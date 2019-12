Porziņģa 19 punkti palīdz "Mavericks" uzvarēt ceturto spēli pēc kārtas

"Mavericks" mājās ar rezultātu 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30) pārspēja Minesotas "Timberwolves".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 15 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija otrs sliktākais rādītājs komandā.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Dvaits Pauels, bet 22 punkti bija Lukam Dončičam. Tikmēr viesiem pa 26 punktiem iemeta Endrū Viginss un Karls Entonijs Taunss, bet 22 punkti bija Robertam Kovingtonam.

Porziņģis sestajā minūtē atzīmējās ar sava gada drafta pirmā numura Taunsa nobloķēšanu, bet pirmos punktus viņš guva piecas minūtes pirms ceturtdaļas beigām, kad pēc Dončiča piespēles panāca 20:14. Minūti vēlāk viņš tika nomainīts (20:18), bet laukumā atgriezās otrā ceturkšņa vidū, kad "Mavericks" bija vadībā ar 43:32.

Ātri vien viņš ar metienu pēc pagrieziena pievienoja vēl divus punktus, bet puslaika pēdējā minūtē iemeta vienu no diviem soda metieniem. Spēles pirmās 24 minūtes "Mavericks" zaudēja ar 53:56.

Otrā puslaika otrajā minūtē liepājnieks ar diviem punktiem nedaudz sadzēsa pretinieku pārsvaru (55:58), bet minūti vēlāk viņš pēc Dončiča piespēles realizēja savu pirmo tālmetienu (58:64). Turpinājumā latviešu basketbolists realizēja divus "sodiņus" un trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām ar bumbas triecienu grozā no augšas pielaboja Tima Hārdeveja juniora metienu (74:78).

Pusminūti vēlāk viņš tika nomainīts un laukumā atgriezās piecas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad "Mavericks" rezervisti bija pārņēmuši vadību (103:98). Pāris minūtes vēlāk Porziņģis realizēja savu otro "trejaci" un panāca desmit punktu pārsvaru (114:104), bet savus pēdējo punktus viņš guva 67 sekundes pirms finālsvilpes, kad zem groza pielaboja nesekmīgo Dončiča tālmetienu (116:109).

"Mavericks" ar 15 uzvarām 21 spēlē ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē, kamēr šodienas pretinieki ar desmit panākumiem 20 dueļos ir septītie. Dalasas vienība pēdējās 11 spēlēs guvusi deviņas uzvaras.

Mājas spēļu sērijas turpinājumā "Mavericks" sestdien plkst.21 pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Ņūorleānas "Pelicans".

Tikmēr Bruklinas "Nets" bez Rodiona Kuruca viesos ar 130:118 (22:26, 34:21, 35:35, 39:35) uzveica Atlantas "Hawks".

Kurucs šobrīd atrodas Bruklinas komandas fārmkluba Longailendas "Nets" rīcībā.

"Nets" komandā pamatpiecinieks guva vairāk nekā 100 punktu. Rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Gerets Templs, 24 punkti bija Spenseram Dinvidijam, 23 punktus guva Taurīns Prinss, bet 20 punkti un 13 atlēkušās bumbas bija Džeretam Elenam.

Mājiniekus no zaudējuma neglāba Trē Janga 39 punkti un desmit rezultatīvas piespēles, bet ar 25 punktiem atzīmējās Kems Redišs.

"Nets" ar 11 uzvarām 21 duelī ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.