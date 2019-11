Vai sports svaigā gaisā ziemas sezonā uzlabo labsajūtu?

Tāpat kā vasarā arī ziemas sezonā ar sporta aktivitātēm var nodarboties gan iekštelpās, gan ārā. Laika apstākļiem un citiem ārējiem faktoriem ziemā var būt liela ietekme uz treniņu gaitu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc pirms treniņu uzsākšanas eksperti rekomendē sekot līdzi vienkāršiem, bet noderīgiem un svarīgiem padomiem.

#1 Ko Tu iegūsi no sportošanas ārā ziemas sezonā?

Pētījumi apliecina, ka sportošana ārā ziemas sezonā palīdz sadedzināt vairāk kaloriju, jo organisms strādā dubultā, gan lai uzturētu vienmērīgu ķermeņa temperatūru, gan lai veiktu sportam nepieciešamās funkcijas.

Tāpat sportošana aukstā laikā veicina aktīvāku laimes hormonu izdalīšanos, jo palielinās sirdsdarbības ātrums. Savukārt laimes hormonu ietekmē uzlabojas garastāvoklis, bet svaigs gaiss radīs organismam lielāku enerģijas pieplūdumu. Reizēm nepelnīti tiek piemirsts, ka regulāra sportošana ārā norūda organismu, palielinot imūnsistēmas aizsargfunkcijas pret dažādām elpceļu saslimšanām.

#2 Kas jāņem vērā, sportojot aukstā laikā?

Treniņa intensitātei aukstumā ir jābūt pastiprinātai. Lai uzturētu sevi siltumā, ir nepieciešams veicināt vielmaiņas procesus un palīdzēt organismam saražot enerģiju pietiekamā daudzumā. Iesildīšanās fāzei arī ir liela nozīme, tādēļ ir jākoncentrējas uz dinamiskiem, nevis staipīšanās vingrinājumiem. Jāņem vērā, ka šāda tipa treniņu rezultātā paātrināsies sirdsdarbība un paaugstināsies asinsspiediens, tāpēc, pirms sportošanas uzsākšanas ziemā, ir noteikti jākonsultējas ar speciālistiem. Viens no izaicinājumiem, kas jāņem – ziemā sniega vai ledus klāts dēļ ceļš var būt slidens vai nelīdzens, tāpēc sportojot tas radīs lielāku slodzi muskuļiem un locītavām.

Ņemot vērā šos iemeslus, sāc treniņus divas reizes nedēļā, pakāpeniski paaugstinot intensitāti. L. Patkovska rekomendē izvēlēties sev piemērotāko sporta veidu, piemēram, skriešanu, riteņbraukšanu vai spēka vingrinājumus.

#3 Kā pasargāt sevi no aukstuma?

L. Patkovska iesaka parūpēties par pareizu apģērbu, pirms treniņu uzsākšanas.

“Sporta apģērbam ziemā ir jābūt kārtās! Sākumā var šķist, ka “satuntulēšanās” palīdzēs sasildīties, taču uzsākot treniņu, paliks karsti un būs lielāks risks sasvīst. Turpretim, ja uzvilktas vairākas apģērba kārtas, tad jebkurā brīdī kādu no tām var novilkt,” uzsver “Herbalife Nutrition” fitnesa eksperte.

Pamata kārtai, kas ir vistuvāk ķermenim, jāizmanto sporta apģērbs, kas atbrīvo ķermeni no sviedriem un uztur to sausu. Viens no tādiem apģērba risinājumiem ir “termo” veļa, jo tā vienlaikus pilda vairākas funkcijas – pasargā no aukstuma, novērš mitrumu un neļauj ķermenim pārāk uzkarst.

Galvenā sporta virsdrēbju funkcija ir pasargāt ķermeni no aukstuma un mitruma, tāpēc šim nolūkam ir jāizmanto apģērbu no ūdensizturīga materiāla. Rokas, kājas un galva ir vismazāk aizsargātas ķermeņa daļas, jo ir vistālāk no ķermeņa korpusa. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc obligāti jāvelk cimdi, cepure un šalle vai balaklavu – īpaša cepure, kas vienlaikus aizsedz galvu un kaklu. Lai uzvilktu biezas zeķes un nodrošinātu papildu siltumu kājām, apsver iespēju iegādāties sporta apavus par pusizmēru lielākus nekā tas nepieciešams.

#4 Kad atlikt sportošanu ārā?

Ir virkne faktoru, kas ietekmē sporta aktivitātes svaigā gaisā tostarp laika apstākļi un temperatūras svārstības. Ja temperatūra ārā ir 6 - 7 grādi zem nulles pēc Celsija skalas, ir lielāks risks apsaldēties, jo ādas jutība mazinās. Tikmēr, ja termometra stabiņš nokrities līdz - 15 grādiem, sportošanu ārā labāk atlikt uz vēlāku laiku un izvēlēties treniņus iekštelpās. Tāpat labāk izvairīties no treniņiem, ja ārā līst, snieg vai arī pūš spēcīgs vējš.

#5 Kā saglabāt pareizu ūdens balansu?

Trenējoties aukstā laikā, var šķist, ka mazāk svīstam un ir nepieciešams mazāks ūdens daudzums. Tas ir maldīgi, jo ūdens tiek zaudēts, neatkarīgi no sezonas un laika apstākļiem, kādēļ ir nepieciešams uzturēt stabilu ūdens balansu. Aukstā laikā kaklam patīkamāks būs mēreni silts ūdens, kuru var sagatavot termosā. Jāatgādina par citiem sildošiem dzērieniem, kā “Herbalife Nutrition” Šķīstošais dzēriens ar tēju ekstraktiem. Ja priekšroka tiek dota atveldzējošiem dzērieniem, mēreni siltam ūdenim var pievienot “Herbalife Nutrition”.

Alvejas zāļu dzēriena koncentrātu.

Foto: Publicitātes foto

Informācija par ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”

Sadarbībā ar uztura, fitnesa un skaistuma ekspertiem, globālā uztura kompānija “Herbalife Nutrition” uzsāk jaunu ķermeņa pārmaiņu projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”. Tā mērķis ir ne tikai veicināt projekta dalībnieces izmaiņas ķermeņa svarā un ārējā izskatā kopumā, bet arī uzlabot ikdienas paradumus uztura, sporta un skaistuma jomā. Projekta idejas pamatā ir četri galvenie veselīga un aktīva dzīvesveida pīlāri – pareizs un sabalansēts uzturs, regulāras sporta aktivitātes, pareiza sejas āda kopšana, kā arī motivācijas un atbalsta pasākumi.

Vairāk informācijas par projektu “Esi formā no galvas līdz kājām”: jauns.lv/esiforma

Vairāk informācijas par “Herbalife Nutrition” produktiem: www.herbalife.lvh

*Jebkādi apgalvojumi attiecībā uz svara kontroli attiecas uz “Herbalife Nutrition” svara kontroles programmu, kas bez visa pārējā ietver arī sabalansētu uzturu, regulāras fiziskas aktivitātes, ikdienā nepieciešamā šķidruma daudzuma lietošanu, vajadzības gadījumā uztura bagātinātāju lietošanu un pietiekamu atpūtu. Visi rezultāti ir individuāli un var atšķirties.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Herbalife.