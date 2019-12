Bertāns ar 17 punktiem palīdz "Wizards" izcīnīt uzvaru

"Wizards" viesos ar rezultātu 133:119 (43:31, 24:30, 29:30, 37:28) pārspēja Detroitas "Pistons".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 35 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 19 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem un veica 10 rezultatīvas piespēles.

"Pistons" vienībā pa 22 punktiem guva Markiefs Moriss un Deriks Rouzs.

"Wizards" ar astoņām uzvarām 25 spēlēs ieņem 12.vietu Austrumu konferencē.