Francijas basketbolists Geršons Jabusele divas iepriekšējās sezonas pārstāvēja NBA klubu Bostonas "Celtics". (Foto: AFP/Scanpix)

Bijušais NBA basketbolists tiek sodīts par neskatīšanos uz Ķīnas karogu himnas atskaņošanas laikā

Basketbols Jauns.lv / LETA

Bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs no Francijas Geršons Jabusele, saņēmis naudas sodu no Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) par to, ka pirms gaidāmā mača viņš nav skatījies uz griestos iekārto valsts karogu.