" šosezon arī A sērijā "Lazio" vienībai zaudēja ar 1:3.

"Esam paveikuši ko maģisku, divu nedēļu laikā divreiz uzvarot "Juventus". Šī bija neticama uzvara un pelnīts panākums komandai, kurā viens otram uzticas," pēc uzvaras pauda "Lazio" galvenais treneris Simone Indzagi.

Superkausā tikās Itālijas čempione "Juventus" un kausa ieguvēja "Lazio". Turīniešu kontā ir astoņas Superkausa trofejas, bet romiešu - piecas.