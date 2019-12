Ešlija Bārtija atzīta par gada labāko tenisisti

Bārtija starp mediju pārstāvjiem bija ieguvusi 82% atbalstu, pateicoties lieliskajam gadam, kurā izdevās sasniegt vairākas virsotnes savā karjerā. Austrālietei balsojumā konkurenci sastādīja talantīgā kanādiete Bjanka Andresku, Simona Halepa no Rumānijas, Naomi Osaka no Japānas un Karolīna Plīškova no Čehijas.

Austrāliete šajā sezonā pirmo reizi triumfēja "Grand Slam" raudzes turnīrā, uzvarot "French Open". Tāpat viņa svinēja uzvaru "Premier Mandatory" turnīrā Miami un pirmo reizi karjerā ieņēma pirmo vietu WTA rangā.

Ar to Bārtijas veiksmīgais gads nebija beidzies, jo sezonas noslēguma turnīrā, viņai finālā ar 6-4, 6-3 izdevās uzvarēt Jeļinu Svitoļinu, kā rezultātā austrāliete kļuva par teju četriem miljoniem eiro bagātāka.

Bārtija šo sezonu iesāka kā 15.numurs pasaulē, bet noslēdza to līderes godā. Viņa kļuva par pirmo Austrālijas tenisisti kopš 1976.gada, kurai sezonu izdevies noslēgt pirmajā pozīcijā. Tenisiste sezonu noslēdza ar 57 panākumiem un tikai 12 zaudējumiem.

Tāpat viņas vārds uzvarēto spēļu skaitā bija atrodas visu segumu pirmajā desmitā, jo Bārtija četrus titulus ieguva uz cietā seguma, bet vēl pa vienam uz māla un zālāja.

Tikmēr par gada labāko duetu tika atzītas Tīmea Baboša no Ungārijas un Kristīna Mladenoviča no Francijas.

Abām tenisistēm Stambulā izdevās nosargāt iepriekšējā sezonā izcīnīto kausu, bet iepriekš vēl pirms tam to pašu izdevās atkārtot arī Francijas atklātajā čempionātā. Tāpat viņas otro reizi divu gadu laikā uzvarēja "WTA Finals" turnīrā, kļūstot par pirmo duetu, kam tas izdevies pēdējo 11 gadu laikā.

Par visvairāk progresējušo tenisisti atzīta Sofija Kenina no ASV, kura bija tikai viena no sešām spēlētājam, kurām izdevies šosezon izcīnīt vismaz trīs titulus. Viņa uzvaras svinēja Hobartas, Maljorkas un Guandžou.

Viņai šajā sezonā arī pieder visvairāk gūtās uzvaras uz cietā seguma - 38 -, par vienu apsteidzot pasaules līderi Bārtiju. Zīmīgi, ka tenisiste pagājušo sezonu noslēdza 52.vietā, bet šogad viņa atrodama jau 14.pozīcijā.

Savukārt par labāko debitanti atzīta Kanādas sensācija Andresku. Vien 19 gadus vecā Andresku savā debija gadā "US Open" turnīrā izcīnīja uzvaru un kļuva par pirmo Kanādas sportisti, kurai tas izdevies, lai arī šajā sezonā viņa pirmo reizi ielauzās starp labākajām simts sportistēm.

Andresku pagājušajās sezonas beigās bija vien 178.vietā, bet šogad viņa rangā ierindojās piektajā pozīcijā, gada laikā pakāpjoties par 173 vietām.

Visbeidzot par gada veiksmīgāko atgriešanos apbalvota šveciete Belinda Benčiča, kura tikai šosezon pilnībā spēja atgūties no 2017.gada plaukstas locītavas savainojuma, kā rezultātā pirmo reiz karjerā izdevās iekļūt "WTA Finals" turnīrā.

Tāpat viņa šo sezonu noslēdza astotajā vietā WTA rangā, bet iepriekš sezonas noslēgumā viņai ne reizi nebija izdevies iekļūt starp desmit spēcīgākajām sportistēm.

Pērn par labāko gada tenisisti tika atzīta Halepa.